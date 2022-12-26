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ТАСС

Антонов: Россия хотела бы знать, будут ли американцы обслуживать Patriot на Украине

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ЗРК "Patriot"
ЗРК "Patriot".
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Посол России подчеркнул, что с американскими коллегами неоднократно велись беседы об опасности втягивания администрации США в украинский конфликт

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Россия хотела бы получить ответ, войдут ли граждане США или других стран НАТО в число специалистов, которые будут обслуживать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

"По данным журнала Politico, ЗРК Patriot будут обслуживать до 90 военнослужащих. Кто эти люди? Очевидно, что таких специалистов на Украине нет. Потребуется долгое время для их обучения. Будут ли американцы, а может быть, другие натовцы? Хорошо бы нам получить четкий и ясный ответ", - подчеркнул дипломат.

"Буквально на днях мы пытались донести до Белого дома и Госдепа, что все американские системы, и в первую очередь Patriot, будут легитимными целями для ударов наших военных, - добавил Антонов. - А если погибнут американцы? Если они будут входить в состав экипажей? Какова будет реакция здесь, в Вашингтоне? Разве это не свидетельство прямого вовлечения администрации в нынешний конфликт? Какие нужны еще подтверждения данного тезиса, который, кстати говоря, здесь так не любят во всех властных структурах".

Дипломат подчеркнул, что с американскими коллегами неоднократно велись беседы об опасности втягивания администрации США в украинский конфликт. "Десятки раз доводили до них пагубность поощрения боевиков ВСУ, - отметил он. - Пытались достучаться до сердца и ума политиков о невозможности согласиться с гибелью людей в Доме профсоюзов в Одессе, расстрелом обезоруженных солдат, каждодневными убийствами россиян в Донбассе, Луганске и других вернувшихся к нам регионах".

"Ощущение таково, что Вашингтон проверяет нас на прочность, - подчеркнул Антонов. - Несколько лет тому назад все началось с точечных поставок легкого стрелкового оружия. Сегодня речь идет о поставках комплексов ПВО Patriot. К слову, суммы военной помощи огромны. Вот бы направить эти средства на мирные нужды для стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии".

В среду власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву.

Армейские мобильные зенитные ракетные комплексы Patriot начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Они производятся корпорацией Raytheon и способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет, в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: $400 млн - пусковые установки, командный модуль и радиолокационная станция, около $700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн. 

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Patriot ЗРК
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