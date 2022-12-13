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Интерфакс-АВН

Президент Финляндии отрицает наличие соглашения РФ и Турции с целью помешать вступлению его страны и Швеции в НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: EPA-EFE/Anders Wiklund

Хельсинки, 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) считает, что у России и Турция нет соглашения, целью которого является препятствие вступлению Швеции и его страны в НАТО.

"Такого нет", - заявил он в воскресенье в ходе интервью общественности страны, данное по радио Yle 1.

По словам Ниинистё, вопрос о вступлении в НАТО - это вопрос времени. "Венгрия заявила, что не будет последней, которая ратифицирует (протоколы о вступлении - ИФ). В Турции решение (о ратификации) зависит от (президента) Эрдогана, и время его принятия связано с внутренней политикой Турции", - сказал президент Финляндии.

Он отметил также, что, намереваясь вступить в НАТО, "мы взяли на себя обязательства по двухпроцентному бюджету расходов на оборону, и мы его выполним".

Кроме того, на рассмотрении находится вопрос об обязательстве содержать резервные силы, напомнил Ниинистё.

"Самая важная роль НАТО - это защита, которую альянс обеспечивает превентивно", - подчеркнул президент.

Страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия. При этом Венгрия заявила о намерении ратифицировать протоколы в феврале будущего года.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

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Венгрия
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Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
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