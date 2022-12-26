Подготовка кандидатов в космонавты из Белоруссии будут отличаться от тренировок Пересильд

Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля «Союз».

Как сообщили в ЦПК им. Гагарина, кандидатов подготовят к выполнению научной программы, которая в настоящий момент составляется

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 24 декабря. / ТАСС/. Подготовка к полету в космос представителя из Белоруссии будет отличаться от тренировок актрисы Юлии Пересильд. Об этом сообщил журналистам в субботу начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов.

"Подготовка будет отличаться, прежде всего, подготовкой к выполнению научных экспериментов", - сказал Харламов в ответ на соответствующий вопрос. По словам начальника ЦПК, подготовка будет связана с изучением корабля "Союз МС", обеспечением своей жизнедеятельности на корабле и на борту Международной космической станции. Также кандидатов на полет в космос подготовят к выполнению научной программы, которая в настоящий момент составляется.

"По внешнему виду и по разговору претендентки чувствуют себя замечательно", - добавил Харламов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка".

В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 20 декабря в Роскосмосе сообщили ТАСС, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по результатам которых медкомиссия определит их годность к космическому полету.

Для проведения съемок фильма "Вызов" в космосе 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта.