Норвежские передвижники

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, помогут ли Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS

Начало нынешней недели ознаменовалось активным обсуждением новости о том, что США вскоре объявят о передаче Украине передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS. Это, якобы, произойдет в рамках нового пакета военной помощи объемом $400 млн. Новость распространил телеканал CNN, он же сообщил, что дальность стрельбы комплекса составляет 160 км. Это предполагает передачу модификации комплекса с ракетами AMRAAM-ER.

Вечером 27 июня советник по национальной безопасности президента США Джек Салливан подтвердил, что подобные переговоры ведутся, и США хотят предоставить Киеву больше помощи в области ПВО. Однако, к вечеру 29 июня Пентагон так официально и не подтвердил факт передачи Украине ЗРК NASAMS.

Интересно, что 27 июня министерство обороны США оценило число выпущенных за день российских ракет в 60 единиц. Это существенно больше, чем в предыдущие дни. По одной из версий, это можно рассматривать как реакцию России на возможную передаче Украине американского ЗРК.

Как бы то ни было, какие-то ЗРК США всё же передадут Украине. И скорее всего это будет именно NASAMS, так как ПЗРК FIM-92 Stinger — а их Украина на данный момент получила больше, чем афганские моджахеды в 1986–1989 годах (порядка 1000 единиц), — оказался совершенно неэффективным против современных российских самолетов и вертолетов, и в принципе не может перехватывать крылатые ракеты.

Рассмотрим этот комплекс подробнее. NASAMS — это ЗРК средней дальности. Его разработка началась еще в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) совместно с американским концерном Raytheon. Комплекс первого поколения поступил на вооружение норвежской армии в 1998 году. Модернизированный вариант NASAMS 2 приняли на вооружение в 2006 году, а разработка третьего поколения комплекса — NASAMS 3 — завершилась в 2019 году.

В комплексах первых двух поколений используется ракеты «воздух-воздух» американского производства AIM-120С AMRAAM, в то время как NASAMS 3 может применять новые ракеты с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракеты меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder.

Заявленная дальность стрельбы со старой ракетой составляет всего 40 км, и только с новой ракетой AMRAAM-ER+ она гипотетически будет достигать 80–100 км. Примечательно, что только с данной ракетой ЗРК заявлен как способный к перехвату оперативно-тактических и баллистических ракет. Но с 2019 года никаких достоверных сведений о его разработке не было.

Данный ЗРК оказался весьма популярным на мировом рынке, он стоит на вооружении в Австралии, Индонезии, Испании, Литве, Нидерландах, Норвегии, США, Финляндии и Чили. Закуплен Венгрией, Катаром, Оманом.

Таким образом, Украина может стать очередным потенциальным рынком для данной системы. Пока не очень понятно, какой конкретно комплекс США передадут Украине, но скорее всего это будет NASAMS 2. К нему можно будет найти операторов в США, которые займутся его применением и обслуживанием в составе того же «Интернационального легиона» до тех пор, пока к работе с ним не подготовят украинских специалистов.

Что касается влияния этих поставок на общую ситуацию на фронте, то вряд ли появление NASAMS на Украине сильно ее изменит. По опыту предыдущих американских поставок, они скорее всего будут дозированными, боевые машины будут передаваться поштучно, причем до сих пор неясно, в какой комплектации. Не исключено, что ими будут прикрывать наиболее важные цели на Западе Украины. Это позволит отказаться от передачи РЛС и довольствоваться внешним целеуказанием от наземных и воздушных РЛС НАТО с территории Польши и Словакии. При этом они никоим образом не спасут от ударов российских крылатых ракет.

Таким образом, основной смысл в их передаче Украине видится в следующем: моральная поддержка киевских властей, сковывание ВКС России и проверка данного комплекса в реальных боевых действиях. Для реализации этих целей не требуется передавать большое количество комплексов, скорее всего, обойдется одной-двумя батареями.

И сам факт такого активного обсуждения поставок Украине современных западных ЗРК красноречиво говорит о том, что система ПВО, имевшаяся на Украине к 24 февраля, уже практически уничтожена, а имеющиеся отдельные ЗРК не могут сорвать российское воздушное наступление и прикрыть наиболее важные объекты.

Андрей Фролов — военный эксперт

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