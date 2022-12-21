Шесть кандидатов в космонавты из Белоруссии прибыли в ЦПК для отбора

В Роскосмосе сообщили, что в ближайшее время они пройдут медицинские обследования

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шесть претендентов на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина для прохождения медкомиссии. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе во вторник.

Там уточнили, что отбор кандидатов из Белоруссии стартовал в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос). "В Россию прибыли шесть кандидатов, которые в ближайшее время пройдут медицинские обследования в ЦПК. По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету", - заявили в госкорпорации.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. В ближайшие дни Лукашенко посетит Центр подготовки космонавтов.

В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК.