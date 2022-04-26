Италия планирует поставить Украине гаубицы и зенитные установки времен «холодной войны»

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Итальянские СМИ сообщают, что премьер-министр Марио Драги уже в скором времени может посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. При этом, судя по всему, политик приедет «не с пустыми руками».

Сразу несколько итальянских изданий накануне опубликовали материалы, в которых говорится, что власти страны планируют организовать поставку вооружений Киеву аккурат перед визитом Марио Драги.

По данным журналистов, большая часть пакета военной помощи Украине будет состоять из вооружений времен «холодной войны». В частности, упоминаются 155-мм САУ M109 «Паладин» и ЗСУ SIDAM 25. Гаубица производилась в США с 1962 по 2003 годы. В свою очередь, итальянскую SIDAM 25 начали производить в 1987 году на базе американского бронетранспортера M113.

Сообщается, что со времен окончания «холодной войны» вышеупомянутые виды вооружения в Италии находились на длительном хранении. Следовательно, оперативно привести данную технику «в чувства» и перебросить на донбасский фронт Украине едва ли удастся.

Впрочем, в публикации говорится, что итальянские власти планируют «разбавить» пакет помощи Киеву и более современными образцами вооружения. Например, 155-мм немецкой САУ PzH2000, обладающей высокой скорострельностью и способной поражать цели на расстоянии до 40 километров. Если такие орудия доберутся до фронта на Донбассе, то они смогут дать определённое преимущество ВСУ и нацбатам по дальности поражения целей на тех или иных участках.