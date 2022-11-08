Взять Херсон, а потом договориться: в НАТО увидели возможность для решения проблемы

La Repubblica: США призывают Киев к переговорам с Россией в случае взятия Херсона

США через Брюссель транслируют Киеву сообщение о том, что переговоры с Россией должны начаться. Однако, как отмечает автор статьи в La Repubblica, украинские войска сначала должны "отвоевать" Херсон, чтобы иметь возможность говорить с позиции силы.

Клаудио Тито (Claudio Tito)

В секретных документах Вашингтона и Брюсселя наметилась возможность для проведения переговоров в краткосрочной перспективе: нужно дойти до Днепра и, добившись доминирующей позиции, склонить противника к прекращению огня.

Договориться. Даже в кратчайшие сроки. Когда будет достигнуто явное преимущество, то есть после отвоевания южного города Херсона, где сейчас идёт один из самых тяжёлых боёв против российской армии. По последним оценкам, которые сейчас есть в распоряжении НАТО и Брюсселя, противостояние в этой области, с военной точки зрения, имеет не только стратегическую значимость. Это вопрос политической и дипломатической важности. И, главным образом, США транслируют сейчас своим союзникам идею о том, что перемены всё-таки возможны. Победа над российской армией в одной из самых важных точек доступа к Азовскому морю и Крыму может стать реальной возможностью начать настоящие переговоры с Москвой.

Содержание внутренних документов, которые сейчас циркулируют в верхах Североатлантического альянса и ЕС, основывается на следующем предположении: российские силы сейчас находятся под давлением. Они не могут эффективно реагировать на украинское наступление. Сейчас они сосредоточены на обороне и на разрушении различных объектов энергетической инфраструктуры, мостов и дорог, а также на строительстве тройной линии окопов и использовании естественных преград, например, реки Днепр. Цель — сдержать наступление войск Киева. Херсон — это не просто город: он играет решающую роль в доступе к морю и необходим для контроля над водными ресурсами и речным транспортом. Восстановление над ним контроля могло бы изменить ход конфликта.

Именно поэтому США через Брюссель транслируют сообщение, которое также является призывом к украинскому правительству: когда Херсон будет отвоёван, тогда можно начинать переговоры, причём не с позиции слабого, а с позиции сильного. Дело в том, что Белый дом впервые начал рассуждать о конкретном пути решения проблемы таким образом. Не без Херсона, правда. И не сейчас. Хотя бы потому, что переговоры на нынешнем этапе лишь дали бы Москве время на реорганизацию собственных сил. В общем, необходимо сначала заняться стратегическими пунктами, а потом уже обсуждать вопросы, держа нож за рукоятку. Именно поэтому Вашингтон и НАТО подтвердили Зеленскому отправку в ближайшее время ракет, способных справиться с иранскими беспилотниками. Следовательно, Киев получит ещё и другое оружие, чтобы достичь целей в Херсоне.

Помимо всего этого, есть ещё два важных аспекта, на которых делает акцент Администрация США в уже ставшей обыденностью переписке с союзниками по НАТО. Первый связан с российской угрозой применить тактическое ядерное оружие. Несмотря на то что угрозу эту пока воспринимают как форму сдерживания, которая в настоящее время не является активной, это всё равно риск, и его следует избегать. В противном случае широкомасштабная реакция с использованием обычного вооружения не только будет практически неизбежной, но и возникнут трудности со сдерживанием нервозности таких союзников, как поляки, которые в военном плане сейчас ближе к Вашингтону, чем остальные европейские партнёры (некоторые схемы реагирования предусматривают использование именно войск Варшавы). Другой аспект связан с отношениями с Китаем. Если Россия потеряет Херсон, кризис бывшей Красной армии станет явным. Решения, вроде "смены режима" в Кремле, о которых рассуждали несколько месяцев назад, теперь неактуальны. В данный момент полное поражение Путина имело бы худшие последствия для США: это значило бы передать контроль над Россией Китаю. Это как между молотом и наковальней. Поэтому лучше враждебный лидер, но сломленный и независимый от Пекина.

Естественно, реализация американских проектов по диалогу зависит от политических факторов: с первым из них станет всё ясно на следующей неделе, после промежуточных выборов. Последствия от возможной потери демократами большинства как в Сенате, так и в Палате представителей (и массовой победы кандидатов-трампистов), могут быть разными. Неизвестно и то, состоится ли встреча Байдена и Путина на саммите "Большой двадцатки" на Бали. Но в любом случае конфликт сейчас переходит в другую стадию благодаря "параллельному совпадению" интересов Кремля и Белого дома. Переговоры, конечно, сразу не приведут к миру, но, может, хотя бы помогут достичь прекращения огня на Донбассе. И продления соглашения по вывозу зерна.