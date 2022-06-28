Все боятся "русского медведя" и его ядерных "клыков"

Ядерные "клыки" России

Без поддержки ЕС и НАТО Литва не стала бы запрещать транзитные перевозки в Калининград, пишет Al-Quds Al-Arabi. По мнению автора статьи, Запад не сможет долго сохранять твердую позицию по этому вопросу, ведь Россия – сильнейшая ядерная держава мира.

Автор: عبد الحليم قنديل / Абдель Халим Кандиль

Перерастет ли напряженность между Россией и Западом в полномасштабный ядерный конфликт? Последние несколько месяцев мы видим, что страх перед ядерной войной начал постепенно возвращаться, особенно в связи с решением Литвы ограничить транзит российских товаров и сырья в Калининградскую область. Такая маленькая страна, как Литва, не смогла бы принять это решение без поддержки со стороны НАТО и Америки. Госдепартамент США поддержал действия Вильнюса и подтвердил приверженность выполнению статьи 5 устава НАТО, согласно которой российские угрозы рассматриваются как объявление войны и требуют немедленного коллективного военного ответа.

Москва, в свою очередь, пригрозила введением ответных мер. В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы и сотрудников представительства Евросоюза. Им заявили решительный протест и потребовали отменить ограничения на железнодорожный транзит грузов. Напомним, что Калининградская область– субъект Российской Федерации, полностью отделенный от остальной территории страны после распада Советского Союза и провозглашения независимости Литвы, расположенной между этим регионом и Россией. Калининградская область была отвоевана у нацистской Германии и присоединена к СССР по итогам Второй мировой войны. Ранее она входила в состав Российской империи, но впоследствии была возвращена Германии. В настоящее время Калининградская область – это крупный промышленный центр. Её площадь составляет 15 000 км2, а численность населения – более одного миллиона человек.

В Калининграде располагается штаб Балтийского флота Российской Федерации, а также 30 000 военнослужащих и баллистические ракетные комплексы "Искандер-М". Значение этого региона возросло после того, как Финляндия отказалась от политики военного нейтралитета и заявила о своем желании вступить в НАТО. Калининградская область – российский "кинжал" в сердце Европы. Москва не может закрыть глаза на частичную блокаду Калининграда и угрозу для жизни российских граждан. Кстати говоря, у России есть выход к Балтийскому морю через Санкт-Петербург, и она может обеспечить свой эксклав всем необходимым, но Москва не собирается молча терпеть происки Литвы, Евросоюза и Запада в целом. Она является тем, кто построил железную дорогу через территорию Литвы, бывшего члена Советского Союза, и заключил соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом в 2002 году, которое предусматривает свободный транзит из России в Калининградскую область в обмен на вступление Литвы в ЕС. Блокада Калининграда дезавуирует для Москвы документы о членстве Литвы в ЕС и "развязывает руки" для решения проблемы любыми избранными способами. Железная дорога тянется от Калининграда до точки пересечения границ Литвы и Польши с Белоруссией, которая является главным союзником Кремля и при необходимости может облегчить задачу российским войскам. Помимо возможной военной операции для снятия частичной блокады Калининграда, наблюдается подъем антироссийских настроений в Европе и США, вплоть до заявления нового командующего британскими войсками о прямой войне с Москвой. Запад подстрекал маленькую Литву к закрытию железнодорожного транзита в Калининград в рамках антироссийских санкций Евросоюза, осознавая при этом, что такое решение, являющееся актом враждебности и агрессии, обязывает Россию, согласно ее военной доктрине, использовать всю мощь, в том числе ядерную, для защиты своей территории. Этим и объясняется снижение агрессивной риторики Евросоюза в адрес Москвы и его призыв найти дипломатическое решение в вопросе транспортировки грузов в Калининградскую область. Россия, со своей стороны, настаивает на немедленной отмене ограничений и обещает, что ответные меры будут лежать не в дипломатической, а в практической области.

Мы считаем, что ни Запад, ни Литва не смогут долго сохранять жесткую позицию в отношении Калининграда. Европа не сможет противостоять российской мощи, в том числе ядерной. Она прекрасно знает, что Россия является сильнейшей ядерной державой в мире. В настоящее время в руках девяти стран (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея) находится 13 000 ядерных боеголовок, более половины из которых принадлежат России. Несмотря на то, что все эти страны имеют "ядерную страховку", они не могут оспаривать ядерное превосходство Москвы. Ее арсенал состоит из большого количества стратегических бомбардировщиков, атомных подводных лодок, беспилотных глубоководных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальных баллистических ракет, включая новейшие РС-28 "Сармат". Кстати говоря, они заступят на боевое дежурство в ноябре 2022 года. Их максимальная скорость в 20 раз превышает скорость звука. РС-28 "Сармат" могут доставить головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира. В настоящее время их невозможно перехватить, что наводит ужас на западные столицы. РС-28 "Сармат" понадобится всего несколько секунд, чтобы разрушить Берлин, Лондон или Париж. Если начнется ядерная война, то она никого не обойдет стороной. Все человечество будет уничтожено за считанные минуты. Президент России Владимир Путин придерживается политики, которая направлена на сдерживание потенциального противника от агрессии против страны, а в случае возникновения военного конфликта – недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Москвы условиях. Надо отметить, что споров вокруг ситуации на Украине больше нет, поскольку это не просто специальная военная операция, а глобальная прокси-война. США и Запад считали, что смогут ослабить Россию, разделить ее на части, свергнуть Путина с поста президента или положить конец российскому влиянию на Украине. Ранее они уже проворачивали подобное с Советским Союзом, который ослабел после десятилетней войны в Афганистане. Запад ввел против Москвы самые жесткие в истории санкции и начал массово перебрасывать вооружение на Украину. На сегодняшний день военная помощь Киеву составляет более 100 миллиардов долларов, из которых 54 миллиарда были выделены Вашингтоном. Более того, западные СМИ распространяют ложные сведения и фейки о поражении России, ухудшении здоровья президента Путина и крахе российской экономики. Но факты говорят об обратом, и им пришлось это признать. Российские силы продвигаются медленно, но упорно, что вынуждает президента Украины Владимира Зеленского ежедневно просить Запад о помощи. Более четверти территории Украины перешло к русским. Они смогли быстро установить контроль над богатыми, промышленно развитыми и стратегически важными регионами на востоке и юге страны. Путин, со своей стороны, демонстрирует поразительную стрессоустойчивость и безграничную уверенность в достижении поставленных целей специальной военной операции. Москва каждую неделю анонсирует новые виды вооружения, что сводит на нет эффективность американского оружия. Российская армия захватывает западное вооружение и передает его на свои военные заводы. Она также положила конец эпохе ударных беспилотников. Вопреки ожиданиям, экономика России выжила, а российский рубль укрепился и стал самой эффективной валютой в мире. Москва, со своей стороны, ограничила экспорт инертных газов, в том числе гелия и неона, и радиоактивного радона, что негативно скажется на производстве магнитно-резонансных приборов, электронных чипах и промышленности в целом. Нельзя забывать и о нефтегазовом кризисе, росте цен, инфляции, нехватке зерна и удобрений. В связи с этим глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность и заявил, что Европа не запрещала импорт зерна и удобрений из России. Кстати говоря, она является крупнейшим производителем пшеницы в мире, поэтому Запад неспособен ее изолировать. Антироссийская риторика в последние дни стала заметно слабее. Все боятся "русского медведя" и его ядерных "клыков".