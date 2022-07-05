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Военное обозрение

Латвия и Эстония намерены совместно закупить системы ПВО для «защиты от России»

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Источник изображения: topwar.ru

Прибалтика не может в целом полагаться на системы ПВО других стран, поэтому рассматривает вариант закупки собственных зенитных комплексов. Первыми об этом объявили Латвия и Эстония, соответствующее сообщение размещено на сайте латвийского Минобороны.

Как заявил глава военного ведомства Латвии Артис Пабрикс, принято решение закупиться системами ПВО, как говориться, в складчину, протокол о намерениях подписан между Латвией и Эстонией 30 июня на саммите НАТО в Мадриде. Пока никаких подробностей не сообщается, какие комплексы намерены закупать прибалты, также данных нет. Пока это все на уровне намерений, возможно, что вложиться в закупку захочет и Литва.

Согласно сообщению Минобороны Латвии, в Прибалтике давно задумали создать единую систему обороны, включающую так же системы ПВО. Все это должно помочь Латвии, Литве и Эстонии "отразить российскую агрессию". Вероятная закупка систем ПВО должна стать "реакцией на вторжение России на Украину". Закупкой будет заниматься Эстония от имени двух стран.

(...) "агрессия России" на Украине ясно показывает потребность в системах ПВО (...) письмо о намерениях послужит основой для заключения договора о совместных закупках. В перспективе к закупке систем ПВО могут быть привлечены и другие союзники

- заявил Пабрикс.

Решение о том, какие системы ПВО будут закупать Эстония и Латвия, планируется решить в конце июля. Однако имеется информация, что выбор может пасть на норвежские ЗРК NASAMS, которые вскоре получит Украина. Точно такие же комплексы сейчас развернуты в Латвии, а Литва ранее их закупила. В то же время в Таллине ранее заявляли, что рассматривают вариант закупки американских зенитных комплексов Patriot.

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Страны
Латвия
Литва
Россия
США
Украина
Эстония
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Проекты
636.3
NATO
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