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ТАСС

Зеленский на G20 заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

По словам украинского президента, в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет "перемещенными лицами"

БАЛИ /Индонезия/, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Россией, это "всех на всех".

"Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников - "всех на всех", - сказал он, обращаясь во вторник по видеосвязи к участникам саммита Группы двадцати (G20). По словам Зеленского, в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет "перемещенными лицами".

Обмены пленными между Украиной и РФ проводятся по заранее согласованным сторонами спискам. Как сообщали ТАСС омбудсмены Донецкой и Луганской народных республик, работа над ними ведется постоянно. При этом врио главы ДНР Денис Пушилин после одного из обменов сообщил, что работа над списками идет непросто, в частности из-за того, что Киев заинтересован в обмене наиболее медийных личностей, в том числе представителей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией), что существенно тормозит договорный процесс. 

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Страны
Индонезия
Россия
Украина
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