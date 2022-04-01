Европа после спецоперации на Украине

«Рэнд» спрогнозировал ситуацию в Европе после завершения конфликта

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается в соответствии с утвержденным планом и будет доведена до конца, заявляют в МО РФ. Запад не собирается воевать с Россией на Украине, но продолжает накачивать ее войска оружием и оказывать на Москву беспрецедентное санкционное давление. Но странам НАТО и прежде всего США далеко небезразлично, как будут развиваться события на Европейском континенте в дальнейшем, и их эксперты пытаются оценить, в каком положении окажется Европа после падения Украины, на которую они сделали большую ставку.

Старший политолог и директор программы стратегии и доктрины (Проект AIR FORCE), реализуемой одним из ведущих мозговых трестов Пентагона, корпорацией «РЭНД», Рафаэль Коэн дал свою оценку ситуации в Европе после завершения спецоперации России. Его прогноз под названием «Европа после войны в Украине» был опубликован в блоге Lawfare – поддерживается американским Институтом закона в сотрудничестве с Институтом Брукингса.

Россия ослабнет, но останется опасной

«Даже если Россия добьется каких-то оперативных успехов в Украине в смысле захвата территории или принуждения к уступкам, ее победа почти наверняка будет пирровой», – написал эксперт. По его словам, хотя сообщения о происходящих событиях носят разноречивый характер, «очевидно, что украинцы уже нанесли значительные потери российским военным и, вероятно, продолжат это делать, поскольку западная военная помощь поступает в страну».

Как отмечает Коэн, по некоторым оценкам, война обходится России в 20 млрд долл. в день. Западные экономические санкции и частные компании предпочитают уходить с российского рынка и со временем их там совсем не будет. Это значительно затормозит российскую экономику, а потери, которые понесет Москва, только возрастут. После начала спецоперации пророссийские элиты по всей Европе и в Соединенных Штатах изменили свои позиции, отступили и попытались дистанцироваться от России. Российским самолетам даже запрещено летать в европейском и в североамериканском воздушных пространствах.

Но ослабленная Россия не может быть отнесена к категории менее опасных стран для Америки и Европы, уверен директор. Он считает, что даже, «если предположить, что режим Путина остается у власти», «загнанная в угол, изолированная и обиженная Россия на самом деле может с большей вероятностью» и более яростно, чем удовлетворенная, противостоять Западу. «В частности, если президент Владимир Путин посчитает, что его собственная безопасность или стабильность его режима находятся под угрозой, он может стать более склонен играть на воскрешение и предпримет рискованные шаги, чтобы изменить свою судьбу. Он может расширить свое наступление в надежде, что сможет сломать единство Запада, заставить альянс отступить и дать своему режиму и себе новую жизнь. Путин ведь уже столько раз угрожал, уподобляя санкции объявлению войны», – написал Коэн.

Он также отметил, что хотя Россия может пострадать от конфликта, когда он закончится, она все равно будет большой страной с богатыми природными ресурсами и огромным ядерным арсеналом. Все это гарантирует, что Россия сохранит свой значительный авторитет в международной безопасности. Однако, по мнению прогнозиста, после этого конфликта силовые позиции Москвы станут слабее.

Военный потенциал Европы возрастет

Относительно Европы Коэн высказал целый ряд предположений. Несмотря на то что несколько лидеров США уговаривали страны НАТО выделять больше средств на обеспечение своей обороноспособности, для выполнения обязательств перед альянсом и даже угрожали выходом из Союза, в течение десятилетий после окончания холодной войны европейская жесткая сила продолжала ослабевать. В 2014 году только три европейских союзника США соответствовали ориентиру НАТО по выделению 2% своего ВВП на оборону. Присоединением Крыма к России в 2014 году и поддержка доверенных лиц в Донбассе, а также опасения, что Москва может напасть на другие страны, побудили Европу начать перевооружение. К 2020 году 10 европейских стран, в основном те, которые находятся на восточном фланге альянса, инвестировали в свою оборону 2% ВВП.

Интенсивность и жестокость настоящего украинского конфликта, вероятно, может заставить союзников Америки увеличить свои оборонные бюджеты.

Всего за несколько дней до начала спецоперации, в феврале, Госдеп США одобрил приобретение Польшей 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams танков M1A2SEPv3 Abrams, 250 систем противодействия самодельным взрывным устройствам AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 боевых эвакуационных машин M88A2 HERCULES и 17 совместных штурмовых мостов M1110. В рамках сделки также планируется приобретение 276 тяжелых пулеметов M2 калибра 12,7 мм, 500 пулеметов M240C калибра 7,62 мм и другого оборудования и запчастей, необходимых для эксплуатации закупленных вооружений. Общая сумма контрактов составит около 6 млрд долл.

После начала российской спецоперации Румыния объявила, что увеличит расходы на оборону с 2 до 2,5% ВВП, а Дания пообещала увеличить военный бюджет до 2%. Прибалтийские страны, по некоторым данным, тоже готовы последовать примеру своих коллег по блоку. Германия также объявила о том, что инвестирует около 100 млрд. евро в свою оборону, чтобы соответствовать финансовым требованиям руководства НАТО. Но, по общему признанию, обещания увеличить военные расходы не являются действием, и даже если бундесвер получит новые вооружения, он по историческим причинам может проявить большую сдержанность в использовании своей военной мощи. Тем не менее большая часть стран Европы вдруг стали более обеспокоены свой безопасностью и, скорее всего, в будущем будут обладать большим военным потенциалом.

Страны альянса также предпринимают определенные шаги, чтобы решить свои проблемы с логистикой. По оценкам экспертов, основная проблема защиты восточного фланга НАТО заключается не столько в общих возможностях альянса, сколько в позициях, занимаемых их воинскими формированиями. Проще говоря, даже если Россия находится в менее выгодном положении, чем НАТО, по численности войск она может развернуть больше сил на восточном фланге блока и сделать это быстрее, чем альянс сможет переместить силы из Западной и Центральной Европы. Но с началом спецоперации на Украине это положение может измениться. Западноевропейские государства уже взяли на себя обязательство увеличить свое присутствие на восточном фланге НАТО, в том числе в странах Балтии, в Польше, в Словакии и в Румынии. В некоторых странах дислокация новых контингентов войск может стать постоянной.

Сплоченность Европы

До начала спецоперации России на Украине НАТО переживало кризис идентичности. Первоначальная цель альянса, лучше всего выраженная его первым генеральным секретарем лордом Гастингсом Исмэем: как «держать Советский Союз вне, американцев внутри и немцев внизу», закончилась холодной войной. Последующая попытка НАТО объявить себя главной структурой обеспечения безопасности за пределами Европы в таких странах, как Ливия и Афганистан, также потерпела неудачу. Альянс погрузился во внутренние склоки. И даже прозвучали заявления некоторых лидеров стран НАТО о том, что блок устарел и исчерпал свой ресурс как организация. Было объявлено о «смерти мозга» НАТО.

Однако российская спецоперация на Украине, возможно, возродила модифицированную форму трехстороннего модуса вивенди Исмэя, который теперь звучит так: «Держите русских снаружи, американцев внутри и немцев наверху». Конфликт в Украине обнажил сохраняющуюся угрозу России восточному флангу блока и продемонстрировал важность дальнейшего участия США в обеспечении европейской безопасности. Единственное изменение в высказывании лорда Исмэя заключается в том, что немецкую военную мощь теперь можно рассматривать как часть решения стоящих задач, а не как проблему европейской безопасности.

Одновременно европейский нейтралитет, по крайней мере в отношении России, стал мертвой концепцией, если не на бумаге, то по крайней мере на практике. Швеция и Финляндия отказались от своих исторических позиций невмешательства и оказали военную помощь Украине. Обе страны стали более привержены идее вступления в НАТО. «И это не просто скандинавская история», – подчеркнул Коэн. К санкционному режиму присоединились Швейцария и другие нейтральные страны. Ирландия и Австрия предложили нелетальную военную помощь Украине. «Хотя европейскому единству есть пределы, существует по крайней мере всеобщий консенсус в отношении того, что России не следует позволять вторгаться в другие суверенные государства», – заключил свои рассуждения по вопросу сплочения Европы американский эксперт.

Стратегия преимущества

Коэн заявил, что в перспективе Соединенные Штаты могут оказаться в лучшем стратегическом положении, чем в начале конфликта. Они будут поддержаны «более мускулистой, более единой, более энергонезависимой Европой, которая лучше способна защитить себя от сравнительно более слабой России». Такие изменения будут иметь глобальные последствия. Америка получит возможность эффективно противостоять своим главным противникам, разбросанными по всему миру, с ограниченным бюджетом. Если украинский кризис сделает Европу более способной защитить себя от дальнейшего «российского реваншизма», то США могут иметь большую гибкость для решения своих проблем в других частях планеты, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Антироссийский альянс может распасться, особенно по мере затягивания спецоперации. Европейские союзники США могут отказаться от своих обещаний инвестировать больше в оборону. Они могут решить, что отказ от российских энергетических ресурсов является слишком дорогим и наносит огромный экономический ущерб.

Тем не менее, если наметившиеся тенденции сохранятся, вторжение России в Украину будет иметь континентальные и глобальные последствия. Президент Украины Владимир Зеленский, часто называющий этот конфликт «войной против Европы» и войной «за весь мир», может оказаться прав, утверждает автор прогноза.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»