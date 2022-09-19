Глава военного комитета НАТО заявляет, что Украина получает все больше современного оружия

Таллин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что на Украину попадает все больше нового современного оружия.

"Альянс в целом согласился оказывать Украине нелетальную помощь, но страны НАТО самостоятельно предоставляют Украине военную помощь, в том числе поставками вооружений. Таким образом, со временем на Украину попадает все больше нового оружия" - заявил он в субботу в Таллине журналистам на конференции командующих вооруженными силами альянса.

По словам адмирала, на встрече рассматривался вопрос поддержки Украины, а также вопросы повышения эффективности обороны восточного крыла НАТО.

Бауэр сказал, что впервые на конференцию были приглашены Финляндия и Швеция, которые, хотя и не являются членами союза, "но находятся на пути членства в НАТО".

В Таллине 16-18 сентября под председательством Бауэра проходит конференция комитета, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса.

Командующие рассматривают стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне.