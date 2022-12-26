Белоруссия сформировала научную программу для своего космонавта

Как сообщил начальник ЦПК им. Гагарина Максим Харламов, большая ее часть будет связана с медициной

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 24 декабря. / ТАСС/. Национальная академия наук Белоруссии уже прислала научную программу для своего космонавта, полет которого запланирован на осень 2023 года. Об этом сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в субботу.

"Национальная академия наук прислала уже [программу], ее согласовывают", - сказал Борисов.

В свою очередь начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов уточнил, что большая часть будет связана с медициной. "Научная программа в основном медицинская. Немножко технологической", - сказал он.

В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка".

В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 20 декабря в Роскосмосе сообщили ТАСС, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по результатам которых медкомиссия определит их годность к космическому полету.