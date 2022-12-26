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ТАСС

Более 3 тыс. заявок на полет в космос было зарегистрировано в Белоруссии

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

По словам зампредседателя президиума НАН Белоруссии Олега Чернышева, "шесть наиболее достойных" кандидатов сейчас проходят медицинский осмотр

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 24 декабря. / ТАСС/. Более 3 тыс. кандидатов от Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них отобрано шесть претенденток. Об этом сообщил зампредседателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Олег Чернышев в субботу.

"Изначально более чем 3 тыс. кандидатов. Вышли на шесть наиболее достойных, в настоящее время они проходят очный медицинский осмотр, проведено более половины запланированных исследований", - сказал Чернышев во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке.

По словам зампредседателя президиума НАН, моральный дух кандидаток высокий, физическое состояние хорошее. "Мы за ними сами смотрим, потому что шесть девушек в сугубо мужском коллективе пользуются повышенным вниманием", - отметил он.

В свою очередь одна из претенденток, которая более четырех лет работает врачом, отметила, что испытания проходят на пределе человеческих возможностей. "Я представляю медиков, врачей. Казалось бы, врачей нельзя чем-то таким удивить, но ЦПК нас удивил своими обследованиями - практически на грани человеческих возможностей", - подчеркнула она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что возьмет ее к себе врачом, если она не пройдет отбор в космонавты.

Белорусский лидер посетил тренажер российского сегмента МКС, гидролабораторию, пообщался с претендентками республики на полет в космос, которые в субботу проходили испытания в центрифуге. Также им предстоят проверки физической подготовки, состояния здоровья, вестибулярного аппарата на кресле ускорения Кориолиса.

24 декабря президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка".

В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. 20 декабря в Роскосмосе сообщили ТАСС, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по результатам которых медкомиссия определит их годность к космическому полету. 

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