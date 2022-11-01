Путинское вечернее шоу на Валдайском форуме. Подготовка третьего мира к другому завтра — при условии, что оно будет

Advance: Путин предложил миру путь к "другому завтра" во главе с Россией

На Валдайском форуме Путин предложил миру выбрать в качестве образца для движения вперед Россию, а не США, пишет Advance. При этом он исходит из предпосылки, что мир не ограничен Западом и в целом симпатизирует как его стране, так и ему самому, отмечает автор.

Д. Марьянович

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что Владимир Путин выступит с важной речью в рамках Валдайского клуба, а затем примет участие в не менее важной беседе с гостями. Что примечательно, Дмитрий Песков сказал, что слова Владимира Путина будут еще "много дней анализировать". Для начала отметим, что при анализе стоит учитывать следующее: все предположения насчет слабого здоровья Владимира Путина, которому 70 лет, не оправданы. Данное мероприятие продолжается уже несколько часов, а Владимир Путин, не уставая, говорит, и не похоже, чтобы он вскоре ушел со сцены. Поэтому настоящая статья осветит лишь часть им сказанного, поскольку Владимир Путин еще продолжает выступать. Иными словами, Дмитрий Песков был прав: о таком будут говорить еще много дней и, прежде всего, из-за качественного содержания сказанного!

Но сделал ли Владимир Путин одновременно и весьма конкретные заявления, способные уже завтра повлиять на текущий вооруженный конфликт на Украине? Пока нет, хотя я еще раз напомню, что выступление Владимира Путина под Москвой все еще продолжается в момент написания данной статьи. Правда, судя по всему, цель этого вечернего "шоу" Путина заключается совсем в другом. Цель явно не в том, чтобы говорить только об Украине, а в том, чтобы поговорить о временах и о мире "после" нынешнего конфликта. То есть тема беседы куда глубже, и только время покажет, остался ли российский президент исключительно в плоскости теории или затронул еще и практику.

Дискуссия на заседании клуба "Валдай", московского аналитического центра, носит всеобъемлющий характер и фиксирует видение мира, который, возможно, сейчас формируется. Ожидаемо собственно дискуссия лишена оппозиционной стороны, поскольку приглашенные журналисты и гости со всего мира в главном согласны с Владимиром Путиным и его видением. Они будут хвалить его и задавать такие вопросы, которыми он воспользуется для дальнейших пространных пояснений.

О чем же идет речь? Конечно, обо всем: о зеленой энергетике, об Украине, об американском долларе, об Африке, о Китае и торговле… Если постараться в самых общих чертах описать главные темы на Валдайском форуме в этом году, то скажу так: это осторожная подготовка к новому, а точнее альтернативному мировому порядку.

Владимир Путин на этот раз констатирует, что пройдены определенные точки, после которых обратной дороги уже нет, и предлагает миру выбрать в качестве образца для движения вперед в будущее Россию, а не США. При этом Владимир Путин исходит из правильной предпосылки о том, что мир значительно больше так называемого Запада, и что этот мир в общем симпатизирует России и ему самому.

Гости вторят ему, говоря, что российские флаги развеваются в Индонезии, Латинской Америке, Африке… Вероятно, причина все та же. В России, особенно в странах так называемого третьего мира, все чаще видят главного борца с американским влиянием, а точнее с американской гегемонией. На самом деле Россию и Китай считают единой силой, которая может американское влияние сделать только влиянием, то есть лишить США гегемонии.

Ведь чем дальше Россия от той точки, в которой конфликт на Украине еще мог закончится договором (если такая точка после 24 февраля вообще была), тем больше она считает себя новым глобальным лидером, вокруг которого должны сплотиться малые страны и получить защиту от американской гегемонии.

Конечно, сразу встает вопрос: зачем это малым странам? Разве в итоге это не замена одной гегемонии на другую? Возможно, но не стоит заблуждаться, и в конце концов главную роль сыграют исключительно интересы, а не "любовь" к Вашингтону или Москве. Было бы наивно считать, что такие страны, как Тайвань, Армения или Хорватия, принимают у себя Нэнси Пелоси только потому, что хотят отдать себя борьбе за демократию и сопутствующие ценности без остатка. Да, ей это говорят, а она привыкла это слушать, но каждая сторона понимает, что главное — определенные интересы, прежде всего экономические. Именно они создают и разрушают союзы.

Россия в этом отношении может предложить явно меньше, чем США. У США есть доллар, который все еще остается главной мировой валютой, и многие страны, большинство, тяготеют к ней. И даже там, где к Соединенным Штатам относятся нелояльно, есть оппозиция, мечтающая видеть Нэнси Пелоси у себя в гостях (от Кубы до Ирана).

Россия не может предложить деньги, но располагает энергоносителями. Старые добрые "зеленые" не пригодятся ни одной стране, если у нее нет доступа к таким ресурсам, как нефть и газ, а Россия напрашивается тут как стабильный партнер.

Конечно, критерий лояльности не должен бить в глаза, и поэтому заходит речь об определенной идеологии, культуре, социальной модели. В данном вопросе Владимир Путин, как обычно, часто в чем-то сдержан, а в чем-то нет. Он подчеркивает, что Россия предлагает нравственную основу в мире, где мораль превратилась в тривиальную вещь, и это, несомненно, добавит России сторонников по всему миру. Однако ставка на эту карту никогда ничего не гарантировала.

Кто-то из гостей во время марафонской дискуссии в клубе "Валдай" вспомнил Сталина и то, как в 1941 году, когда над Россией нависла величайшая угроза, согласился пойти навстречу церкви и некоммунистическим частям общества, чтобы все объединились ради защиты страны. Путина спросили, мог бы он сегодня сделать то же, что сделал тогда Иосиф Сталин, но в другом — пойти навстречу коммунистам? Владимир Путин ответил уже известной формулой о том, что в Советском Союзе было "хорошее и плохое", и что он и его администрация "ничего не отвергают" и сотрудничают с левыми.

Может и так, но на глобальном уровне непросто будет заявить о себе как о центре, поскольку в такие времена, как сейчас, это мало кому интересно. Владимиру Путину придется выбирать, и, похоже, он уже давно понял, что ему выгоднее ставить на консервативные ценности, тем самым максимально отмежевываясь от современного Запада. Тут я намеренно пишу о "современном" Западе, так как и сам Путин говорит, что у России достаточно сторонников и в США. Иными словами, он намекает, что Запад крайне неоднороден и возможны исторические изменения, которые будут на руку России.

Они возможны, но не гарантированы. Достаточно посмотреть на текущую ситуацию. Да, консервативные избиратели, возможно, симпатизируют России, поскольку ее риторика им ближе, чем собственные радикальные правые у власти. Новейший пример — Италия, где новый премьер-министр Джорджа Мелони постоянно повторяет, что хочет помогать Украине и быть лояльным членом НАТО. Что итальянские избиратели думают по этому поводу? А кто их спрашивает? Похожее произошло и в Америке, когда американцы выбрали Дональда Трампа, конечно, еще и потому, что он планировал сближение с Россией. Да, можно сказать, что при Трампе обстановка в мире, безусловно, была спокойнее, чем при Джо Байдене. Но не сказать, чтобы Дональд Трамп выстраивал мир с Россией. Отнюдь. Возможно, он и попытался, но вскоре понял, что эта миссия невыполнима, особенно учитывая позицию американского "глубинного государства". И не зря оно зовется "глубинным".

Сегодня вечером Владимир Путин сказал очень многое, но многие вещи звучали и в прошлых выступлениях. Грядет многополярный мир, но прежде нужно, чтобы рухнул американский доллар. Об этом говорят уже много лет, но этого так и не происходит.

Взоры мира, несомненно, устремлены на Россию. И если бы недавно было принято российское предложение об анонимном голосовании на Генеральной ассамблее ООН, когда шло голосование о судьбе новых российских территорий, ушедших из Украины, то результаты нас, вероятно, шокировали бы. Конечно, Россия может привлечь на свою сторону ту часть мира, которая чувствует себя притесненной. Кстати, тем же активно занимается и Китай. И как раз эта часть мира хотела бы объединенного российско-китайского лидерства в качестве глобальной альтернативы, которая становится все привлекательнее.

Но Владимир Путин должен понимать, что вооруженный конфликт на Украине определит будущее. Это, несомненно, понимает и вторая сторона, и поэтому там так часто говорят о том, что Россия "должна проиграть". Ведь если она не проиграет, то весь (третий) мир, за исключением Запада и нескольких крайне лояльных партнеров (хотя еще вопрос, останутся ли они) перейдут на сторону России. Понимание этого делает вооруженный конфликт на Украине чрезвычайно важным, а значит, и очень опасным.

Комментарии читателей:

Korisnik_20592

Путин ОК. Он действует по принципу катализатора. Катализатор нужен не для того, чтобы реализовать реакцию, а чтобы сделать ее возможной и ускорить ее. Все большие империи распадаются из-за недостатка ресурсов, причем в момент наивысшей силы и экспансии. Это не мое мнение, а мнение Джареда Даймонда и Шпеглера. Все эти мантры о силе и разуме Запада — для малых детей. Рим тоже пал, когда казалось, что он еще не был сильнее и мудрее. А его разрушили неграмотные германцы. Внутренние противоречия разрушают империи, и Запад сейчас точно в этой стадии накануне распада. Педе**, наркоманы, извращения. Они живут как при императоре Гелиогабале. Дальше будут варвары у ворот. Коронавирус тут как Антонинова чума. Дорогая энергия и инфляция приведут к серии гражданских войн на самом Западе, и тут начнется.

Data

В отличие от Владимира Путина, который говорит часами без бумажки, Джо Байден три раза потерялся бы, шесть раз просил бы маму, пять раз пожал бы руку воздуху, а еще ему потребовался бы грузовик бумажек, чтобы не забыть, с чего он начал…

davor55

Отвратительно смотреть, как по всей Европе появляются маленькие буши, которые говорят: "Кто не за НАТО и Украину, тот против нас" или "Путин — игрок". Но достаточно, чтобы хоть одна или две европейские страны отказались слушаться США, и тогда все забуксует. Если бы Америке пришлось выбирать между падением доллара, гражданскими беспорядками внутри страны и Европой в огне, то… Нетрудно догадаться, что США выбрали би. Однажды они уже сделали этот выбор в конце 20-х и начале 30-х годов прошлого века.

Duro

Снова великая речь и великие идеи президента Владимира Путина. Воистину великий человек и великий оратор.

george

Новый мировой порядок… До него еще очень далеко. Запад все же символизирует технологическое развитие, культуру, экономику. Вот что меня порадовало бы, так это если бы Запад когда-нибудь расплатился за все те злодеяния, которые творил по всему миру. Я говорю, в том числе, о Великобритании, США, Испании, Франции, Нидерландах, Италии.