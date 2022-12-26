Экс-офицер разведки заявил, что США могут поставить Украине устаревшие комплексы Patriot

Скотт Риттер отметил, что в целом данные комплексы, использование которых началось в 90-х годах прошлого века, уже не отвечает тем задачам, которые ставятся на современном поле боя

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Вашингтон, по всей видимости, передаст киевским властям устаревшую версию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое мнение выразил в пятницу в интервью YouTube-каналу Through the eyes отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

"Не думаю, что украинцы получат самую современную версию [комплекса], полагаю, что им поставят более старую версию", - сказал он.

Риттер отметил, что в целом данные комплексы, использование которых началось в 90-х годах прошлого века, уже не отвечает тем задачам, которые ставятся на современном поле боя. "Это проблемная система. Она очень дорогая, сложная в работе и требует много персонала для управления ею, - указал эксперт. - Она, честно говоря, не может выжить в условиях современного боя".

Помимо этого, заметил Риттер, у данных комплексов не лучшая история применения. "Мы знаем, что в ходе возглавляемого США вторжения в Ирак в 2003 году Patriot сбили больше самолетов союзников нежели чем иракских ракет. Также система Patriot не смогла адекватно защитить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии от атак беспилотников хуситов (мятежников из движения "Ансар Аллах" - прим. ТАСС)", - сказал он.

В среду власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. $1 млрд выделят по линии Госдепартамента, $850 млн - по линии Пентагона. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву.

Армейские мобильные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Они производятся корпорацией Raytheon и способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: $400 млн - пусковые установки, командный модуль и радиолокационная станция, около $700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.