В Литве заявили, что госсовет обороны решит вопрос о передаче Киеву гаубиц и NASAMS

По словам президента республики Гитанаса Науседы, эта тема находится в разработке ответственных инстанций

ВИЛЬНЮС, 12 октября. /ТАСС/. Решение по передаче Украине гаубиц и зенитных ракетных комплексов NASAMS будет принято на ближайшем заседании госсовета обороны. Об этом в среду в интервью агентству BNS заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы по данному вопросу определимся на ближайшем заседании государственного совета обороны", - сказал он.

Дату его проведения глава государства не уточнил. "Точно назвать сегодня день заседания пока не могу", - отметил Науседа. По словам президента, вопрос находится в разработке ответственных инстанций. "Военные готовят свои рекомендации, на основе которых руководство страны примет решение", - пояснил он.

Работу государственного совета обороны, в который входят премьер-министр, глава военного ведомства, командующий армией и спикер парламента, возглавляет президент Литвы. Заседания совета по инициативе президента проводятся по мере возникновения проблем, которые необходимо рассмотреть на данном уровне.