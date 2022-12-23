В Пентагоне сообщили о скором начале обучения ВСУ управлению системами Patriot

Американские власти ищут возможность сократить срок обучения, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США в самое ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих управлению комплексом противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, на это уйдет несколько месяцев. Об этом сообщил в среду журналистам представитель Пентагона высокого ранга, высказывания которого приводит телеканал CNN.

По словам представителя оборонного ведомства, обучение начнется "очень скоро", министерство рассматривает "несколько вариантов" того, в какой стране оно будет проходить. Чиновник добавил, что американские власти ищут возможность сократить срок обучения, "чтобы оно заняло как можно более короткий период времени", но из-за сложности системы на него "потребуется несколько месяцев".

В Пентагоне добавили, что Вооруженные силы Украины будут использовать Patriot для "перехвата приближающихся ракет или самолетов, которые будут представлять угрозу для их населения, вооруженных сил". "Мы ожидаем, что он [комплекс] будет использоваться как оборонительная система, которой она и является", - сказал представитель Минобороны. При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, когда именно батарея Patriot будет доставлена на Украину.

Как указал представитель оборонного ведомства, "не существует панацеи" в сфере противовоздушной обороны. Цель состоит в том, чтобы помочь Украине в применении "многоуровневого, интегрированного подхода" в сфере ПВО, добавил он. Чиновник в очередной раз повторил позицию Вашингтона, согласно которой США передадут Украине Patriot, несмотря на заявления России. Так, во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что США учитывают риск эскалации на Украине из-за военной помощи Киеву, но не позволят РФ "диктовать условия помощи <...>, которую [США] предоставляют Украине".

В среду власти США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут в том числе комплексы Patriot. 1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, 850 млн - по линии Пентагона. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил, в частности, 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву.

Patriot - армейские мобильные ЗРК - начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Производятся корпорацией Raytheon, способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты меньшей и средней дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: 400 млн - пусковые установки, командный модуль и РЛС, около 700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.