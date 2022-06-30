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Газета.ru

"Ограничений по роду деятельности не было": кого белорусы отправят в космос

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Владимир Гусаков
Владимир Гусаков.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ТАСС

Глава НАН Беларуси рассказал, по каким критериям страна отобрала кандидатов в космонавты

12 апреля Владимир Путин поручил «Роскосмосу» обеспечить полет белорусского космонавта на российском корабле. Этнические белорусы летали в космос во времена СССР или под эгидой «Роскосмоса», подобно Олегу Новицкому, но никогда - как представители независимой республики. Отбор кандидатов для полета поручили Национальной Академии наук Беларуси, и недавно она направила список потенциальных космонавтов в «Роскосмос». «Газета.Ru» поговорила с председателем президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым о том, как формировался этот список, чем именно белорусские космонавты будут заниматься на орбите и о том, станет ли представительство граждан республики в космосе постоянным.

- Из кого производится отбор космонавтов? Отдается ли приоритет военным летчикам, как было в СССР и США, ученым или принимают всех добровольцев?

- Прошу прощения за некоторую «сухость» ответа на этот вопрос, но применю официальную формулировку. Так, претендентами в кандидаты для подготовки к космическому полету рассматривались граждане Республики Беларусь мужского и женского пола, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, подавшие заявление установленной формы с просьбой об участии в отборе и выразившие готовность пройти медицинское обследование в соответствии с базовыми медицинскими требованиями к участникам космических полетов госкорпорации «Роскосмос». Фактически каких-то специальных требований или ограничений по роду деятельности, специфике гражданской или военной службы не было.

- По каким критериям отбирают людей? Ведь с гагаринских времен требования по здоровью перестали быть строгими, а высокая автоматизация позволяет отправлять в космос не только профессионалов.

- Специалисты НАН Беларуси детально ознакомились с опытом российских коллег по проведению отбора кандидатов на космический полет. Он осуществляется в соответствии с требованиями к состоянию здоровья участников космических полетов, которые определяются госкорпорацией «Роскосмос». Отмечу, что одним из критериев отбора является способность кандидата в космонавты выполнить программу научных исследований, предполагаемых к проведению на МКС. Хотя требования по здоровью по-прежнему стоят на первом месте.

Никаких ограничений гендерного характера, а также по отнесению к слоям общества, наличию наград и званий не было.

Критерии применялись сугубо функциональные: образование, профессиональная квалификация и опыт работы. В частности, кандидатами рассматривались лица в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие высшее образование (предпочтительно по программе магистратуры, аспирантуры, докторантуры), либо имеющие ученую степень, ученое звание по следующим ключевым направлениям: физика, физико-технические науки и технологии, медицинские науки, химия, ботаника, биологические науки, авиационная и ракетно-космическая техника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии.

Кандидаты должны иметь опыт работы по специальности не менее трех лет после получения первого высшего образования, а также владеть английским языком в объеме программы неязыкового высшего учебного заведения.

- На какой стадии находится отбор в данный момент?

- В период с апреля по июнь нами была сформирована группа кандидатов и организовано их медицинское обследование в учреждениях здравоохранения Беларуси. По результатам обследования к дальнейшему отбору рекомендовано 29 человек, из них 9 женщин. Следующий этап отбора - область компетенции Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина госкорпорации «Роскосмос». По итогам второго этапа и определятся белорусские претенденты (основной и дублер) для подготовки к космическому полету.

- Какие задачи планируют решать белорусские космонавты на орбите?

- Перечень направлений научной программы согласован с российскими коллегами. Он предполагает проведение научных исследований с использованием наработок и заделов белорусских ученых в области медицины, биологии, физиологии, а также обеспечения автономного функционирования космических станций и дистанционного зондирования Земли.

Детализированный перечень целевых работ белорусского космонавта будет определяться совместно с госкорпорацией «Роскосмос» в процессе подготовки к полету.

- Планируется ли сделать присутствие белорусов в космосе постоянным?

- Полет космонавта суверенной Беларуси на околоземную орбиту является своего рода пилотным проектом. По его результатам предстоит дать взвешенную всестороннюю оценку перспективности специально организованных космических исследований по научной проблематике, имеющей взаимный интерес.

Рискну выразить надежду и убежденность, что участие нашей страны в пилотируемых полетах получит логическое продолжение и сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» в этой области станет постоянным и даже расширяющимся.

Основа тому - наши серьезные научные наработки, а также ответственность, работоспособность и другие качества белорусов, доказавших себя надежными союзниками и партнерами.

- Есть ли в Белоруссии оборудование для предварительной подготовки кандидатов в космонавты?

- Непосредственная подготовка космонавтов в Беларуси не осуществлялась и во времена Советского Союза. Поэтому, конечно, мы не располагаем узкоспецифическими возможностями, в том числе лабораториями и оборудованием для такой подготовки. Космонавты-уроженцы нашей страны Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий проходили подготовку к космическим полетам в России. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина располагает всей необходимой инфраструктурой и оснащением.

Вместе с тем на МКС находится видео- и фотоспектральная аппаратура белорусского производства, которая используется российскими космонавтами для проведения научных экспериментов по дистанционному зондированию Земли и околоземного пространства. С использованием данной аппаратуры и белорусскому космонавту также предстоит провести ряд научных экспериментов. Таким образом, белорусское участие просматривается не только в представлении талантливых и здоровых физически кандидатов, но и в их знаниях, умениях и навыках, а также в аппаратно-техническом и технологическом обеспечении космических исследований.


Василий Зайцев

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