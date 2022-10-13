Минобороны Чехии подписало соглашения по поставке танков "Леопард 2A4"

ЦАМТО, 12 октября. Военное ведомство Чехии объявило о состоявшейся 11 октября церемонии подписания министерствами обороны Чешской Республики и Германии четырех документов, касающихся поставок танков "Леопард 2A4".

В частности, были подписаны меморандум о взаимопонимании, соглашение о проведении обучения и административное соглашение. С компанией Rheinmetall подписан договор на поставку танков ВС Чехии.

Поставка осуществляется в рамках реализуемой правительством Германии программы кругового обмена ВиВТ "Ringtausch", согласно которой страны-члены НАТО предоставляют Украине тяжелую технику советского производства в обмен на западные образцы.

В мае 2022 года министр обороны Чехии Яна Чернохова достигла договоренности с министром обороны Германии Кристин Ламберт о безвозмездной поставке ВС страны 15 основных боевых танков "Леопард 2A4" для замены ранее поставленных чешскими властями Украине ОБТ Т-72 советского производства. Пакет поставки будет включать 14 танков и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Баффало" (Buffalo), запасные части, боеприпасы, трехлетнюю техническую поддержку и обучение военнослужащих. Стоимость передаваемой безвозмездно техники составляет около 4 млрд. чешских крон.

Передаваемые танки после снятия с вооружения ВС Швейцарии и ФРГ были выкуплены компанией Rheinmetall. Компания уже работает над вводом техники в эксплуатацию и внесением модификаций в соответствии с требованиями ВС Чехии. Перечень модификаций внесен в контракт на поставку танков. Rheinmetall будет осуществлять работы в Германии. Самые важные модификации коснутся средств связи.

Первый танк, согласно графику, должен быть поставлен ВС Чехии к концу 2022 года, последний – до конца следующего года. БРЭМ Bpz3 на шасси "Леопард 2" будет поставлена к середине 2024 года. Обучение личного состава ВС Чехии в учебном центре СВ Германии в Мюнстере начнется уже на следующей неделе. Второй курс будет проведен в первой половине следующего года.

Обучение экипажей стрельбе и боевому применению танка в расположении Пршаславицкого гарнизона будет проведено выездной группой ВС Германии после доставки достаточного количества танков. Параллельно будет проходить подготовка инструкторов.

Танки T-72 M4 CZ, которыми вооружен 73-й танковый батальон в Пршаславице, останутся на вооружении подразделения до тех пор, пока их не заменят новые основные боевые танки из Германии.