«Приходится копаться в запасах». На Западе сообщили о трудностях с поставками вооружений Украине

WP: Запад столкнулся с дефицитом запасов оружия из-за поставок украинской армии

The Washington Post со ссылкой на представителя государства - члена НАТО утверждает, что США и страны Европы столкнулись с трудностями из-за истощения запасов оружия для отправки Украине. В то же время у России «все еще есть тысячи машин на складах», считает собеседник WP. Украинские власти ранее выступили против ведения переговоров с Россией, поскольку, по их мнению, они дадут Москве «передышку» на поле боя.

США и их европейские союзники пытаются обеспечить Украину достаточным количеством вооружений и боеприпасов, однако сталкиваются с определенными трудностями, рассказал на условиях анонимности чиновник одной из стран - участниц НАТО газете The Washington Post.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многие [вооружения] уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», - сказал собеседник WP.

По его мнению, решение проблемы дефицита вооружений требует «долгосрочных и стратегических действий».

Представитель страны НАТО заявил, что, «хотя Россия потеряла значительное количество танков, БМП и БТР, у нее все еще есть тысячи машин на складах».

"Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены", - добавил чиновник.

The Washington Post пишет, что Киев и Москва готовятся к продолжению боевых действий, несмотря на призывы к переговорам.

«Мы находимся на этапе, когда обе стороны устали, - выразила свое мнение военный аналитик Rand Corporation Дара Массикот. - Но они не готовы прекратить боевые действия».

Переговоры маловероятны

По словам авторов The Washington Post, ситуация в зоне конфликта привела к появлению мнений о том, что Украине пора договориться о политическом урегулировании с Россией. Об этом, в частности, говорил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Такое решение «почти наверняка потребует от Украины сдачи некоторых территорий», обращает внимание газета.

На пресс-конференции 16 ноября Милли заявил, что «линии фронта от Харькова до Херсона начинают стабилизироваться». Он также сказал, что Украина в ближайшее время не сможет «вернуть себе оставшиеся 20% своих земель», «если только» по его словам, «российская армия полностью не развалится, что маловероятно».

Министр обороны США Ллойд Остин в то же время пообещал продолжать помогать Украине достигать своих целей на поле боя (их главнокомандующий Украины Валерий Залужный определил как «возвращение всей украинской территории», включая Крым). Остин повторил официальную позицию Белого дома о том, что Киев сам должен решить, когда будет подходящее время для переговоров.

Украинские власти ранее заявили об отказе от мирных переговоров, поскольку, по их мнению, они дадут Москве «передышку» на поле боя.

«России нужно перемирие до весны, а потом они ударят всем, что у них есть, - считает Юрий Игнат, пресс-секретарь ВВС Украины. - Они сделают новые ракеты, ударят по нам с новой силой и уничтожат нас полностью».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что «украинская сторона не хочет никаких переговоров». Он также подчеркнул, что «военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты».

Какое оружие получает Украина

После начала военной операции Украина получила от западных стран технику советской разработки и основанные на ней модернизированные образцы, которые находились на вооружении стран Восточной Европы. Среди них боевые машины пехоты БМП-1 и танки Т-72, которые Украине передали Польша и Чехия. Издание The Wall Street Journal писало, что Чехия поставила украинским военнослужащим боевые вертолеты Ми-24. В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Киеву самолеты и танки.

Украина также получает буксируемые и самоходные артиллерийские системы в качестве военной помощи. С февраля ей поставили американские буксируемые гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки (САУ) M109, Zuzana-2 из Словакии, немецкие Panzerhaubitze 2000 и Caesar из Франции. На вооружении украинских военных также есть польские САУ AHS Krab и самодвижущиеся гаубицы FH70. Кроме того, США поставили Украине 38 РСЗО HIMARS с управляемыми ракетами. Киев также получил системы противовоздушной обороны, в том числе зенитные установки Gepard, комплексы Stormer HVM и ПВО IRIS-T.

Алиса Андреева