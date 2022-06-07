Грозят ли планы Берлина по созданию "самой большой армии" в Европе дисбалансом в ЕС

Вячеслав Филиппов — о возможностях милитаризации Германии

В конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал громкое заявление о том, что "Германия, возможно, скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО". По его мнению, это значительно укрепит безопасность страны и ее союзников. При этом спустя несколько дней после начала Россией спецоперации на Украине социал-демократ пообещал, что его страна будет инвестировать на оборону не менее 2% от национального ВВП в год, и сообщил о создании специального фонда объемом €100 млрд для укрепления вооруженных сил.

Для понимания, расходы в 2% от ВВП ФРГ в год на бундесвер (вооруженные силы ФРГ) — это более €70 млрд. В минувшую пятницу Бундестаг дал зеленый свет на создание фонда, а еще раньше парламентарии одобрили военный бюджет на текущий год — самый крупный за последние почти 30 лет — в размере €50,4 млрд, с тем чтобы, по словам министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, "восполнить пробелы" прежних времен.

А ведь еще в прошлом году представители Социал-демократической партии Германии и "Зеленых" не соглашались, например, даже увеличить численность бундесвера с примерно 183 тыс. до 203 тыс. солдат. С такими планами выступала тогдашний министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Доминантные устремления?

Страна, которая когда-то причинила невероятные страдания населению континента и разрушила дотла многие города, собирается создать самую большую армию в Европе? Подобные заявления "должны быть услышаны другими членами ЕС и должны стать предметом серьезного разговора", отметил по этому поводу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию. Как считает российский министр, слова Шольца свидетельствуют о возрождении в Германии "доминантных устремлений".

Понравятся ли такие устремления ближайшим соседям ФРГ, в первую очередь Франции с амбициозным Эмманюэлем Макроном у власти и Польше с ее желанием взять на себя роль некоего нового центра США в Европе, сомнительно. Не совсем, правда, понятно, что Шольц имел в виду под "самой большой" армией в Европе в рамках НАТО. Очевидно, что Турцию он сюда, скорее всего, не относил, поскольку при чуть более 180 тыс. солдат у бундесвера численность только активных военных в турецкой армии — самой крупной в НАТО после США — составляет более 355 тыс., не принимая в расчет еще около 380 тыс. резервистов.

Тем не менее, если представить себе, что бундесвер станет третьими по численности вооруженными силами в НАТО, то Германия будет играть в Европе доминантную роль уже не только с экономической точки зрения, но и в военном плане. Армия ФРГ будет и самой современной на континенте: из средств специального фонда планируется около €40 млрд потратить в том числе на закупку новых истребителей Eurofighter и F-35, тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F, а также вооружения для ударных беспилотников. Более €19 млрд будут выделены на нужды ВМС: модернизацию существующих корветов и покупку фрегата F126, новой подлодки. В списке также значатся закупки самых современных противокорабельных ракет, вооружений для подводных лодок и так далее. Около €20 млрд предполагается потратить только на цифровую трансформацию бундесвера.

Если планы правительства ФРГ будут реализованы, то Германия в скором времени может занять третье место по военным расходам в мире. Нужно понимать, что создание спецфонда в поддержку бундесвера в случае одобрения в Палате представителей федеральных земель (Бундесрате, голосование намечено на 10 июня) будет закреплено в Основном законе и скорректировать это будущим правительствам будет крайне сложно.

Образ врага определен

В данном контексте важно выделить заявление главы комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия). Она призвала переориентировать бундесвер идеологически — с упором на создание врага, видимо, в лице России. "В чем вы нуждаетесь — и это может звучать устрашающе — для того, чтобы с точки зрения бундесвера действовать, так это в образе врага. Сейчас мы знаем, как может выглядеть, как выглядит в данном случае враг. Вот почему и НАТО должна адаптироваться в том, что касается Китая, того, что происходит с Ираном, того, как нам дальше поступать с Россией", — сказала парламентарий в интервью редакционной группе RND.

"Это означает, что вам нужен образ возможного врага, который стремится устранить нашу свободу и демократию. И как раз сейчас мы его видим", — утверждала Штрак-Циммерман.

Дискуссии о перманентном недофинансировании бундесвера ведутся давно и были частью коалиционных переговоров осенью прошлого года. Не секрет, что Германия в вопросах обороны в целом полагалась в последние годы на США, где ее постоянно критиковали за нежелание инвестировать в оборонительные способности НАТО. В Германии с ее историей инициативы в военной сфере были крайне непопулярны, особенно учитывая другие проблемы — в том числе нехватку и низкие зарплаты учителей и воспитателей в детских садах, большие траты на беженцев. Ситуация на Украине, которую власти ФРГ назвали без малого "началом новой эры", внезапно заставила словно всех позабыть об этом.

Выступление Шольца в Бундестаге, во время которого он гордо заявил о смене курса, прерывалось аплодисментами, а в ведущих газетах, которые обычно богаты на обзорные аналитические статьи, нельзя было найти, пожалуй, ни одного критического комментария по теме последствий такой "милитаризации" ФРГ. Вместо этого политики и пресса с упоением говорили о повышении интереса к бундесверу, считали количество просмотров интернет-страниц, связанных с вооруженными силами, и посещений аккаунтов бундесвера в социальных сетях.

"Сейчас очень многие жители, которые раньше были равнодушны к войскам, понимают, для чего нам нужен бундесвер и что мы больше для него должны делать", — заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль. А в Союзе резервистов бундесвера констатировали увеличение числа запросов на членство в организации вдвое по сравнению с прежними годами.

Приведет ли наращивание вооружений к миру?

Сами по себе поставки оружия в зону какого-либо конфликта были до недавнего времени табу для германской политики, с которым официальный Берлин распрощался после февраля этого года. Но власти ФРГ пошли еще дальше. Приведут ли эти планы властей Германии к большей безопасности в Европе или же, наоборот, обострят ситуацию на континенте? И вообще, что они меняют в нынешней ситуации на Украине? Очевидно, ничего.

На поставку новейших вооружений, которые закупит Берлин, например F35, уйдут годы. Новая авиационная боевая система FCAS в рамках европейского оборонного проекта вступит в строй самое ранее в 2040 году. Однако уже одни заявления о беспрецедентном наращивании вооружений, а это в ФРГ сейчас называют укреплением обороноспособности, ведут к риторической эскалации и в конечном итоге к обострению ситуации в целом.

Пандемия COVID-19 и вопросы глобального здравоохранения, климатические изменения и протесты Fridays For Future, социальная несправедливость, голод — проблемы, которые не решить без международной кооперации и ресурсов, — остались где-то позади. Даже немецкие "зеленые" вдруг позабыли, что загрузка предприятий оборонной промышленности вообще-то ведет к дополнительным выбросам углекислого газа и что фрекинговый американский газ грязнее трубного российского. Однако все политики и эксперты, которые не считают наращивание вооружений и их поставки Украине подлинной акцией солидарности с Киевом и призывают к активизации переговорного процесса и дипломатическому решению, автоматически тут же рискуют прослыть "лицами, понимающими [Владимира] Путина (Putin-Versteher)". Это в Германии сейчас непростительно.

Дисбаланс в Европе?

Американцы сами давно требовали от Германии повышения военных трат, называли ее "тормозом" в деле наращивания оборонных мощностей НАТО и потому теперь, особенно на фоне событий на Украине, вряд ли смогут что-либо сказать против радикального изменения курса Берлина. Тем не менее решение ФРГ может привести к дисбалансу в Европе, вопреки их желаниям.

В последнее время главным оплотом США на континенте является Польша. Именно из Варшавы часто звучит критика в адрес Берлина по многим вопросам, будь то энергетическое сотрудничество с Москвой или поставки вооружений Украине. Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский ранее заявил, что его страна даже открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия, и призвал создать в Польше новый командный центр НАТО. Польша, очевидно, играет для США стратегическую роль своеобразного конкурента Германии в Европе.

Нерешительность Шольца, в том числе по вопросу поставок оружия Киеву, была до сих пор на руку Варшаве, которая приняла огромное количество беженцев из Украины и вообще позиционирует себя как страна, оказывающая ей в ЕС самую активную поддержку. Если же ФРГ создаст мощнейшую армию на континенте, "блеск" Польши померкнет, а ее стремление на усиление роли в ЕС в известной степени натолкнется на серьезное препятствие.

Франция, которая наряду с ФРГ и Польшей участвует в так называемом Веймарском треугольнике (трехсторонняя региональная группа Германии, Франции и Польши), также вряд ли оставит без внимания заявление канцлера о "самой большой" армии. Париж в принципе не скрывал амбиций на лидерство в ЕС, а президент Макрон был в разы активнее своего германского коллеги в части попыток урегулирования кризиса на Украине. Но президентские выборы, преобразования в правительстве и предстоящие парламентские выборы во Франции — все это, пожалуй, пока важнее для лидера страны. Не исключено, что после некоторой стабилизации ситуации президент Пятой республики еще заявит о ее роли в Европе.

Любопытно, что 17 марта Макрон выступил с утверждением, что французские вооруженные силы являются "единственной полноценной армией на Европейском континенте". Глава государства тогда сказал, что в случае своего переизбрания на президентских выборах (прошли в апреле 2022 года — прим. ТАСС) поручит начальникам военных штабов "провести переоценку всех нужд" вооруженных сил в свете конфликта на Украине.

Не начинается ли между Францией и Германией гонка по созданию самой "полноценной" армии в Европе? Так или иначе, сложно прогнозировать, насколько благожелательной будет атмосфера в Веймарском треугольнике за кулисами в ближайшие годы в связи с "доминантными устремлениями" Берлина.

Филиппов Вячеслав

Руководитель представительства ТАСС в ФРГ