Пентагон жонглирует щитами

Переброской систем ПРО американцы хотят продемонстрировать своим союзникам готовность защитить их от ракетных угроз. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Американская противоракетная система кочует по Ближнему Востоку

После выхода из Договора по ПРО в 2001 году США приступили к созданию глобальной интегрированной системы противоракетной обороны, которая приобретает не только оборонительные, но и наступательные возможности.

Стратегия США по развитию ПРО «2019 Missile Defense Review» обозначила Россию и КНР в качестве новых противников США помимо Ирана и КНДР. Фактически Вашингтон взял курс на постепенную нейтрализацию стратегических ядерных сил России за счет развертывания по периметру нашей страны сети противоракетных средств Пентагона и союзных США государств.

Враждебное окружение

Помимо Северной Америки (Аляска, Калифорния) элементы системы ПРО расположены на европейской территории (Турция, Польша, Румыния, Германия, Испания, Британия, Норвегия, Дания). В Азиатско-Тихоокеанском регионе (Япония, Южная Корея, Австралия, Тайвань). В Персидском заливе, на Ближнем и Среднем Востоке (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Израиль, Турция). В акваториях морей и океанов, а также в космическом пространстве.

Приближение американских систем ПРО к границам России вызывает озабоченность, поскольку позволяет перехватывать баллистические ракеты на активном участке полета.

Проводимые исследования по уничтожению ракет не только в полете, но даже до их запуска можно расценивать как свидетельство подготовки США к нанесению превентивного удара по стратегическим ядерным силам РФ.

Пентагон продемонстрировал способность перехвата космических аппаратов, ведет работы по использованию пусковых установок вертикального пуска МК-41 для развертывания гиперзвуковых систем вооружения. Способность универсальных установок МК-41 осуществлять пуски как противоракет типа SM-3, так и крылатых ракет «Томагавк» придает ПРО США ударный и противокосмический потенциал.

Наращивание средств ПРО по периметру РФ, совершенствование средств обнаружения и перехвата ракет, и особенно работы Пентагона по формированию космического сегмента ПРО с участием ударных систем провоцируют новый виток военного противостояния, который может стать катастрофическим для всей системы стратегической стабильности.

Ближневосточный сегмент

«Обзорный доклад по противоракетной обороне» (Ballistic Missile Defense Review Report) 2010 года отмечал, что ближневосточная ПРО призвана обеспечить реализацию заявленных геополитических интересов США и выполнение обязательств в области обороны и безопасности по отношению к союзникам.

Попытки Вашингтона выстроить «противоракетный щит» в регионе активизировались после подписания в апреле 2012 соглашения со странами – союзниками США из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) о создании региональной системы защиты от баллистических ракет Ирана.

В силу региональных противоречий ближневосточная ПРО получалась эклектичной. Израиль разработал собственную эффективную многоуровневую противоракетную оборону, тогда как оборона арабских партнеров США состояла из разрозненных комплексов ПВО и ПРО, владельцы которых были не готовы объединиться по политическим причинам.

В ССАГПЗ входят ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Оман. В части ПРО ключевыми партнерами США являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Все три страны приобрели американскую систему ПРО THAAD. Но созданию интегрированной системы ПРО для региона мешали глубокие разногласия между арабскими государствами. Хотя ОАЭ и Саудовская Аравия близки между собой, их отношения с Катаром еще недавно были в глубоком, близком к конфликту кризисе. Между тем именно Катар наряду с Израилем стал важным местом для размещения ключевых элементов американской ПРО в регионе.

Многие арабские страны выглядели пасынками на фоне Катара. Например, Соединенные Штаты отказались включить Ирак в противоракетную архитектуру, хотя за него ходатайствовали власти ОАЭ. Ирак и Оман не получили даже ракетной системы Patriot. Системы PAC-3 были развернуты в Бахрейне, Египте, Израиле, Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Системы Patriot США развернули в Ираке для защиты американских войск лишь в 2020 году.

Катар

В 2012 году для прикрытия крупнейшей на Ближнем Востоке военной базы США Аль-Удейд в Катаре был установлен новейший по тем временам радар AN/TPY-2. В декабре 2014 года компания Raytheon получила контракт на 2,4 млрд долл. на строительство в Катаре Центра операций по противовоздушной и противоракетной обороне (Air and Missile Defense Operations Centre). По ее словам, он «интегрирует американские системы ПВО, включая Patriot, радары СПРН и THAAD с европейскими системами и радарами ПВО и Центром управления воздушным движением Катара».

Наконец, в 2017 году, в то время как Бахрейн, Саудовская Аравия, Иордания и Египет развернули блокаду Катара, компания Raytheon получила контракт на строительство в Катаре мощного радара AN/FPS-132 Block, который стал основой региональной системы СПРН Qatar Early Warning Radar (QEWR).

В 2018 году в ВС Катара начали поступать первые из десяти установок Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в рамках контракта 2014 года.

В 2021 году система QEWR проходит очередную модернизацию. Ее радар AN/FPS-132 Block с дальностью обнаружения в 5000 км значительно превосходит потребности по контролю ракетных пусков из Ирана, крайняя точка которого располагается всего в 1700 км от Дохи. Зато может обозревать половину территории Китая и воздушное пространство России до озера Байкал.

Объединенные Арабские Эмираты

Для богатейших стран Залива – Саудовской Аравии и ОАЭ – обладание наиболее совершенными американскими системами ПВО и ПРО было вопросом престижа, а не только безопасности.

ОАЭ располагают системами Patriot (девять батарей с ракетами Patriot Gem-3 и PAC-3) и двумя батареями THAAD с радаром наблюдения AN/TPY-2. В 2011 году ОАЭ стали первым международным заказчиком, закупившим передовую систему противоракетной обороны THAAD по контракту в 1,135 млрд долл. Помимо радара AN/TPY-2 контракт включал 48 ракет и девять пусковых установок.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия располагала комплексами ПРО THAAD и имела 20 батарей Patriot PAC-2 со 160 пусковыми установками. А также сеть радаров, которая включала 17 трехкоординатных РЛС Lockheed Martin AN/FPS-117 с радиусом обзора до 460 км, три радиолокационные системы D, сопряженные с РЛС ближнего и среднего радиуса действий AN-PPS-43 и AN-TPS-72.

В 2020 году Саудовская Аравия подписала контракт на покупку семи радаров AN/TPY-2 компании Raytheon для системы ПРО THAAD за 2,3 млрд долл. Произведенные по новейшей технологии с использованием нитрида галлия (GaN), эти радары имеют увеличенную дальность обнаружения и распознавания целей. Возможно, Эр-Рияд получил эти радары даже раньше, чем они поступили на вооружение Пентагона.

Израиль

Израиль обладает передовой эшелонированной системой ПВО и ПРО, произведенной собственными силами (Iron Dome) и в кооперации с США (David’s Sling и Arrow). В 2019 году Израиль получил системы THAAD и в 2020 году подписал соглашение о совместимости THAAD с израильским Iron Dome.

При работе в связке с полученными из США системами THAAD и Patriot средства ПРО Израиля способны перехватывать практически любые воздушные цели от современных управляемых ракет большой дальности за пределами атмосферы до неуправляемых ракет малой дальности, выпущенных из соседней Газы. Количество и размещение противовоздушных средств Израиля засекречено.

Сокращения и перемещения

В октября 2019 года после нападения Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии министр обороны США Марк Эспер объявил, что Вашингтон направляет Эр-Рияду дополнительно две ракетные батареи Patriot и систему ПРО THAAD для поддержки давнего американского партнера.

Однако в сентябре 2021 года стало известно, что американские батареи THAAD и Patriot были скрытно вывезены с расположенной под Эр-Риядом авиабазы имени Принца Султана. Пентагон начал вывод систем Patriot и THAAD из региона еще летом 2021 года. Помимо Саудовской Аравии сокращения систем ПРО США коснулись Кувейта, Ирака и Иордании. Часть выводимых подразделений переводились в другие регионы мира, а часть оборудования отправлялось на модернизацию.

В определенной степени вывод противоракетных вооружений из региона связан с тем, что системы ПРО THAAD и Patriot продемонстрировали неэффективность при обнаружении и перехвате беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, летящих на малых высотах. Хотя ракеты системы Patriot были эффективны при перехвате баллистических ракет, в том числе ракет малой дальности, которые в последние годы запускались с территории Йемена.

Смена приоритетов

Ускоренный вывод войск США из региона также отражает изменения стратегических задач Вашингтона при администрации Байдена, одним из предвыборных обещаний которого было сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке.

В предшествующие годы размещение системы ПРО на Ближнем Востоке было одним из аспектов борьбы с террористами (в частности, ИГИЛ) и Ираном. Сегодня приоритеты Вашингтона меняются, главными угрозами для страны называют Китай и Россию.

Вывод средств ПРО из региона отражает главным образом смену стратегических приоритетов США.

Отзываемые из региона системы ПРО могут быть передислоцированы в Европейский регион для противодействия России либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для противостояния Китаю. Часть средств ПРО может быть передислоцирована в Израиль.

Радиолокационное поле, создаваемое расположенными в Турции, Израиле и Катаре мощными радарами СПРН и разветвленной сетью меньших РЛС с Центром операций по противовоздушной и противоракетной обороне, позволяет США надежно контролировать воздушное пространство региона против стратегических воздушных угроз – и в частности, против иранских баллистических ракет. Регион остается достаточно плотно насыщенным различными средствами ПВО и ПРО американского производства.

При этом существенное военное присутствие США на Ближнем Востоке по-прежнему будет сохраняться за счет баз на территории арабских государств, наличия военно-морской группировки в Персидском заливе и перебазирования военного персонала из Афганистана.

Ввиду ослабления военных и политических связей с Вашингтоном государства Ближнего Востока будут заинтересованы в установлении военно-технических связей с новыми поставщиками систем ПВО и ПРО. Среди них в приоритете могут оказаться Израиль (системы Spyder и Iron Dome), а также Россия и Китай.

Вадим Козюлин

Вадим Борисович Козюлин – кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ; Данила Сергеевич Крылов – аспирант Дипломатической академии МИД РФ.