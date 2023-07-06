Болгария стала активным проводником политики НАТО на юго-восточном фланге Альянса

ЦАМТО, 5 июля. С апреля 2004 года Болгария – полноправный член НАТО. София вошла в состав альянса в рамках самого масштабного расширения Североатлантического союза. Вместе с Болгарией в НАТО были приняты Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония.

В лице Болгарии и Румынии НАТО создает мощный плацдарм на юго-восточном фланге Альянса, а также рассматривает Софию и Бухарест как реальную силу для усиления позиций НАТО в акватории Черного моря.

Как член НАТО, Болгария изначально выбрала сторону Киева. В интервью Politico в июне 2023 года новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что Болгария усилит поддержку мер Евросоюза по снабжению Украины боеприпасами, присоединившись к коалиции Европейского оборонного агентства (EDA). Глава Минобороны также выразил обеспокоенность влиянием России в Болгарии и заявил о рассмотрении возможности создания новых подразделений для борьбы с "российской пропагандой, дезинформационными кампаниями и другими видами влияния".

Как считают эксперты, заявление министра обороны Болгарии является сознательным давлением на часть болгарских политиков, которые придерживаются умеренных и пророссийских взглядов.

Ранее посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко отправил запрос болгарским властям с требованием предоставить Киеву всю военную технику времен СССР, которая есть у республики. Но занимавший до Т.Тагарева должность болгарского министра обороны Димитар Стоянов заявил, что не допустит этого, пока будет возглавлять военное ведомство (на самом деле София и при Д.Стоянове активно поставляла Киеву имеющиеся вооружения российского производства, но более завуалировано – через третье страны в лице посредников).

Кроме того, Болгария имеет выход к Черному морю, поэтому используется НАТО как транзитная страна для поставок ВиВТ Украине.

Болгария активно включилась в поставку вооружений Киеву

Народное собрание (парламент) Болгарии 9 декабря 2022 года ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи, сообщило издание Sofia Globe.

В начале ноября 2022 года парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В проекте решения, которое было принято на совместном заседании комитетов по внешней политике и обороне, говорилось, что Болгария должна подготовить пакет военной помощи Украине в течение месяца. Кроме того, властям страны было поручено подготовить соглашение с Киевом, которое должен был ратифицировать парламент.

По данным Sofia Globe, 9 декабря парламент страны также утвердил в первом чтении подготовленный правительством засекреченный список вооружений, которые будут отправлены Украине. По информации издания, за предложенный перечень проголосовали 148 депутатов, против – 46, воздержался – один. Хотя состав пакета военной помощи Киеву засекречен, в начале декабря Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на министра экономики страны Николу Стоянова сообщало, что София поставит Украине стрелковое оружие и боеприпасы (прим. ред. – это только верхушка айсберга военных поставок Софии Киеву, о поставках через третьи страны нигде официально не упоминается).

Помимо отправки вооружений, как пишет Sofia Globe, Болгария примет до 60 украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку в качестве военных медиков. Кроме того, до 50 болгарских военнослужащих будут участвовать в обучении украинских военных использованию оружия и техники в Болгарии или в другой стране ЕС. Еще пять болгарских военных будут направлены в состав многонационального командования ЕС для помощи в обучении в Польше или в Германии.

Болгария является одним из крупнейших "теневых" поставщиков вооружений Киеву

В Болгарии в декабре 2022 года разгорелся скандал в отношении экспорта вооружений на Украину. В центре разбирательств – бывший министр экономики и промышленности, а ныне лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова и исполняющий обязанности министра экономики и промышленности в служебном правительстве Никола Стоянов.

Справка: служебное правительство в Болгарии – название правительства, назначаемого главой государства на внепартийной основе в случае досрочного роспуска парламента. Служебное правительство исполняет свои обязанности до тех пор, пока парламент нового созыва не сформирует новое правительство в соответствии с обычной конституционной процедурой.

Поводом для разбирательств стали сообщения о том, что несмотря на то, что Болгария и Венгрия до 9 декабря 2022 года являлись единственными странами НАТО и ЕС, которые официально отказывались направлять военную помощь Украине, Болгария оказалась одним из крупнейших косвенных поставщиков оружия ВСУ с момента начала конфликта, побив рекорды экспорта ВиВТ.

По оценкам экспертов, через посредников болгарские производители поставили Украине оружие и боеприпасы в 2022 году на сумму не менее 1 млрд. евро.

По данным СМИ, болгарские компании продают свою продукцию в основном Польше и Румынии, откуда оружие реэкспортируется в Украину. Только за первые 120 дней конфликта из болгарских аэропортов в польский Жешув было выполнено 60 грузовых авиарейсов с вооружением. Средняя загрузка каждого воздушного судна составила около 70-80 т.

Как сообщило болгарское издание Novinite.com со ссылкой на отчет в парламенте исполняющего обязанности министра экономики и промышленности Николы Стоянова, с января по август 2022 года Болгария экспортировала оружие на сумму более 2,3 млрд. евро. В то же время, со 2 августа по 24 октября служебное правительство предоставило разрешения на экспорт оружия и боеприпасов на общую сумму 1,396 млрд. евро в более чем 50 стран мира.

Оба министра утверждают, что не предоставляли разрешения на продажу оружия Украине, находясь на своих должностях. Так, по словам К.Ниновой, Н.Стоянов провел полную проверку Минэкономики, чтобы найти недостатки в работе предыдущего руководства, но не обнаружил прямых фактов передачи вооружений Украине. При этом К.Нинова утверждает, что государство не может нести ответственность, если другая страна, например Польша, предоставит Болгарии сертификат конечного пользователя при закупке оружия, а затем поступит с ним по своему усмотрению. В свою очередь, экс-министр обвинила служебное правительство в том, что оно продолжает выдавать разрешения на экспорт вооружений в те же страны.

Отвечая на запрос К.Ниновой, Н.Стоянов сообщил, что за три месяца, со 2 августа по 1 ноября 2022 года, когда запрос экс-министра поступил в министерство, было проведено четыре заседания межведомственной комиссии по экспортному контролю и нераспространению оружия массового поражения, на которых были предоставлены лицензии на экспорт вооружений в 50 стран мира, включая Австрию, Уганду, Индию, Германию, Польшу, Хорватию и Азербайджан. В частности, со 2 августа по 24 октября были разрешены сделки на продажу Польше ВиВТ на сумму 568 млн. евро. При этом часть сделок была одобрена предыдущим правительством. К примеру, при работе прежнего правительства в Румынию был разрешен экспорт спецпродукции на сумму 250 млн. евро, а при нынешнем – на 127 млн. евро.

СМИ не раскрывают более подробную информацию о предоставленных на заседании отчетах по продажам оружия, однако даже приведенные цифры в отношении Румынии и Польши позволяют предположить, что за 10 месяцев через посредников болгарские производители поставили ВС Украины огромные объемы оружия и боеприпасов.

***

В контексте передачи Болгарией через посредников вооружений Украине примечательно, что Софии неоднократно приходилось опровергать информацию о вовлечении в передачу оружия Киеву. Ниже приведено только два таких примера.

Глава МИД Болгарии Николай Милков опроверг данные агентства Блумберг о передаче Киеву партии самолетов Су-25, сообщило 17 января 2023 года Болгарское национальное телевидение.

"У меня нет такой информации, я впервые слышу это от вас", – сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Ранее агентство "Блумберг сообщило, что София продала 14 штурмовиков Су-25 советского производства странам-членам НАТО, которые затем передали их Украине.

В тот же день министр обороны Болгарии Димитр Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

"В решении Народного собрания (парламента) четко сказано, что можно экспортировать для помощи Украине – стрелковое оружие и оборудование. Мы не экспортировали ни Т-72, ни комплексы С-300, ни МиГ-29, ни Су-25", – заявил министр.

По его словам, стоимость военного оборудования предоставленного Украине, подлежит возмещению из Европейского фонда. На данный момент эта сумма не может быть официально озвучена. Гуманитарная помощь со стороны болгарского Минобороны Украине, включающая каски, бронежилеты, аптечки и одежду, составляет около 7 млн. левов (5,5 млн. долл.), добавил Д.Стоянов.

Прим. ред. – в своих опровержениях официальная София указывает на отсутствие экспорта самолетов и танков конкретно Украине. При этом о странах-посредниках речи не идет.

О деградации отношений с Россией можно судить по фактам незаконного ремонта вертолетов российского производства с их дальнейшей передачей Украине.

В марте текущего года в пресс-службе ФСВТС заявили, что компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства.

Как отметили в пресс-службе, "деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля", – говорится в пресс-релизе.

Так в службе прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым государственные компании Болгарии ("Авионамс", "Терем-Летец") и Чехии ("Лом Прага") продолжают де-юре незаконно ремонтировать и модернизировать боевые вертолеты российского и советского производства, в том числе для дальнейшей отправки на Украину.

В ФСВТС напомнили, что Россия в 2022 году после недружественных шагов Софии и Праги приостановила действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных указанным компаниям. Их лишили права проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники российских марок.

***

Россия решила приостановить разрешения на ремонт российских вертолетов на болгарских и чешских предприятиях из-за поставок западных вооружений Киеву, а также планов ремонтировать украинскую военную технику, заявила 14 июля 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на то, что ряд стран НАТО и ЕС продолжают осуществлять поставки вооружений и военной техники киевскому режиму, а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о приостановке действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию… и болгарским компаниям", – сказала М.Захарова в ходе еженедельного брифинга в МИД РФ.

По ее словам, "прекращается предоставление услуг по конструкторско-технологическому сопровождению капитальных ремонтов вертолетов типа "Ми", абонентскому обслуживанию комплектов эксплуатационного ремонта и документации, а также поставки запасных частей и комплектующих изделий".

Она отметила, что "упомянутые предприятия лишаются права проводить работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом вертолетной техники российского производства".

"И в этой связи российская сторона снимает с себя всю ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на данных предприятиях", – подчеркнула М.Захарова.

Спустя месяц, 15 августа 2022 года директор ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев подтвердил, что Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Украиной по вертолетам "Ми".

"Всем государствам, заявившим о передаче ПВН российского/советского производства киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", – сказал он, говоря о мерах, предпринимаемых ФСВТС для борьбы с незаконным реэкспортом военной техники в интересах Украины.

По словам Д.Шугаева, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".