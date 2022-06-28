"МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека"

Что из себя представляет норвежская ЗРК NASAMS, которую ждут в Киеве

США в рамках военной помощи Украине готовы поставить Киеву системы противовоздушной и противоракетной обороны NASAMS, сообщил американский канал CNN. «Газета.Ru» разбиралась вместе с военными экспертами, насколько опасно появление у ВСУ такого оружия.

Система NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, под которыми следует подразумевать как самолеты, так и крылатые ракеты и БЛА. Это система, радиус действия которой составляет максимум 180 км. При этом большая часть ракет способна поражать цели на расстоянии до 120 км.

NASAMS - разработка норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace в соавторстве с американской компанией Raytheon. Эта система стоит на вооружении как армий Норвегии и США, так и Испании, Нидерландов, Финляндии и в количестве трех комплексов - Латвии. На вооружение она стала поступать с 1994 года. В самой Норвегии ей планировали заменить аналогичные американские комплексы Hawk.

Показательно, что Испания разместила в латвийском городе Лиелварде батарею своих комплексов NASAMS на базе ВВС США - восемь единиц, то есть все стоящие на вооружении. Это произошло одновременно с появлением новостей о возможных поставках NASAMS Украине, а также с частичной транспортной блокадой Калининградской области со стороны Литвы.

«Комплекс NASAMS нельзя недооценивать, это достаточно передовые технологии в сфере ПВО и ПРО, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владимир Батуркин. - Но они нам хорошо известны и, соответственно, есть методы противодействия со стороны истребительной и бомбардировочной авиации. Скажем, МиГ-31 такая ракета просто не догонит, а стратегический Ту-95 не будет заходить в зону их поражения и нанесет удар крылатыми ракетами большей дальности».

США, по данным телеканала CNN, готовы объявить о возможных поставках NASAMS Украине уже в ближайшее время. «Но окончательное решение еще не принято, в том числе по причинам технологического характера», - отмечает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. Что именно это за «технологические причины», телеканал не уточнил.

«Это достаточно дорогое вооружение, но главное - оно очень сложное, несопоставимое по стоимости ни с ПЗРК «Стингер», ни с большинством других образцов оружия, которые Вашингтон до сих пор направлял Киеву. Здесь есть нюансы. Во-первых, США поставками таких вооружений по факту признают свое участие в военном конфликте на Украине, и отсюда вытекает второе обстоятельство - управлять подобными сложными системами могут лишь хорошо подготовленные специалисты. Например, те же американцы. Хочу отметить, что одновременно канал CNN дал сюжет, что в боевых действиях на Украине принимают тайное участие американские военные инструкторы и другие военные стран НАТО. Это означает, что американцы вместо ВСУ будут воевать с Россией на самых важных направлениях, в том числе - как операторы NASAMS», - рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Обучение самих украинских военных работе с NASAMS может занять очень продолжительное время, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«На обучение расчета российского противовоздушного комплекса требуются годы. Офицер учится пять лет, контрактники, которых, образного говоря, можно назвать "заряжающими", осваивают профессию в течении двух-трех лет, еще три года нужно, чтобы подготовить оператора, - сказал Шурыгин. - Не понимаю, что будут делать украинские военные, если им пришлют такую замысловатую зенитную «гуманитарку». Вероятнее всего, что действительно прибудут иностранные инструкторы, которые знакомы с подобным оборудованием и именно они будут "ловить" цель в прицеле».

По словам эксперта, ВСУ не могут полноценно пользоваться сложным оружием иностранного производства - и подчас оставляют на позициях при отступлении.

«Тем не менее Украина стала большим испытательным полигоном для разного рода иностранных вооружений, - рассказал «Газете.Ru» генерал-майор запаса Александр Владимиров. - Те же американцы обкатывают технику в боевых условиях, проверяют ее потенциал. Это касается различных систем, как противотанковых, так и противовоздушных и противоракетных. Пентагон учится на ошибках украинских военных и делает соответствующие выводы. Замечу, что и российская армия делает соответствующие выводы и меняет тактику действий».

Виктор Сокирко