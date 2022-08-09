У США осталось два года, чтобы победить Россию. Европа уже проиграла

У США есть два года на то, чтобы победить Россию и Китай. Позднее их удел — подчинение

Мир стоит на пороге событий, которые за пару лет изменят его до неузнаваемости, заявил в интервью Rádio universum аналитик Петер Станек. Речь идет о геополитическом разделе планеты. У США осталось два года, чтобы попытаться победить Россию и Китай.

Мартина Коцианова

Мы находимся в переломной точке. И не только потому, что Соединенным Штатам удалось благодаря конфликту на Украине добиться своих стратегических целей — разорвать связи между Россией и Европой, а Старому континенту грозит полный упадок. В предыдущей части нашего разговора экономист и прогнозист, советник Всемирного банка, а в прошлом и Международного валютного фонда профессор Петер Станек (Peter Staněk) сказал: "Все понимают, что неограниченное потребление, оглупление и подобное продолжаться не может. Все понимают, что будут изменения. Но каждый по-своему представляет себе эти изменения". Кроме того, он отметил: "Все надеются на изменения, но провести их должен кто-то другой, а не они сами". За завесой текущих событий и информационного тумана средств массовой информации растет настоящее цунами причин и следствий, в которых человечество может просто утонуть. Но даже если мы избежим апокалипсиса Третьей мировой войны, на пороге стоят другие переходные события, которые могут за пару лет изменить мир до неузнаваемости.

Rádio universum: Из-за чего, в первую очередь, произойдут цивилизационные изменения?

Петер Станек:Из-за безответственности на всех уровнях и во всех сферах общества. Также следует осознать одну принципиальную вещь. Хрестоматийный пример: Европейский Союз утвердил проект электромобильности. Отлично! Теперь у нас улучшится экология и прочее. Но есть еще план Б, согласно которому с электромобильностью связаны разработки автономных автомобилей. Немецкое законодательство позволяет тестировать автономные автомобили в условиях реального траффика уже сейчас, а в следующем году будет того больше. Чтобы обзавестись автономным автомобилем, вам не придется его покупать, брать в лизинг, ждать кредит и так далее. Вы просто откроете приложение в телефоне, и автомобиль отвезет вас из пункта А в пункт Б. Транспортные услуги гарантированы, да и выйдет дешевле. Да, не понадобятся парковочные места; сократятся выбросы в окружающую среду; можно будет расширить зеленые зоны и снизить смог над городскими агломерациями. У всех будут прекрасные условия жизни. Вот только одна загвоздка. Сейчас европейская автомобильная промышленность производит 20 миллионов автомобилей, и 17 миллионов продаются в Евросоюзе, а три миллиона экспортируются. В будущем для предоставления транспортных услуг хватит трех миллионов автомобилей, произведенных в год. А что делать с автомобильной промышленностью, с мощным лобби?

— Когда вы говорите, что эта модель нежизнеспособна, у любого появляется желание перемен. Однако мы не знаем, какими будут эти изменения, к чему они приведут. Вы говорили о немецком, японском пути, но я не знаю, куда же мы движемся.

— В этом проблема Европы. Повсюду в мире задумываются над тем, куда движется общество, и что следует изменить. Но в Европе о таком не думают. Вспомните, что сделали со скандинавской социальной моделью, которая могла лечь в основу будущего общества. Но было объявлено, что она провальная, экономически нежизнеспособная, политически ошибочная, и что главная задача Скандинавии — поглотить миллионы мигрантов. Конечно, социальная система не выдержала этого, и представилась возможность объявить систему провальной. То есть мы создаем ситуацию, в которой выясняется ошибочность предыдущей модели, и далее по идее предлагается новая. Но, не дай Бог, у кого-нибудь появится новое видение, поскольку в Европе у нас нет новых идей, и поэтому мы болтаемся от берега к берегу. Вот поэтому главная проблема современности не новая модель для европейского общества, а отправка оружия на Украину, прославление Украины и Зеленского. Это главная концепция.

— И как долго, по-вашему, сохранится эта концепция?

— Совсем недолго. Посмотрите, что сейчас происходит в магазинах, где везде висят таблички: "Украинцев не обслуживаем", "Украинцам не рады". Демонстрации в поддержку Украины, на которые раньше приходили тысячи человек, теперь едва набирают пять. А ведь не прошло еще и полугода.

— Но все это следствие. Следствие настроений в обществе, следствие непродуманности концепции. А какова причина?

— Причина проста. Современная элита хочет остаться у власти любой ценой, даже ценой того, что большая часть общества вымрет.

— Поэтому в одном интервью вы сказали: "Почему элиты ведут нас на смерть?"

— Именно так.

— Что вы имели в виду конкретно? Куда они нас ведут? Ведь элите нужен кто-то, кто бы работал.

— Элите не нужно, чтобы кто-то работал. Поэтому и происходит четвертая промышленная революция с "чат-ботами" и прочим. Их программируешь, и они выполняют все ваши желания. Поэтому такое большое внимание уделяется искусственному интеллекту, ведь искусственный интеллект должен заменить миллионы рабов, которые теперь не нужны. Но вспомните прогноз насчет климатических изменений. Никто не замечает, что международная команда говорит об изменениях окружающей среды максимум в ближайшие десять лет, а в случае гренландских ледников сроки еще и намеренно преуменьшаются.

Самое время подготовить общество к адаптации, изменить стратегию направления общества, найти новую цель для него. Но для этого необходимо выполнить три главных условия. Первое: нужно поставить общую цель. Второе: нужно восстановить доверие. И третье, самое важное: вы должны говорить правду, потому что правда освобождает и позволяет вам принимать правильные решения.

— А вы можете предложить что-нибудь более реальное?

— Если этого не сделать, то Европа на самом деле умрет. Год назад был опубликован сценарий вооруженного конфликта в Европе, в котором говорилось следующее: "В первые сто часов ядерной войны умрут от 300 до 400 миллионов европейцев. За следующие сто часов войны умрут еще сто миллионов. Оставшиеся 60 миллионов будут так разбросаны по континенту, что не создадут никаких проблем". И никто даже ни пикнул.

— Хорошо, тогда скажите вот что. Вы представили мне единственный путь, то есть поставить цель, восстановить доверие и говорить правду. В таком случае я должна вас спросить, можно ли второй, ядерный, вариант, о котором вы рассказали, еще как-то предотвратить?

— Нельзя забывать о том, что все это тесно связано с новыми системами вооружений и изменениями геополитической ориентации. Новые системы вооружений знаменуют собой одну важную вещь: до сих пор политика ядерного сдерживания основывалась на угрозе ядерной зимы. Если использовать мощные боеприпасы, то атмосферу на планете можно сделать непроницаемой, и в течение 60 дней погибнет все: растения, животные и так далее. Сегодня, благодаря гиперзвуковому оружию и благодаря мощности, скажем, в 50 килотонн можно осуществить хирургически точное уничтожение вражеских центров, аэропортов, командных пунктов и так далее, но при этом не устроив ядерной зимы. Кроме того, можно еще воспользоваться другим поколением оружия, например, гразер, который искусственно создает гравитационные волны, или лазерное, спутниковое оружие.

— Да не дай Бог.

— Тогда не будет выброса реактивной массы. Есть еще кое-что. Я говорю о применении систем "Посейдон", которые первоначально создавались как атомные подводные лодки, мини-подлодки с искусственным интеллектом (их называют автономными торпедами). "Посейдоны" уходят на тысячу метров в глубину. Их не обнаружить. Они залегают на дне и ждут сигнала. Такие подлодки можно оснащать боеголовкой до 100 мегатонн. Как подсчитали российские эксперты, такая боеголовка вызовет цунами высотой два километра, которое обогнет всю планету и ударит и по российскому побережью тоже. Современное поколение "Посейдонов" оснащено двумя боеголовками по две мегатонны. Этот аппарат уходит на дно, а когда поступает приказ стрелять, то никаких ракет подлодка не пустит, а взорвутся две боеголовки, которые создадут цунами высотой 60 метров. Оно накроет все на расстоянии 480 — 600 километров от американского побережья. Замечательная штука.

— Господин профессор, вы извините, что я попытаюсь немного разрядить разговор, но я хочу, чтобы слушатели успевали переводить дух.

— Мы проговариваем и озвучиваем еще хороший вариант развития будущей войны.

— Спасибо за снисходительность. Вы сказали, что в первый момент ядерного конфликта погибнут 300 миллионов европейцев. Неужели Европа всем так мешает?

— Поймите, для Соединенных Штатов главный экономический конкурент не Китай, а Европа. Если бы Европа была сильной, то смогла бы выбрать собственную стратегию. Ей не пришлось бы служить проводником американских интересов, и она могла бы проводить свою собственную международную политику. Это следует из простой доктрины. Вернемся лет на 15 назад и вспомним исследование известного политолога Фридмана, который сделал одно важное заявление. Он сказал о том, чего американцы никогда не должны допустить — объединения Европейского Союза, России и Китая. Ведь тогда Соединенные Штаты будут отодвинуты на задний план. Поэтому на данном этапе Европейский Союз выжимают поставками СПГ и всем остальным, а когда он будет выжат, то станет никому не нужен, поскольку фокус американской политики переносится в Тихоокеанский регион.

Почему никто не хочет понять, что создание англо-саксонского блока из Великобритании, Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии — это путь англосаксов к контролю над миром? Эта система уже давно подготовлена. Речь о так называемой группе стран "Пяти глаз". Вы, наверное, знаете, что такое система Echelon. А спутниковая информация? А мониторинг всей информации? Пять лет назад комиссия Европейского парламента установила, что использование инсайдерских информационных систем Echelon324 обошлось Европе в миллиард евро. Потом эту комиссию распустили. На всякий случай.

— Я понимаю, что, например, наш премьер-министр ощущает в этой игре свою никчемность. Но разве французов или немцев не беспокоит, что они просто пешки на шахматной доске и им заранее назначено время полураспада?

— Один маленький вопрос. Когда в Европу приезжал Трамп, то первой страной, которую он посетил, была Польша. Там он представил стратегию Трех морей, в рамках которой должны взаимодействовать Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Грузия. Все думали, что это задумывалось как область давления на Россию. Согласно другой версии, объединение возникло как область давления на недовольных немцев и французов и иже с ними. А теперь подумайте, кто главный смутьян в Европе? Германия, Прибалтика, Польша. Почему канцлер Шольц устроил чехарду? Потому что его голыми руками не возьмешь. А когда говоришь с немецкими коллегами, то слышишь от них интересный ответ: "Мы ждем того, кто снова нас объединит". И еще одно небольшое замечание американских экспертов, напечатанное в "Нэшенл Интерест": "Если Германия будет выделять на оборону два процента ВВП и отправит сто миллиардов евро на вооружение бундесвера, то немецкая армия будет несравненно сильнее любой другой европейской армии, и достаточно будет перерисовать кресты".

— Вы сегодня суровы.

— Нет, я не суров. Я вам просто цитирую документы, которые опубликовали несколько аналитических организаций из Соединенных Штатов. Вас все равно ужаснул проект ядерного холокоста. Я должен вас успокоить. Первый план "Дропшот" возник в конце 50-х. Второй план был доработан в 80-х. Третий план появился сейчас, и в его основе — изменение военной стратегии. Теперь никто уже не хочет захватывать территорию противника — его просто стирают с лица земли.

— Тогда кому же суждено вообще остаться?

— Я бы сказал, что останутся глупейшие из глупейших, потому что они не будут ни о чем спрашивать, а с охотой будут выполнять любые приказы.

— В свете того, что вы говорили об Украине и о России, хочу спросить, как вы оцениваете этот конфликт?

— Смотрите, с одной стороны на протяжении восьми лет призывали к решению проблемы мирным путем, требовали двусторонних гарантий безопасности в точном соответствии с Астанинскими соглашениями и Стамбульским договором. А другая сторона заявляет, что если даже разместит ракетную базу у наших дверей, то не стоит расценивать это как акт агрессии. Мол, это и для вашей безопасности тоже, ведь эти ракеты вас истребят, и вы будете спокойно лежать себе мертвыми. Все для вашей же безопасности. Но следует вспомнить слова президента Путина о том, что в случае угрозы целостности государства и жизненным интересам российского общества он будет вправе воспользоваться любым средством для обеспечения безопасности. Вот вам и ответ. К сожалению, такова реальность.

Второе. Вы помните вьетнамскую войну? Вьетнамская война была опосредованной войной между Россией и Соединенными Штатами, но выполняла и еще одну важную функцию. Это был полигон, где проводились испытания новых вооружений. Потом этим оружием вооружили армии. Вам не приходило в голову, почему российские вооружения сейчас применяются на Украине, точнее почему применяются только некоторые модификации. Например, ТОС 1-4 "Солнцепек", использующий термобарические боеприпасы, а такие системы, как "Москва 1", "Воронеж 1" или "Мурманск 1" не используются? Его применили один раз — и отключили все электротехническое оборудование на половине Украины. Дальность системы, которая размещена в Калининграде, составляет шесть тысяч километров, а значит, отключить все можно на территории вплоть до Атлантического океана. Тогда не будут работать ни телефоны, ни интернет, ни GPS — вообще никакое электротехническое оборудование. Вспомните "Дефендер" и один американский фрегат, на которых отключились все системы, включая вооружения. Лучше всего такие вещи проверять в боевых условиях, разве нет?

Кроме того, вы не забывайте, пожалуйста, что в восточной части Украины проживают миллионы русских, которые по решению украинского правительства утратили право называться русскими и говорить на русском языке как своем родном. За них решили, что они должны стать украинцами. Неужели вы удивляетесь тому, что они восстали против майдановского правительства? И последний небольшой вопрос. Как распределена промышленность на территории Украины? К востоку от Киева, на Донбассе, находятся промышленно развитые регионы, а к западу от Киева — только сельхозугодья и 12 ТЭЦ, которым не для кого работать. Поэтому возникла идея водородной трассы, то есть они вырабатывали бы водород электролизом и поставляли бы его по трубам через Словакию и Чехию в Германию. В Германии, что хорошо известно, развит проект водородных локомотивов и прочего.

Мы в институте проводили несколько исследований относительно эффективности санкций, и все они подтвердили, что санкции не оказали вообще никакого действия, а напротив, помогли государству, против которого вводились. Воздействие же на тех, кто эти санкции вводил, оказалось втрое больше, чем на тех, кого они должны были уничтожить.

— Когда вы проводили это исследование?

— Пять лет и два года назад.

— В настоящее время можно сказать, что в санкциях есть смысл, если они заставляют страну, против которой нацелены, изменить поведение, а этого не произошло, и если они не вредят стране, их вводившей.

— Но именно так и произошло. Канцлер Шредер когда-то сказал одну замечательную вещь, которую нынешним европейским элитам следовало бы увековечить на мраморе: "Европейский Союз без российского сырья и сотрудничества с Россией не выживет. Россия же без Европейского Союза прекрасно обойдется". Все говорят о газе, нефти, но знаете ли вы, что нам не на чем будет даже перевозить товары, так как большинство паллет изготавливаются из дерева, привезенного из России? Россия не запрещала экспорт древесины, а лишь ограничила его одним единственным пограничным переездом в Средней Азии. Но экспорт она не ограничила. Второй парадокс. Что вы знаете об искусственных сапфирах, без которых не сделать ни айфона, ни чего-то еще? До 70% искусственных сапфиров производит Российская Федерация. Еще одна загвоздка. Для производства плоских экранов и других вещей необходимы специальные фракционированные газы из природного газа, такие как неон и другие. На Украине работали два предприятия. Одно — на "Азовстали", а второе — в Одессе. "Азовсталь" разрушена, а Одессу россияне возьмут в течение нескольких дней. Кто будет поставлять эти газы? При этом я сам был свидетелем того, как Путин открыл первую линию огромного предприятия на Амуре, где производится 20 миллионов тонн газов, а когда оно заработает на полную мощность, то будет выпускать все 70 миллионов тонн этих редких газов. Я напомню, что в Соединенных Штатах есть четыре предприятия, которые производят в год 15 миллионов тонн.

— Хорошо, но почему Запад, а это 14 — 15% населения мира, ввел санкции против России? Зачем он пошел на эту mission impossible (англ. "невыполнимая миссия" — прим. перев.)?

— Потому что произошло все то же, что мы сейчас наблюдаем в Финляндии. Все представители власти твердят о том, что нужно поскорее вступить в НАТО, но если спросить население, то все говорят: "Нужен референдум, потому что мы не хотим в НАТО". Но разве эта элита на такое пойдет? А разве наша элита не предпринимает шаги, не спрашивая, хотят ли чешские граждане быть втянутыми в войну с Россией? А они отправляют туда танки, бронетранспортеры, ремонтируют технику и так далее. А что если российская сторона воспримет это как акт агрессии по отношению к Российской Федерации со стороны Чешской Республики? Ведь нынешние элиты совершенно не заботятся об интересах чехов, словаков, немцев, французов и так далее — они отстаивают интересы, говоря цинично, американского истеблишмента.

— Почему?

— Потому что Америке нужен помощник. А почему еще, например, не рухнул евро? Потому что Америке нужен в войне против юаня и рубля помощник, а им будет евро, который, однако будет в подчиненном положении.

— Хорошо. Я спрошу снова. Почему они так поступают? Что им за это пообещали? Евро будет в подчиненном положении. Европа будет в позиции подчиненного и может свалиться на колени в социально-экономическом плане. Тогда почему наши элиты так поступают?

— А почему бы и нет, если их совершенно не волнуют нужды и мнение чешских граждан? Они, к сожалению, рассчитывают на то, что чешские граждане настолько глупы, что выберут их. Помните! Одна важная преамбула. Все элиты делают только то, что им позволяют народы. Если народы склоняют головы и говорят: "А что мы можем поделать? Не будем ничего предпринимать. Путь руководят", — то и получается именно то, о чем вы спрашивали.

— Мне как-то трудно причислить этих политиков к какому-то совершенно другому, бесчувственному, живому виду.

— А вы поверьте, что они такие либо от природы, либо от денег. Хуже всего, когда одно сочетается с другим, и это как раз наш случай.

— Мы говорим о Чехии, а как дела обстоят в Словакии?

— Так же. Мы братские народы, и все у нас одинаковое.

— То есть, по-вашему, стремление отказаться от российского газа и нефти, хотя мы от них полностью зависим, это часть какого-то плана?

— Ответ прост. При президенте Обаме началась добыча газа фрекингом. Обама распорядился, чтобы для населения и бизнеса стоимость энергоносителей снизилась на 40%, что способствовало значительному оживлению американской экономики после кризиса 2008 — 2013 года. А что в Европе? Все будет отлично. Чехи будут получать норвежский газ через Прибалтику, Польшу и Германию. Мы будем получать словацкий газ и откажемся от российского. Одно маленькое замечание. Тем самым мы покроем только треть потребления. Правда, об оставшихся двух третях никто не говорит. Также скромно умалчивают о стоимости этого газа. Да, нам будут говорить, что вот болгары получают СПГ, который дешевле российского газа.

— Но у них же там море, и в этом дело?

— Нет. Вы никогда не слышали о том, как сеть "Теско" ликвидировала всех мелких продавцов продуктов? Сначала они предложили демпинговые низкие цены и уничтожили всех мелких продавцов. А потом они подняли цены вдвое, потому что уже не осталось никого, кто с ними конкурировал бы, так как за "Теско" стоит финансовая стена. То же произойдет и сейчас. Если пойдет этот газ, то во сколько он обойдется по подсчетам? Он будет стоить на 40% дороже российского. Сохраним ли мы конкурентоспособность? Будет ли конкурентоспособна наша продукция, производственные расходы на которую вырастут на 30 — 40%, поскольку электричество, транспортные издержки, газ вырастут в цене? Сможет ли завод в Млада-Болеслав производить автомобили, чтобы потом их кому-нибудь продать? Или в Вольфсбурге решат, что мы слишком дорого обходимся, и закроют завод?

— Если литейные и другие производства будут работать с газом, который на 40% дороже, то, наверное, не смогут ни с кем конкурировать.

— Вот вам и ответ. Поймите, что сейчас уже не время экономических вопросов — сейчас время, когда все идет к новому геополитическому разделу планеты. К изначальной группе БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китаю) присоединилась Южная Африка, а теперь о вступлении попросили Иран, Пакистан, Индонезия, Аргентина. Насколько мощным будет этот гигантский блок? Не подвинет ли он Европейский Союз и Соединенные Штаты? А знаете ли вы, что это объединение создало Банк обновления и развития с капиталом в триллион долларов, за счет которого финансируются все энергетические трассы, которые строятся по всей Азии? Все эти газопроводы, которые поведут через Афганистан в Пакистан и Индию, позволят использовать гигантские ресурсы Афганистана, и все эти огромные энергетические потоки устремятся в Китай и другие страны. Таким образом, возникает крупный азиатский блок, который отодвинет все малозначительные регионы планеты на задний план.

— Какое место в этой новой конфигурации, описанной вами, займут Соединенные Штаты?

— Соединенные Штаты в положении, которое я опишу вам, опираясь на материалы, подготовленные в Соединенных Штатах двумя важными организациями: RAND Corporation и Трехсторонней комиссией. Они опубликовали данные, согласно которым у США остается всего два года, чтобы попытаться одержать военную победу над Россией и Китаем. В противном случае Соединенные Штаты отойдут на второй план. Речь о 2022 и 2023 годе. Конечно же, вы видели программу реформ флотилий американского флота, утвержденную американским Конгрессом. Согласно этой программе, в течение десяти лет функциональная способность американских флотилий снизится до 20% от нынешнего состояния. Новые корабли, такие как Zumwalt, стали настоящей катастрофой, постигшей американский флот. Они не поддаются ремонту, нефункциональны, не могут отплыть более тысячи миль от собственных доков, и в случае поломки их приходится буксировать, потому что они не поддаются ремонту.

— Получается, что времени все меньше. Но почему Китай ждет, пока США нападут? Китай может ликвидировать Соединенные Штаты щелчком пальцев, потому что у него так много…

— Поймите, что мир сегодня оказался в любопытной ситуации. Они дразнят своими санкциями и своим идиотским поведением крупнейшие ядерные державы на планете. В этом есть смысл? Остается одна единственная проблема. Мы знаем, что конфликт будет, но для истории официально первым, кто нажмет кнопку, должна быть другая сторона. Виновником следующего холокоста должна быть Россия, а не Соединенные Штаты.