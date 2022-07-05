Латвия и Эстония намерены совместно закупить системы ПВО для «защиты от России»

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Прибалтика не может в целом полагаться на системы ПВО других стран, поэтому рассматривает вариант закупки собственных зенитных комплексов. Первыми об этом объявили Латвия и Эстония, соответствующее сообщение размещено на сайте латвийского Минобороны.
Как заявил глава военного ведомства Латвии Артис Пабрикс, принято решение закупиться системами ПВО, как говориться, в складчину, протокол о намерениях подписан между Латвией и Эстонией 30 июня на саммите НАТО в Мадриде. Пока никаких подробностей не сообщается, какие комплексы намерены закупать прибалты, также данных нет. Пока это все на уровне намерений, возможно, что вложиться в закупку захочет и Литва.
Согласно сообщению Минобороны Латвии, в Прибалтике давно задумали создать единую систему обороны, включающую так же системы ПВО. Все это должно помочь Латвии, Литве и Эстонии "отразить российскую агрессию". Вероятная закупка систем ПВО должна стать "реакцией на вторжение России на Украину". Закупкой будет заниматься Эстония от имени двух стран.
- заявил Пабрикс.
Решение о том, какие системы ПВО будут закупать Эстония и Латвия, планируется решить в конце июля. Однако имеется информация, что выбор может пасть на норвежские ЗРК NASAMS, которые вскоре получит Украина. Точно такие же комплексы сейчас развернуты в Латвии, а Литва ранее их закупила. В то же время в Таллине ранее заявляли, что рассматривают вариант закупки американских зенитных комплексов Patriot.