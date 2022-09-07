У России есть разные способы прийти к успеху на Украине

Еще на два миллиона украинцев меньше. Новые намерения России. Крейчи рассказывает

У России есть несколько вариантов дальнейших действий на Украине, которые приведут ее к успеху, заявил в интервью Parlamentní listy политолог Оскар Крейчи. Провозглашаемая Западом и Киевом идея о поражении Москвы выглядит нереальной, считает эксперт.

Даниэла Черна

Как Россия будет действовать на Украине дальше? Один из вариантов — дождаться обрушения экономической и социальной системы на Украине. Велика вероятность, что это произойдет зимой. "Пока речь идет об очередной, зимней, волне миграции с Украины, которую могут покинуть почти два миллион человек, а также о недостатке рабочей силы, дальнейшем падении украинской валюты, нехватке энергии вследствие захвата ее источников российскими и повстанческими войсками и так далее", — анализирует в интервью "Парламентни листы" политолог, профессор Оскар Крейчи (Oskar Krejčí).

Parlamentní listy: Интенсивные бои разворачиваются в Херсонской области. Обстрелы продолжаются с понедельника и не прекращались в ночь на вторник и во вторник утром. Украинская армия продолжает контрнаступление. Как вы его оцениваете? Как оценить всю предыдущую стратегию боев на Украине?

Оскар Крейчи: Если честно, я не очень понимаю Киев. Отправить в степь наступать танки и пехоту без преимущества в артиллерии и авиации, по крайней мере на данном направлении, хорошим кончится не может. Успехи украинской армии кажутся небольшими, а значит, они временные. Нам недостает информации. Возможно, у украинских вооруженных сил на юге есть резервы, но пока ничто об этом не говорит. Кроме того, украинские удары по мостам через Днепр осложняют или делают просто невозможным украинское наступление вглубь территорий, подконтрольных России и повстанцам.

Напрашиваются два объяснения. Во-первых, Киеву необходимо продемонстрировать хотя бы незначительные успехи накануне совещания руководителей стран Европейского Союза, которые встретятся в Праге. Нужно взбодрить тех союзников, которые уже устали от войны. На восьмое сентября министр обороны Соединенных Штатов Америки созвал заседание союзников в Рамштайне, чтобы договориться, как помогать Киеву. Рассматривается возможность создать специальное командование в Пентагоне, которое координировало бы действия Запада. Пока оружие Киеву поставляют, прежде всего, Соединенные Штаты, Великобритания и Польша. Франция и Германия более сдержаны, а Венгрия вообще выступает против поставок оружия. Болгария колеблется…

Второе объяснение заключается в желании вынудить российскую армию и повстанцев укрепить оборону на юге, тем самым ослабив их давление в середине фронта под Донецком и на севере под Харьковом.

— Меняется ли как-то стратегия боев?

— Война на Украине значительно отличается от того, к чему мы привыкли при ударах Соединенных Штатов Америки и НАТО в Афганистане, Ираке и Ливии. Например, в Ираке проводились преимущественно бомбардировки столицы и осуществлялись удары моторизованных войск по Багдаду. Но в вооруженном конфликте на Украине превосходства в воздухе недостаточно.

По самым разным причинам Россия хочет избежать жертв среди мирного населения, насколько это возможно, и не разрушать гражданские объекты. В том числе потому, что после вероятного включения захваченных областей в Российскую Федерацию — а референдумы уже запланированы — возникнут проблемы. Конфликт приобрел характер боев на фронте протяженностью более тысячи километров и с вероятностью растяжения на две с половиной тысячи километров. А ведь еще нужно обеспечить тыл, то есть разминировать взятые области, предотвратить формирование движения сопротивления и прочее. Похоже, кто-то просчитался, когда начинал операцию со 150 тысячами российских солдат.

Командования с обеих сторон, в Москве и Киеве, воюют по сути онлайн. Они получают со спутников информацию о боях или перегруппировке противника в тылу в режиме реального времени. В этом конфликте, по крайней мере пока, главное оружие — артиллерия, прежде всего большой дальности и наводимая дронами. Российское превосходство в воздухе, то есть в авиации и в ракетах, а также в артиллерии полностью компенсирует превосходство украинской армии в численности. Вот продвигаться получается только медленно.

— Российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии на 134,5 тысячи человек. По-вашему, это изменит положение на фронте?

— Российские вооруженные силы насчитывают около миллиона человек. Я не знаю, откуда взялась эта цифра 134.5 тысяч. Но точно, что если вы хотите когда-нибудь дать донецким повстанцам статус ветеранов и платить им, например, пенсии, то проще всего включить их в регулярную армию. Но это только мои предположения.

— Иран и Россия давно нашли общий язык, и в последнее время приходят новости о том, что они все больше сближаются. Обе страны подверглись западным санкциям, а вооруженный конфликт на Украине может дать сильный импульс к углублению геополитического сотрудничества. В какой фазе, как вы полагаете, находятся билатеральные отношения, и насколько они могут влиять на глобальные процессы? "Фокусы с нефтью" — только часть возможных принципиальных изменений в отношениях между Российской Федерацией и Ираном?

— Во-первых, не случайно, что евросоюзная дипломатия опомнилась и представила собственное предложение для решения споров вокруг иранской ядерной программы. Вероятно, Брюссель надеется, что возвращение Тегерана на рынок нефти и газа может снизить или стабилизировать цены на них. А цены растут, в том числе из-за решения брюссельских бюрократов отказаться от долгосрочных контрактов в пользу биржевых игр. Таким образом в конкуренцию за европейскую энергию включились и неевропейские игроки.

Похоже, еще обдумывая специальную операцию на Украине, Кремль в своих анализах основывался на опыте западных санкций против Ирана и подготовился. Бюджет России, по крайней мере по доступным данным, по-прежнему в плюсе. Много говорилось о поставках иранских беспилотников в Россию. К общей характеристике также можно добавить, что более половины экспорта иранской нефти направляется в Китай. Тегеран же стремится в Шанхайскую организацию сотрудничества, что подтверждает, к кому он примкнул.

— Давайте еще поговорим об отношениях между Российской Федерацией и Китаем. С первого по семнадцатое сентября будут проводиться учения "Восток 2022" на семи полигонах Восточного военного округа, а также в Охотском и Японском море. Какие еще учения можно ожидать?

— Не знаю. По бюджетным соображениям Россия, наверное, ограничит свои учения. В прошлом году российские стратегические бомбардировщики с китайским сопровождением подлетали к Тайваню, а военные корабли этих двух стран вместе проплыли между Японскими островами… Китайские подразделения уже несколько раз участвовали в учениях за Уралом, а китайские военные корабли уже можно было наблюдать на парадах в Санкт-Петербурге. С другой стороны, сейчас заканчиваются масштабные учения в Южной Корее. Пять лет назад в них участвовали 50 тысяч солдат Соединенных Штатов Америки и 200 тысяч южнокорейских военнослужащих. Американские военные корабли не исчезли из Южно-Китайского моря и остаются там с тех пор, как на рубеже XIX — XX веков США попытались включить Филиппины в свой состав.

— Какие экономические и торговые связи существуют сейчас между Российской Федерацией и Китаем? Какой геополитический эффект может дать сближение этих держав?

— Запад давно своей политикой добивается того, чтобы крепло стратегическое партнерство между Российской Федерацией и Китаем. Как будто никто из вашингтонских политиков никогда не видел карту Евразии. Или ее перекрывают идеологические предрассудки. Китайско-российская торговля растет благодаря санкциям на десятки процентов, но точных данных у нас пока нет. Однако нельзя забывать, что торговля между Китаем и Соединенными Штатами Америки во много газ превосходит торговлю с Россией. Однако в Пекине хорошо понимают, что в случае поражения Российской Федерации давление коллективного Запада обернется против Китая. Как гласит новая Стратегическая концепция НАТО, Китай якобы "угрожает нашим интересам, безопасности и ценностям". Запад ведет себя так, как будто хочет совершить самоубийство.

— В своем материале для журнала "Аргумент" вы написали о том, что, несмотря на всю трагичность вооруженного конфликта на Украине, "учитывая размеры арсеналов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, это все равно малая война". По-вашему, Соединенные Штаты и Европа ведут с Россией, а возможно, и Китаем холодную войну, или есть угроза, что война держав приобретет больший масштаб?

— Бои на Украине обладает всеми параметрами так называемой ограниченной войны. Не применены еще все имеющиеся в распоряжении силы. Военные соединения НАТО остались за границами Украины. Россия оставила себе большие резервы на случай эскалации. Не применялись все виды вооружений, прежде всего ядерные. Конфликт локализован на территории Украины. Запад, к примеру, не поставил Киеву ракеты, которые долетали бы до территории России. Политические цели также ограниченные, хотя остаются не до конца понятными. Провозглашаемая идея Запада и Киева о поражении России выглядит нереальной, а российские цели меняются…

Над всем этим довлеют прогнозы тех ужасов, которые повлекла бы утрата политического контроля над вооруженным конфликтом. В статье, о которой вы говорите, излагаются последние прогнозы последствий ядерной войны, сделанные климатологами из Ратгерского университета в Соединенных Штатах. Из их предположений следует, что в случае применения большого количества российского и американского ядерного оружия, а точнее 4,4 тысяч ядерных боезарядов, немедленно погибли бы 360 миллионов человек, а в течение двух лет умерли бы еще пять миллиардов. Подобные прогнозы сдерживают некоторых воинствующих личностей. Но, с другой стороны, они показывают, что бои на Украине еще можно эскалировать, потому что вторая сторона побоится прибегать к оружию судного дня.

— В цитируемой статье вы также писали, что Чехии или даже всему Европейскому Союзу стоит выступить с инициативой для прекращения боев на Украине и обратить внимание на бессмысленность провоцирования конфликта с Китаем. При каких условиях можно было бы ожидать чего-то подобного от политического руководства Чешской Республики или Европейского Союза?

— Что касается политики Европейского Союза, то в ней смешаны зависимость от стратегии Соединенных Штатов Америки и объективные интересы Европы. Эти факторы могут противоречить друг другу, что мы и видим на примере Украины. Найти между ними равновесие, похоже, невозможно, особенно когда это равновесие ищут евросоюзные бюрократы. Они (тут я имею в виду и членов Европейской комиссии) успешно меняют либеральную демократию на "лоббистскую демократию". Европейская бюрократия играет на руку определенным группам, помогая им получать ренту с евросоюзных денег, но при этом непозволительно медленно она реагирует на финансовый кризис, миграционный кризис, пандемию, кризис на Украине, необходимость европейской интегрированной системы спасения, которая защитила бы от наводнений и пожаров…

Что касается чешского руководства, то оно слепо, как Чешское телевидение.

— Можно ли по предыдущим событиям судить, как долго Российская Федерация готовилась к специальной военной операции?

— Кремль, вероятно, рассматривает разные варианты. Это подтверждает и резкая смена стратегии после первых просчетов при наступлении на Киев. Судя по всему, к успеху Москва может прийти двумя путями.

Первый предполагает разрушение украинской армии, которую вашингтонские и киевские политики обрекли на роль жертвы. Сколько уйдет на это времени, неизвестно. Подсказку может дать взятие Харькова, Николаева, Одессы… Второй путь — разрушение украинской экономики и социальной системы. Тут в игру вступает зима. Пока речь идет об очередной, зимней, волне миграции с Украины, которую могут покинуть почти два миллион человек, а также о недостатке рабочей силы, дальнейшем падении украинской валюты, нехватке энергии вследствие захвата ее источников российскими и повстанческими войсками и так далее. В итоге может получиться, что в прошлом при правлении московских Рюриковичей называли "собиранием русских земель". Но повторю, что это только мое предположение, и я уже несколько раз ошибался, рассуждая об этой братоубийственной войне.

Кстати, Киев устроило бы, если бы Запорожская АЭС перешла под международный контроль. Пока, пусть и под контролем российских сил, она поставляет энергию на Украину. Взгляните чуть южнее: куда направляется нефть с сирийских месторождений, которые захватила и продолжает контролировать американская армия? Похоже, что не в Сирию…

— Умер бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев, одна из самых значимых политических фигур ХХ века. Что в этой связи вы могли бы сказать?

— Извините, что я повторяюсь, но в связи с Михаилом Горбачевым я более 30 лет говорю следующее. Хороший государственник оставляет после себя страну в лучшем состоянии, чем получил ее. О Горбачеве такого не скажешь. Это был тип коммунистического функционера третьего поколения, который вырос в среде, где преобладали бюрократические формы работы. Недоставало романтики первого поколения и военного опыта второго. Он правильно уловил разницу между декларируемым и реальным положением, но на первом этапе искал решение в науке. При управлении он попытался опереться на ученых и деятелей искусства. Это по сути просвещенное восприятие политики не учитывало тот факт, что в политике сталкиваются не только правда, ошибки и ложь, но и, главное, интересы. Когда он понял, что от трех ученых получает пять разных мнений, то поставил все на одну карту — на самого себя.

Михаил Горбачев вывел политику из зданий партийных секретариатов, но запер ее в салонах. Вместо провозглашаемой работы с людьми он увлекся договорами с сильными мира сего, прежде всего с теми, кто приезжал из Вашингтона. Они отчасти пользовались его наивностью, а отчасти заключали с ним джентельменские соглашения, которые не могли соблюдать, например, потому, что их сменял кто-нибудь, кто не был связан этими договоренностями. Так преданность Михаила Горбачева миру привела к войнам в Грузии, Нагорном Карабахе, на Украине… Похоже, умер высший руководитель Советского Союза, который не понимал истории России.