Опрос показал шокирующие результаты. Поддержка Украины тает на глазах

Политический климат в Европе меняется не в пользу Украины, пишет FT. И если одни члены Евросоюза выступают просто за мирные переговоры, то другие уже близки к тому, чтобы отказаться от антироссийских санкций. Автор составил свой список стран-"русофилов".

Тони Барбер

Главным событием этой недели стал саммит НАТО в Вильнюсе, на котором Украина получила от Запада обещания неизменной поддержки, но так и не дождалась четкого плана действий для вступления в альянс. Давайте подробнее рассмотрим один аспект сложившейся ситуации, а именно отношение политического руководства и широкой общественности в странах Центральной и Восточной Европы к Украине.

Про Woolworths и Amazon

Для начала я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями касательно той помощи, которую Запад оказывает Украине в ее противостоянии России.

Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты отправили Советскому Союзу значительное количество танков, самолетов, грузовиков и другой техники, чтобы помочь ему в борьбе против нацистских захватчиков. Разумеется, Сталину хотелось бы получать больше. Однако в его переписке с Франклином Рузвельтом я не нашел ни одного места, где американский президент сказал бы советскому лидеру что-нибудь вроде: "Знаете, мы ведь не Woolworths". (Австралийская сеть супермаркетов и продуктовых магазинов, основанная в 1924 году. — Прим. ИноСМИ).

Между тем на этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) сформулировал свой ответ на просьбы президента Украины Владимира Зеленского предоставить его стране больше военной помощи именно таким образом: "Знаете, мы ведь не Amazon".

К счастью для репутации Соединенного Королевства, премьер-министр Риши Сунак постарался дистанцироваться от этого грубого замечания Уоллеса.

Некоторые республиканцы в Америке отворачиваются от Украины

Этот эпизод стал напоминанием о тех трениях, которые нарастают внутри западного альянса в связи с вопросом о том, как можно лучше всего помочь Украине. И эти разногласия нашли отражение в компромиссном заявлении по итогам саммита в Вильнюсе, где говорится, что НАТО пригласит Украину в свои ряды, когда "союзники с этим согласятся и условия будут выполнены".

Зеленский дал волю своему негодованию, назвав отсутствие внятного приглашения "абсурдной" ситуацией. Но немного позже он отказался от этих своих слов и заявил, что украинская делегация возвращается домой "со значительной победой Украины в сфере безопасности".

Возможно, это действительно так, по крайней мере пока. Но обещание, данное альянсом Украине, вряд ли будет много значить, если на президентских выборах 2024 года победу одержит Дональд Трамп и республиканцы вновь придут к власти в Соединенных Штатах. Радикально настроенные республиканцы в Палате представителей уже сейчас хотят включить жесткие ограничения на оказание военной помощи Украине в ежегодно принимаемый закон США об оборонных расходах.

Опрос Еврокомиссии

Позиция Соединенных Штатов имеет огромное значение внутри НАТО, однако нам не стоит игнорировать и настроения менее крупных европейских членов альянса. Иллюстрацией этих настроений служат результаты двух важных исследований, опубликованные на этой неделе.

Первый опрос был проведен европейской социологической службой Eurobarometer по поручению Еврокомиссии.

Результаты опроса, проведенного в июне, показывают, что в целом общественность в 27 странах — членах Евросоюза поддерживает оказание гуманитарной помощи Украине (88% против 9%), санкции в отношении России (72% против 22%), выделение помощи на военные нужды Киева (64% против 31%) и приглашение Украины в Евросоюз (64% против 28%).

Однако, если копнуть поглубже, становится ясно, что внутри Евросоюза есть семь стран, которые в гораздо меньшей степени готовы поддерживать Украину — это Австрия, Болгария, Кипр, Чехия, Греция, Венгрия и Словакия. И меньше всего энтузиазма эти страны испытывают по поводу перспективы финансирования закупок и поставок военной техники Киеву, а также по поводу перспективы превращения Украины в кандидата в члены ЕС.

В шести из перечисленных стран (за исключением Чешской Республики) более 50% респондентов ответили, что они выступают против финансирования военной помощи Киеву.

Во всех семи странах мнения людей относительно членства Украины в Евросоюзе разделились более или менее поровну, но в одной из них — в той же Чешской Республике — большинство опрошенных (46% против 43%) высказались против.

Читатели помнят, что в апреле Болгария, Венгрия, Польша и Словакия ввели ограничения на экспорт украинской сельхозпродукции из-за перенасыщения местных рынков. Это были временные меры, однако уже тогда они послужили предупреждением о том, что процесс вступления Украины в Евросоюз не будет простым.

Опрос исследовательского центра Pew Research Center

Второй опрос провел американский исследовательский центр Pew Research Center. Он охватывает не все европейские страны, однако его результаты все равно стоят того, чтобы внимательно их рассмотреть.

Обнадеживающая новость состоит в том, что во всех государствах Евросоюза или НАТО, где проводился опрос, наблюдается очень мало уверенности в том, что в мировых делах Владимир Путин будет поступать правильно.

Заметно менее утешительной новостью является то, что люди в некоторых странах испытывают серьезные сомнения и по поводу Зеленского. На вопрос, уверены ли они в том, что он будет поступать правильно в мировых делах, утвердительно ответили только 11% респондентов в Венгрии, 28% в Греции и 38% в Италии.

Я не могу это доказать, но я все же подозреваю, что вы увидели бы аналогичные ответы о Зеленском в тех странах, которые в опросе Еврокомиссии показали себя менее убежденными сторонниками Украины.

Холодный прием Зеленского в Болгарии

Давайте теперь рассмотрим отношение политических лидеров стран Центральной и Восточной Европы.

Незадолго до саммита НАТО Зеленский посетил Софию. Будет справедливым сказать, что его переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым выявили серьезные разногласия в связи с текущим конфликтом.

Как сообщает газета Sofia Globe, Радев сказал Зеленскому следующее: "Я продолжаю настаивать, что военного решения этого конфликта не существует <…> Важно обратить внимание на последовательные усилия по деэскалации, прекращению огня и поиску мирных решений дипломатическим путем".

Зеленский парировал: "Если, не дай Бог, случится трагедия и вы окажетесь на моем месте и если вам не помогут оружием люди, разделяющие ваши ценности, что вы будете делать? Вы скажете: “Путин, забирай болгарские территории”? Нет, я уверен, что вы этого не сделаете".

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Беспокойство в Румынии

Следующая остановка — Бухарест. В октябре прошлого года министр обороны Василе Дынку (Vasile Dîncu) заявил, что Украина должна начать переговоры с Россией и что, даже если это приведет к "замороженному конфликту", это все равно будет лучше, чем продолжение войны.

После этого своего заявления Дынку пришлось уйти в отставку, потому что оно противоречило политике правительства. Но факт остается фактом: Румыния занимает осторожную позицию в вопросе украинского конфликта, потому что, вероятно, опасается, что военные успехи России могут представлять угрозу для Молдавии, ее румыноязычного соседа.

Не стоит забывать, что после краха коммунизма румынские правительства, как правило, относились к Молдавии как к младшему члену семьи. В 2018 году румынский парламент даже проголосовал за объединение с Молдавией.

Поэтому политическое руководство в Бухаресте, хотя оно и старается придерживаться общей линии НАТО, все же боится провоцировать Москву.

Этническое венгерское меньшинство на Украине

Перенесемся в Будапешт. Теплые дружеские отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Путиным хорошо всем известны и не нуждаются в дальнейших комментариях. Его призывы к немедленному миру на Украине тоже ни для кого не секрет.

Тем не менее я хотел бы привлечь ваше внимание к некоторым замечаниям, с которыми он выступил на Вильнюсском саммите. "Поскольку война идет по соседству с нами и поскольку в Закарпатье живут венгры, десятки тысяч венгров находятся в непосредственной опасности", — заявил он.

Закарпатье — это самый западный регион Украины, и положение живущего там этнического венгерского меньшинства служит источником постоянных трений между Будапештом и Киевом.

Однако не давайте себя обмануть заявлениями Орбана о том, что его стремление к урегулированию конфликта связано исключительно с его заботой о венграх, живущих на Украине. В начале июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Будапешт, что, как сообщили венгерские СМИ, стало первым визитом министра российского правительства в государство — член Евросоюза с начала украинского конфликта.

Эти же СМИ сообщили, что в ходе визита Мурашко заявил: "Венгрия остается для нас приоритетной страной как в экономическом, так и в культурном смысле".

Возможные перемены в Словакии

Отправляемся в Братиславу. 30 сентября в Словакии пройдут внеочередные выборы, и, согласно результатам опросов, в настоящее время там лидирует партия "Смер" (Smer) – левоцентристское движение, возглавляемое Робертом Фицо (Robert Fico), бывшим премьер-министром, скептически относящимся к санкциям против России.

Союзников Словакии беспокоит не только возможная победа "Смер", но и решение президента Зузаны Чапутовой (Zuzana Čaputová) — убежденного прозападного либерала — не баллотироваться на второй срок в следующем году.

Также стоит помнить, что Словакия — это одна из наиболее русофильских стран в Европе, хотя конфликт на Украине все же немного изменил общественное мнение.

Танцы с Путиным в Австрии

Мы завершим наш тур в Вене. Парламентские выборы должны пройти в стране осенью 2024 года, и лидером по данным опросов общественного мнения является крайне правая Австрийская партия свободы (FPÖ). Это одна из самых откровенно русофильских ультраправых партий в Европе.

Последний раз, когда партия FPÖ была у власти — в составе коалиции с умеренными правыми, — должность министра иностранных дел занимала Карин Кнайсль (Karin Kneissl), которая, как вы, вероятно, помните, танцевала с Путиным на своей свадьбе в 2018 году.

Чем она занимается сейчас? В июне Кнайсль открыла новый аналитический центр при Санкт-Петербургском университете, который будет работать под ее руководством.

Австрия не входит в состав НАТО, но она является членом Евросоюза. Если FPÖ вернется к власти, продолжит ли Австрия поддерживать санкции против России?

В целом я вижу, что перед НАТО и Евросоюзом встает целый ряд проблем теперь, когда они пытаются сохранить единый фронт с целью поддержки Украины.

Политика Соединенных Штатов — это одна проблема. Другой не менее значимой проблемой становятся меняющиеся политические условия в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.