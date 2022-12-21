Войти
ТАСС

Шесть кандидатов в космонавты из Белоруссии прибыли в ЦПК для отбора

222
0
0
Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

В Роскосмосе сообщили, что в ближайшее время они пройдут медицинские обследования

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шесть претендентов на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина для прохождения медкомиссии. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе во вторник.

Там уточнили, что отбор кандидатов из Белоруссии стартовал в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос). "В Россию прибыли шесть кандидатов, которые в ближайшее время пройдут медицинские обследования в ЦПК. По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету", - заявили в госкорпорации.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. В ближайшие дни Лукашенко посетит Центр подготовки космонавтов.

В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
МКС
Похожие новости
30.06.2022
"Ограничений по роду деятельности не было": кого белорусы отправят в космос
14.04.2022
Путин и Лукашенко договорились о совместных проектах в космосе
05.11.2021
РФ готова включить белорусского космонавта в экспедицию на МКС - Путин
28.08.2019
Эрдоган согласился с предложением Рогозина о запуске турецкого астронавта
06.07.2017
"Я ожидал увидеть шар": российский космонавт Олег Новицкий о буднях на орбите
29.11.2016
Космос по-китайски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 07:00
  • 40100
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 03:45
  • 1
Оборонная промышленность Японии
  • 21.12 03:33
  • 1
Штайнмайер в беседе с Си Цзиньпином попросил КНР подействовать на РФ для прекращения СВО
  • 21.12 03:02
  • 1
Полковник Макгрегор раскритиковал США за позицию по России. Украине же хуже
  • 21.12 00:16
  • 1
"Калашников" освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19
  • 21.12 00:05
  • 3
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 21.12 00:00
  • 1
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 20.12 23:34
  • 1
В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение
  • 20.12 23:31
  • 4
Ростех заявил, что количество выпускаемой бронетехники и средств поражения растет в разы
  • 20.12 23:29
  • 98
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.12 22:29
  • 3
В Роскосмосе сообщили, что спутники группировки "Марафон" будут изготавливать серийно
  • 20.12 22:18
  • 1
Пентагон испугался, что Россия к 2030 году обгонит НАТО в ключевых областях
  • 20.12 18:42
  • 98
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 20.12 16:11
  • 0
Варшава идёт ва-банк. Ради собственных амбиций Польша готова потерять всё
  • 20.12 13:55
  • 1
Комбриг Ходаковский рассказал о проблемах в проведении разведывательных действий