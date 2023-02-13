На что способен ЗРК «Patriot»?

ЗРК «Patriot»

Конфликт на Украине ожидаемо превратился в жесткое противоборство военного потенциала США и стран НАТО с российским. Ситуация значительно обострилась с началом массированного применения ВКС России ударных беспилотников-камикадзе в связке с крылатыми ракетами различных классов по объектам промышленной и военной инфраструктуры. Стало очевидным — существующая система ПВО Украины не в состоянии обеспечить защиту стратегических объектов страны, в связи с чем ее руководство обратилось к администрации США с просьбой о поставках ЗРК «Patriot», и она была удовлетворена.

Насколько оправданы надежды политического руководства страны и командования ВСУ на вожделенный «Patriot», и сможет ли он составить конкуренцию российским ЗРК С-300 и С-400 «Триумф»?

От ЗРК SAM-D до «Patriot»

С появлением в конце 50-х годов баллистических ракет возникла необходимость создания средства борьбы с ними. В 1964 году Пентагон анонсировал разработку противоракетного ЗРК SAM-D. Однако тогда еще были не совсем понятны его будущие характеристики. Через три года определился подрядчик проекта — компания Raytheon, а в 1969 году состоялись первые пуски. Следующие семь лет в систему вносились изменения, включая название — в начале 1976 года из SAM-D его переименовали в XMIM-104A, а еще через несколько месяцев он обрел, наконец, свое нынешнее название — «Patriot».

ТТХ ЗРК «Patriot»

В NORAD (Объединенное американо-канадское командование ПВО) первая батарея ЗРК «Patriot» вошла лишь в 1984 году. С тех пор комплекс трижды модернизировался, в результате появились обновленные версии «Patriot» — РАС-1 (1985 г.), РАС-2 (1987 г.) и РАС-3 (2001 г.).

Состав и тактико-технические характеристики ЗРК «Patriot» РАС-3

Комплекс способен перехватывать аэродинамические (самолеты, КР) и баллистические цели, включая боеголовки на пассивном участке, в том числе, выполненные по технологии «стелс». В состав комплекса входят:

Центр управления — AN/MSQ-104;

8 пусковых установок М901;

Зенитно-управляемые ракеты — MIM104 А (по аэродинамическим целям), MIM 104 B (для пассивного наведения на постановщиков помех и радары), MIM 104 C/D/E (для перехвата баллистических целей);

Автономная электростанция AN/MJQ-20;

Средства связи — радиорелейные станции AN/MCR-137 с антенно-мачтовыми устройствами;

Вспомогательное оборудование — транспортно-заряжающие машины, подвижный ПТО, автомобили и тягач с подъемным краном;

Средства радиотехнической маскировки.

Обнаружение, сопровождение целей, целеуказание и управление ЗУР в полете реализуется методом Track-Via-Missile («слежение через ракету») выполняет многофункциональная РЛС AN/MSQ-65 с фазированной антенной решеткой (ФАР).

Многофункциональная РЛС AN/MSQ-65

Получив целеуказание, расчет разворачивает РЛС в направлении воздушного противника с возможностью изменения положения по азимуту. Синхронно с радаром разворачивается пусковая установка. Фиксированный угол старта ракеты — 38 градусов относительно линии горизонта. Стартовавшая ЗУР захватывает отраженный от цели сигнал РЛС и передает на КП. РЛС получает одновременно два отраженных сигнала — свой собственный и от ЗУР, после чего компьютер ЗРК, сопоставив оба сигнала, «выстраивает» траекторию полета.

Работа ЗРК «Patriot»

Комплекс может сопровождать до 125 целей, при этом обстрелять — только до 8, включая цели, летящие со скоростью 2 Маха. Дальность обнаружения боеголовок ракет, КР, истребителей и бомбардировщиков — соответственно 70, 100, 130 и 180 км. ЗРК разворачивается за 25 минут. Комплекс поражает цели на высоте от 60 м до 25 км. Баллистические цели уничтожаются на дальности до 20 и аэродинамические — до 80 км.

Зенитная управляемая ракета

Первая ее версия — MIM-104A «Standard» предназначалась исключительно для уничтожения самолетов — дальность поражения до 70 км, скорость 2 Маха. Последующая за ней MIM-104С РАС-2 уже «охотилась» за «дичью» покрупнее — баллистическими ракетами. А усовершенствованная РАС-3 с активной головкой самонаведения уже уничтожала цели не подрывом шрапнельной БЧ, а прямым попаданием.

Старт ракеты ЗРК «Patriot»

Обладая стандартной конструкцией, ЗУР РАС-2 отличаются внутренней начинкой. Ракета состоит из переднего и заднего обтекателей, отсеков наведения, БЧ, двигателя, и привода управления.

Технические характеристики:

Вес (РАС-3/РАС-3 MSE) — 312/373 кг;

Длина — 5200/4826 мм;

Диаметр — 255/300 мм;

Масса БЧ — 90 кг;

Взрыватель — бесконтактный;

Топливо — твердое;

Максимальная скорость РАС-2/РАС-3 — 4,1 Маха.

ЗУР находятся на пусковых самоходных установках М901/902/903, представляющих собой автономные устройства с дистанционным управлением. Каждая ПУ устанавливается и фиксируется по азимуту под углом до 10 градусов. Точного наведения перед запуском не требуется. ПУ действуют в составе батарей, куда входят от 4 до 8 установок. В свою очередь батареи могут объединяться в дивизионы.

Боевое применение ЗРК «Patriot»

Боевое крещение комплекса в начале 1991 года во время операции «Буря в пустыне» против ВВС Ирака оказалось провальным. Опубликованный профессором Массачусетского технологического института Теодором Постолом анализ применения комплекса показал, что из 40 запущенных Ираком «Скадов» ни один не был перехвачен. В частности, программная ошибка во время одной из попыток перехвата привела к поражению иракской ракетой казармы с американскими военнослужащими в Саудовской Аравии и гибели 28 солдат.

Расчет ЗРК «Patriot» в Ираке

Через 12 лет во время операции «Иракская свобода» применение ЗРК «Patriot» оказалось более успешным. Тогда удалось перехватить большинство иракских баллистических ракет. Правда, не обошлось без казусов. Так в результате «дружеского» огня одного из расчетов был сбит истребитель «Торнадо» ВВС Великобритании. А буквально через день пилот истребителя F-16 ВВС США по ошибке уничтожил РЛС своего комплекса. В составе Армии обороны Израиля ЗРК «Patriot» участвовали в операции «Нерушимая скала» в 2014 году, когда удалось перехватить несколько БПЛА, принадлежащих организации ХАМАС. Позже с 2014 по 2018 годы их несколько раз применяли во время вооруженного конфликта в Сирии. В послужном списке «Patriot» участие в конфликтах между Саудовской Аравией, ОАЭ и йеменскими повстанцами-хуситами. Комплекс защищает воздушное пространство Иордании, Кувейта, Южной Кореи, Марокко, Нидерландов, Катара, Румынии, Швеции, Испании, Германии, Тайваня, ОАЭ, Польши. Не исключено, что после подготовки расчетов ЗРК «Patriot» окажется в составе Вооруженных сил Украины.

Россия и США: чьи ЗРК лучше

Специальная военная операция на Украине, где с обеих сторон активно применяются средства ПВО, вновь активизировала длящуюся уже не первое десятилетие дискуссию о том, чьи системы ПВО лучше — российские или американские. Проблема состоит в том, что средства ПВО не ведут прямого противоборства между собой. Все решает эффективность в конкретных поединках с воздушным противником. Примерно к 2010 году эксперты отдавали пальму первенства американскому «Patriot». Однако с принятием на вооружение ЗРК С-300 ПМ2 «Фаворит» и С-400 «Триумф» ситуация кардинально изменилась в пользу России. В боекомплект С-400 входит несколько типов зенитно-управляемых ракет, способных поражать различные баллистические и аэродинамические цели. РЛС раннего обнаружения 91 Н6Е обнаруживает крупные цели на дальности до 600 км, а блоки ракет средней дальности — до 200-230 км. Будучи оснащен высотным радаром 91Л6Е, комплекс обнаруживает цели на высоте до 100 км, т. е. уже в ближнем космосе. С-400 может работать в составе эшелонированной группировки ПВО. ЗУР комплекса 48Н6Е (Е2, Е3) оснащены БЧ весом 145, 150 и 180 кг уничтожают цели на дальности от 150 до 250 км на высотах до 27 км. Особый интерес представляет ракета повышенной дальности 40Н6Е с дальностью поражения до 400 км и высотой до 30 км.

Сравнительные характеристики ЗРК России и США

Комплекс способен обстреливать до 80 целей, используя 160 ЗУР. В отличии от ЗРК «Patriot» у С-400 старт вертикальный с последующим разворотом в направление цели. На фоне столь впечатляющих характеристик возможности ЗРК «Patriot» выглядит весьма скромно. Последние версии ракет оснащены БЧ весом 91 кг, максимальная дальность стрельбы ограничена 100 км, а по баллистическим целям — 20 км при высоте поражения от 100 м до 25 км.

Не в пользу «американца» и то, что он старше российского визави более чем на 15 лет. О его сомнительной эффективности лишний раз напомнил скандальный эпизод, когда несколько беспилотников йеменских повстанцев-хуситов беспрепятственно атаковали НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которые охраняла батарея ЗРК «Patriot».

Принимая самое активное участие в СВО, российские системы С-300 ПМ-2 «Фаворит» и его «собратья» из войсковых ПВО — «Тор», «Бук -М3» и ЗРПК «Панцирь-С», поражают все без исключения типы целей — самолеты, вертолеты, тактические ракеты, БПЛА, реактивные снаряды РСЗО, в том числе от HIMARS. Очевидно, что против новейших российских стратегических ракетных комплексов и гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» «Patriot» абсолютно бессилен. И тем более он не идет ни в какое сравнение с новейшим российским ЗРК С-500.

Александр Агеев