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Военное обозрение

Немецкая компания Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и БРЭМ Buffalo в обмен на Т-72 для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Германия и Чехия наконец-то подписали соглашение о поставке немецких танков Leopard 2A4 чешской армии. Сама поставка была согласована еще в начале сентября, но находилась в "подвешенном" состоянии. Теперь же все оформлено юридически.

Подписание документов состоялось в Праге между компанией Rheinmetall и Министерством обороны Чехии в присутствии представителей Бундесвера. Согласно договору, компания Rheinmetall поставит чешским военным 14 основных танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo на базе танка Leopard 2, хотя ранее речь шла о 15 танках без БРЭМ. Вся техника берется из наличия немецкой компании, ранее эти танки стояли на вооружении других стран, но были списаны, после чего прошли модернизацию.

Кроме того, чехи получат боеприпасы, запасные части к танкам и оборудование для ремонта. Также немцы обязуются провести обучение чешских танкистов, занятия начнутся уже на следующей неделе. Первые танки Leopard 2A4 поступят в Чехию уже в конце этого года, полностью поставки будут завершены в течение 2023 года.

Данная сделка очень обрадовала Украину, поскольку за немецкие танки Чехия отдает советские T-72M4 CZ, еще остающиеся на вооружении 73-го танкового батальона Сухопутных войск. В рамках кругового обмена "Ringtausch" они отправятся на вооружение ВСУ, это уже вопрос решенный. Единственное, что пока неизвестно - это сроки поставки танков на Украину.

В Киеве ждут чешские танки уже с мая месяца, именно тогда появилась информация, что чехи и немцы договорились произвести обмен, все остальное время согласовывались некоторые моменты, не устраивающие обе стороны. В итоге к сентябрю удалось прийти к устраивающему все стороны решению: чехи получают 15 танков Leopard 2A4, а взамен отдают советские Т-72, пока еще остающиеся на вооружении. Таким образом Киев получит примерно батальонный комплект Т-72.

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Страны
Германия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Т-72
Компании
Rheinmetall
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