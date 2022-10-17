The Times: на Западе готовят меры борьбы с паникой населения на случай ядерного удара РФ

Как уточняет газета, речь может идти о мерах борьбы с панической скупкой продовольствия и предметов первой необходимости в магазинах и аптеках, а также об издании брошюр с инструкциями о том, что следует делать в случае ядерного удара

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Власти государств Запада подготавливают перечень мер противодействия панике среди населения и ажиотажной скупке продовольствия на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия (ЯО) на Украине. Об этом сообщила в субботу британская газета The Times.

Издание ссылается на высокопоставленного чиновника одной из западных стран, который в ходе брифинга для журналистов на условиях анонимности подтвердил, что работа в этой области ведется. Как уточняет газета, речь может идти о мерах борьбы с панической скупкой продовольствия и предметов первой необходимости в магазинах и аптеках, а также об издании брошюр с инструкциями о том, что следует делать в случае ядерного удара.

"Как и следует ожидать, правительство предусмотрительно составляет планы, рассчитанные на разные сценарии развития событий, и это один из них", - сказал чиновник.

По словам источника, в его стране нынешнюю ситуацию "не считают ядерным кризисом". Он также повторил позицию, которую ранее озвучивало руководство США, Великобритании и других стран, сказав, что применение ЯО стало бы нарушением действующего с 1945 года табу и привело бы к "самым серьезным последствиям как для России, так и для всех остальных" государств мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Представитель Кремля также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно только в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.