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ТАСС

Politico: Пентагон может начать обучать военнослужащих Украины управлению Patriot в США

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Источник изображения: Sebastian Apel/ U.S. Department of Defense, via AP

По данным издания, с начала российской специальной военной операции украинских военных обучали только на территории Европы

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американское министерство обороны рассматривает возможность обучения украинских военнослужащих управлению комплексами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на военной базе в США. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что с начала российской специальной военной операции на Украине Пентагон обучал украинских военных применению американских вооружений в бою только на территории Европы. В оборонном ведомстве обсуждается вопрос о том, проводить ли полностью или частично обучение управлению Patriot в США или в третьей стране, например на американской базе в Европе. Так, собеседник издания подчеркнул, что имеет смысл проводить обучение на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома), где несут службу большинство инструкторов и где размещены комплексные учебные тренажеры. По словам источника, обучение в Европе возможно, но сопряжено с большими логистическими трудностями. При этом, по сведениям собеседников Politico, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В пресс-службе Пентагона отказались прокомментировать данную информацию.

Ожидается, что обучение украинских военнослужащих управлению Patriot займет несколько месяцев. Для эксплуатации одной батареи, которую США передают Украине, обычно требуется 90 военнослужащих, пояснила газета. Кроме того, отмечается в статье, американские комплексы не появятся на Украине еще в течение многих месяцев. Минобороны не будет передавать их Киеву, пока украинские военнослужащие не пройдут полное обучение по управлению Patriot. Батарею, скорее всего, направят на Украину со складов Пентагона в США вместо того, чтобы передислоцировать с Ближнего Востока или из Европы.

Как отмечает издание, поставки Киеву дополнительных батарей Patriot не исключены, но вашингтонская администрация отказывается от предоставления Украине наступательных вооружений большой дальности, "опасаясь спровоцировать Россию".

Власти США 21 декабря сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. При этом $1 млрд выделят по линии Госдепартамента, $850 млн  - по линии Пентагона. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву.

Армейские мобильные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Они производятся корпорацией Raytheon и способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет, в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: $400 млн - пусковые установки, командный модуль и радиолокационная станция, около $700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн. 

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Россия
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Украина
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