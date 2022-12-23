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ТАСС

США передают Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд с системой Patriot

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ЗРК "Patriot"
ЗРК "Patriot".
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Байден подписал меморандум о выделении Киеву пакета военной помощи объемом до $1 млрд

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут в том числе комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщается в распространенном в среду письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как уточняется в этом документе, $1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, $850 млн - по линии Пентагона. "Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot <...>", - отмечается в заявлении. Практически одновременно с ним пресс-служба Белого дома опубликовала текст распоряжения президента США Джо Байдена о выделении Киеву до $1 млрд по линии внешнеполитического ведомства, о котором упомянул Блинкен. 

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы Киев мог продолжать защищаться, оказался в наиболее выигрышном положении за столом переговоров, когда придет время. Завершить сегодня эту войну может только Россия. Пока она этого не сделает, мы будем стоять вместе с Украиной", - утверждает Блинкен.

По его словам, нынешний пакет военной помощи включает в том числе "расширенные средства ПВО и нанесения высокоточных ударов, дополнительные боеприпасы и критически важную технику, которую Украина столь эффективно применяет, чтобы обороняться на поле боя". За счет новых позиций общий объем военной помощи, предоставленной к настоящему времени Киеву Вашингтоном, достигнет 21,9 млрд долларов, уточняет госсекретарь.


О системе Patriot

Patriot - армейские мобильные ЗРК - начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Производятся корпорацией Raytheon, способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты меньшей и средней дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет в зависимости от модификации.

По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ), Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: $400 млн - пусковые установки, командный модуль и РЛС, около $700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.

Patriot имеют в своем распоряжении или планируют заполучить в скором времени 18 стран, в том числе ФРГ, Израиль, Япония, Южная Корея, Румыния. Эти ЗРК активно использовались Пентагоном во время войны в районе Персидского залива (1991 год) и вторжения США с союзниками в Ирак (в марте 2003 года). Аналитики ЦСМИ ожидают, что батарея Patriot может быть доставлена на Украину в феврале 2023 года.

Москва уже не раз предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил, в частности, 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ЗРК Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву. 

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