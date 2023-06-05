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ТАСС

Мезенцев сообщил о начале подготовки белорусской женщины-космонавта к полету в 2023 году

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Марина Василевская и Виктория Фидрус
Марина Василевская и Виктория Фидрус.
Источник изображения: belavia.by

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщили, что от Белоруссии на МКС отправится Марина Василевская

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Основательная подготовка к отправлению на Международную космическую станцию (МКС) гражданки Белоруссии начнется в 2023 году. Об этом в пятницу заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Космонавт белорусский полетит. И подготовка начнется уже в этом году, совершенно конкретно. И мы знаем, что Александр Григорьевич Лукашенко был гостем госкорпорации "Роскосмос", Юрий Иванович Борисов показал, наверное, все, что можно показать высокому гостю в центре подготовки космонавтов. И мы видели очаровательных девушек, шесть человек приехали из Минска, которые стали кандидатами на полет в космос. <...> Давайте раскроем [тайну] - это будут женщины", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Роскосмос сообщил, что экипаж, в который войдет гражданка Белоруссии, отправится на МКС в марте 2024 года на корабле "Союз МС-25".

Из данных, представленных на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, следует, что от Белоруссии на МКС отправится космонавт Марина Василевская, ее дублером выступит Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2022 года по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году. В российском руководстве заявляли, что сотрудничество Москвы и Минска в сфере космических технологий представляет большой интерес, в частности стороны будут совместно работать над совершенствованием системы дистанционного зондирования Земли. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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Борисов Юрий
Путин Владимир
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Союз ПКК
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