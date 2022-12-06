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ТАСС

Песков заявил, что ограничение цен на российскую нефть не повлияет на финансирование СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Экономика России обладает потенциалом для обеспечения всех нужд специальной военной операции, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экономика России обладает потенциалом для обеспечения всех нужд специальной военной операции, введение потолка цен на российскую нефть на это не повлияет, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. И подобные меры на это не повлияют. Но эти меры однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации", - сказал он, комментируя ограничение цен на российскую нефть.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже. Решение об эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС осталось в силе и также начало действовать с 5 декабря, однако оно пока не будет затрагивает поставки топлива по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. 

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