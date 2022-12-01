Минобороны Словакии передало ВС Украины 30 БМП BVP-1

ЦАМТО, 30 ноября. Минобороны Словакии 29 ноября официально подтвердило, что несколько дней назад в рамках подписанного с Германией двустороннего соглашения Словакия передала Украине последнюю из 30 боевых машин пехоты BVP-1.

Поставка осуществляется в рамках реализуемой правительством Германии программы Ringtausch, согласно которой страны-члены НАТО предоставляют Украине тяжелую военную технику советского производства в обмен на западные образцы.

Подписанное МО Словакии 15 ноября в Брюсселе после завершения многомесячных переговоров с Министерством обороны Германии и компанией Rheinmetall соглашения об обмене военной техникой предусматривает передачу Украине 30 боевых машин пехоты BVP-1 и получение в качестве их замены от Германии 15 танков "Леопард-2A4". Согласно договоренности, первый из 15 основных боевых танков прибудет в Словакию в декабре.

Далее в течение 2023 года Германия ежемесячно будет поставлять ВС Словакии 1-2 танка до полного выполнения условий соглашения. Благодаря передаче немецкой техники Словакия усилит на 50% свой танковый батальон, входящий в состав тяжелой механизированной бригады, формирование которой является основным обязательством Словацкой Республики перед союзниками по НАТО. Сейчас количество танков Т-72 в составе ВС страны недостаточно и не соответствует даже минимальным требованиям Альянса.

Перед поставкой танки пройдут ремонт на заводе-изготовителе для обеспечения пригодности к эксплуатации, а также модернизацию некоторых компонентов. Они будут оснащены средствами связи и информационными системами, совместимыми с состоящими на вооружении ВС Словакии. Пакет также будет включать танковые боеприпасы, обучение экипажей и техническое обслуживание, запасные части и логическую поддержку. Подготовка экипажей в Германии уже началась.

Как сообщал ЦАМТО, проект был инициирован в августе 2022 года, когда государственный секретарь Министерства обороны Словакии М.Майер и государственный секретарь Федерального министерства обороны Германии Б.Циммер подписали протокол о намерениях, подтверждающий достигнутое соглашение об обмене военной техникой, предусматривающее передачу Словакией Украине 30 BVP-1 в обмен на 15 танков "Леопард-2A4", которые оборонная промышленность Германии восстановит до состояния полной боевой готовности.

Боевые машины пехоты, которые поставлены Украине, передаются не из состава Вооруженных сил Словакии, а из резерва, который планировалось использовать в случае мобилизации.

Ранее, в октябре, аналогичное соглашение с Германией заключила Чехия. Получив 14 ОБТ "Леопард-2A4" и одну БРЭМ "Буффел" взамен переданных Т-72, Прага станет еще одним пользователем танков "Леопард", что создает больше возможностей для сотрудничества в рамках Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия). Чешские танкисты уже прошли подготовку в Мюнстере. Поставки также должны начаться до конца года.