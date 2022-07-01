"Маски сброшены". Страны НАТО назвали своего главного врага

Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон и Брюссель продолжают оказывать на Москву геополитическое давление. Страны НАТО приняли несколько ключевых решений в духе эпохи холодной войны. О том, что начинается в Европе, — в материале РИА Новости.

Заокеанское оружие

Саммит НАТО в Мадриде прошел в явно тягостной атмосфере. Сломить Россию санкциями не удалось, рубль укрепился, а цены на энергоносители выросли. Территория ЛНР почти освобождена. Западное оружие, особенно артиллерия, решающего преимущества ВСУ не дало. Конфликт затягивается.

Судя по всему, Запад решил действовать привычным инструментом — военной силой. Наиболее щедрым на инициативы был президент США Джо Байден, объявивший об усилении группировки американских войск в Европе. Белый дом направит две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию и увеличит число эсминцев на военно-морской базе Рота в Испании — с четырех до шести. Кроме того, в Германии и Италии разместят системы ПВО.

Байден также пообещал увеличить контингент в странах Прибалтики, а также перебросить бригаду в три тысячи штыков в Румынию. В Польше будет постоянный штаб пятого корпуса армии США.

Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

В Варшаве такое решение приветствовали. "Это имеет решающее значение для безопасности как восточного фланга НАТО, так и всей Европы, — заявил журналистам бригадный генерал польской армии Ярослав Крашевский. — Сейчас в Польше находится выдвинутый элемент этого корпуса. У нас в Подкарпатье дислоцированы отдельные части 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, в Прибалтике есть подразделения стран НАТО".

Некому воевать

США вместе с союзниками собираются провести самое масштабное развертывание вооруженных сил со времен холодной войны. Восемь батальонных групп в Восточной Европе увеличат до бригад: с 40 до 300 тысяч бойцов. В альянсе и не думают скрывать, против кого это направлено. На саммите утвердили новую стратегическую концепцию до 2030 года, по которой Россия — "самая главная и прямая угроза безопасности в евроатлантической зоне".

"В действительности мы готовились к противостоянию с Россией уже с 2014-го, — признался генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг. — Поэтому усилили военное присутствие на востоке альянса, тратили больше денег на оборону, а также повысили боеготовность наших подразделений".

При этом в НАТО утверждают, что не ищут конфронтации с Москвой. Но поддерживать Украину продолжат. Пакет комплексной помощи включает "ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонного сектора".

Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

Список летальных вооружений еще предстоит согласовать военным. Впрочем, эксперты сомневаются, что поставки будут значительными.

"О необходимости победы на поле боя они уже говорили, — рассуждает военный эксперт Илья Крамник. — Но, чтобы ее достичь, нужно давать Украине на порядок больше. Пока эта победа не просматривается, как бы Запад ни хотел. Возможности расширить помощь есть как минимум у США. Но мало многократно увеличить поставки оружия. Еще необходимо укомплектовать переданную технику собственными военнослужащими, поскольку украинских солдат не хватит. На такое, естественно, в данный момент никто не готов".

Северный фланг

На саммите лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Теперь это должны ратифицировать парламенты 30 государств Североатлантического блока.

В декларации, принятой по итогам заседания, говорится: "Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее. <…> Безопасность Финляндии и Швеции важна для альянса".

В Москве прокомментировали это сдержанно. Но пообещали "ответить адекватно".

Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

"Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем с этими странами, которые, к сожалению, есть с Украиной, — сказал президент Владимир Путин на пресс-конференции после Каспийского саммита. У нас нет ничего, что могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Хочется — пожалуйста. Только мы должны ясно и четко себе представлять — раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают опасность нам".

Финляндия и Швеция долгие десятилетия соблюдали нейтралитет и принципиально придерживались внеблокового статуса. После начала российской спецоперации на Украине и провластные, и оппозиционные политические партии этих государств заговорили о присоединении к альянсу. А там их ждут давно. Столтенберг, например, еще в марте пообещал принять скандинавов как можно быстрее.

"В настоящее время у Финляндии нет необходимости принимать у себя силы НАТО, — попытался сгладить острые углы министр иностранных дел Пекка Хаависто. — Но Хельсинки поддерживает планы североатлантического альянса по обеспечению коллективной безопасности. У нас есть общая граница с Россией. И я могу сказать, что сейчас там спокойно. Но мы хотим быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации".

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО под контроль Брюсселя перейдут Скандинавский полуостров и практически вся береговая линия Балтийского моря. А важнейший российский город-порт Мурманск окажется всего в сотне километров от границ блока. Это, полагают в НАТО, значительно усилит давление на Москву.

Андрей Коц