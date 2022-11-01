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ЦАМТО

La Repubblica: Италия поставила Киеву от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L

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Перевозимые, возможно, для подготовки к передаче Украине 155-мм/39 самоходные гаубицы M109L с хранения вооруженных сил Италии. Установки сохраняют характерные эмблемы 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии с украинским тризу
Перевозимые, возможно, для подготовки к передаче Украине 155-мм/39 самоходные гаубицы M109L с хранения вооруженных сил Италии. Установки сохраняют характерные эмблемы 52-го самоходного полка полевой артиллерии "Torino" итальянской армии с украинским тризубом. Октябрь 2022 года.
Источник изображения: Ciro Nappi @CiroNappi6

ЦАМТО, 31 октября. Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день пакета военного помощи, передало Киеву от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету La Repubblica.

Издание перечислило некоторые виды тяжелых вооружений, включенных в прежние пакеты поддержки. Среди них: бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH-2000, две системы залпового огня MLRS. Гаубицы PzH-2000, как отмечается, будут направлены в район Бахмута. Конкретное содержание пакетов остается засекреченным.

"Последний декрет, принятый правительством Марио Драги, предоставил другое тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами: самоходные гаубицы M109L.… В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей", – пишет La Repubblica.

Весной Италия направила на Украину гаубицы Fh70, которые применяется в районе Харькова и Донецка. Бронеавтомобили "Ланс" находятся в распоряжения штурмовых подразделений, действующих в Херсонской и Запорожской областях.

Поставки военной помощи, как пишет газета, позволили прежнему правительству Италии во главе с Марио Драги получить значимую политическую роль в рамках международных решения по украинскому кризису. "Теперь правительство Джорджи Мелони должно определиться, продолжать или нет эту линию", – цитирует "РИА Новости" газету La Repubblica.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Продукция
M109
M113 БТР
PzH 2000
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