В Японии Кисиду осудили за встречу с Зеленским вместо Путина

Визит главы МИД РФ С. Лаврова и министра обороны РФ С. Шойгу в Японию.

Профессор Камукибо: Токио должен говорить с Москвой, а не Киевом

Фумио Кисиде не стоило ехать в Киев и дарить Зеленскому ритуальную лопатку для риса за "победу" Украины, пишет японский профессор Масато Камикубо в статье Yahoo News Japan. Визит в Москву был бы куда более продуктивным. Он помог бы достичь мира и положить конец всеобщим страданиям.

Япония должна искать пути к миру на Украине.

Премьер-министр Кисида совершил неожиданный визит на Украину. Однако, когда я увидел сообщение о том, что он подарил Владимиру Зеленскому деревянную ритуальную лопатку для риса с надписью "За победу", мне стало не по себе (эти ритуальные лопатки были распространены в родной префектуре Кисиды Хиросиме во время японско-русской войны 1904-1905 годов. Их дарили японским воинам и освещали в храмах для победы Токио, — Прим. ИноСМИ). Почему я так себя почувствовал? Потому что, если украинский военный конфликт затянется, от этого выиграют только западные страны, такие как США и Великобритания, но множество драгоценных человеческих жизней других стран будут потеряны. Незадолго до начала российской спецоперации премьер-министр Кисида провел телефонный разговор с президентом Путиным, в котором выразил свою "озабоченность" ситуацией. С тех пор положение на Украине сильно изменилось, и сейчас Кисиде было бы весьма полезно начать еще один диалог с Москвой, чтобы попытаться поискать возможности для прекращения огня.

Я почувствовал себя некомфортно из-за странного "блиц-визита" премьер-министра Кисиды в Киев

В конце марта Украину посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. До этого он оставался единственным лидером среди семи стран G7, кто не совершал визит в эту страну.

На совместной пресс-конференции после переговоров в Киеве Кисида сказал: "Мы будем вместе с Украиной, пока мир не будет восстановлен". Он объявил, что в поддержку направит союзнице нелетальную помощь на 30 миллионов долларов. Кроме того, он подарил президенту Зеленскому ритуальную хиросимскую лопатку для риса с надписью "За победу!"

В Киеве Кисида настоятельно потребовал, чтобы Россия "немедленно и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы и технику со всей Украины".

Считается, что, помимо переговоров с руководством Украины и совершения панихиды по жертвам военных действий, этим визитом японский премьер преследовал следующие две цели.

Первая — сдержать Пекин, сильно укрепивший свои связи с Москвой, от продолжения силовых действий в Восточно-Китайском море, включая префектуру Окинава и острова Сенкаку (кит. Дяоюйдао, предмет территориальных споров между Японией и Китаем, — Прим. ИноСМИ)

Вторая — подчеркнуть единство G7. Япония должна стать председателем саммита G7 в Хиросиме, который состоится в мае этого года. И ее лидер, премьер-министр Кисида, посетил раздираемую конфликтом Украину и, если можно так выразиться, постарался "подготовить почву" для создания соответствующего единого настроя участников предстоящей встречи.

Однако его визит мне очень не понравился.

Так совпало, что одновременно с переговорами Кисиды и Зеленского китайский председатель Си Цзиньпин провел встречу с Владимиром Путиным. Он продвигал мирный план по Украине, который Пекин предложил в годовщину начала российской СВО 24 февраля текущего года.

И буквально параллельно с этим Кисида решил предоставить Киеву технику и оборудование (правда, пока нелетального характера), необходимые для "полномасштабного сопротивления" Украины России, и даже подарил Зеленскому ритуальную рисовую лопатку с фактической "молитвой" о его победе.

Другими словами, произошел своеобразный и очень показательный "реверсивный феномен": Китай, авторитарная политическая система, предлагает "мир", а Япония — и "Большая семерка" — либеральные демократии, поддерживают тотальное (разумеется, военное) противостояние.

Не слишком ли противоречит эта ситуация сути либеральной демократии?

Чем сильнее затягивается украинский конфликт, тем больше выгоды получают США и Великобритания

Конечно, мирный план Пекина, вероятно, больше соответствует пожеланиям Москвы, — таким как фактическое сохранение присоединенных к России территорий. Это неприемлемо для либерально-демократического лагеря, так как признает возможность "одностороннего силового изменения статуса-кво в мире".

Однако неоспоримым фактом является то, что предложение Китая прежде всего направлено на прекращение огня. Дальнейшие человеческие жертвы на Украине можно предотвратить, если только не игнорировать риск их появления. А ведь именно члены западного демократического лагеря, включая Японию, поддерживают военное сопротивление ВСУ, а значит, и дальнейшие потери, о чем говорилось выше. Особенно Соединенные Штаты и Великобритания, которые, похоже, все сильнее погружаются в прокси-войну на Украине, причем их цель состоит не в возвращении контроля над областями, утраченными Киевом, а в бесконечном продолжении этого жестокого военного конфликта.

США, Британия и другие государства Запада продолжают поставлять Украине различные вооружения и боеприпасы, в том числе распиаренные "три великих западных танка" (британский Challenger, немецкий Leopard и американский Abrams) НАТО. Однако одним только этим кардинально изменить ситуацию достаточно сложно. Скорее, в результате таких поставок боевые действия на Украине станут еще более жестокими и кровопролитными, а сам конфликт зайдет в тупик.

Почему же тогда США и Великобритания хотят продолжения? Причина заключается в том, что они очень мало страдают в этой прокси-войне, но рассчитывают многое выиграть.

Например, после начала конфликта на Украине Европа все-таки избавилась от зависимости от российских энергоресурсов. Для энергетических гигантов США это прекрасная возможность вернуть рынок ЕС, на котором они когда-то были монополистами.

Кроме того, чем сильнее затягиваются вооруженные действия, тем более изолированным на международной арене, по мнению Вашингтона и Лондона, становится Путин, применивший силу для одностороннего изменения статуса-кво, и тем больше он якобы теряет поддержку и внутри страны.

Для Соединенных Штатов и Великобритании это возможность подорвать позиции и, возможно, даже сместить Путина, который находится у власти более 20 лет и считается непоколебимой силой. Именно поэтому нет никаких оснований рассчитывать на активные поиски Западом возможностей для прекращения огня на Украине.

Таким образом, если смотреть с более широкой точки зрения, то, по представлениям, бытующим в этих двух странах, сейчас они находятся в гораздо более выгодном положении относительно России, чем до начала конфликта.

В течение примерно 30 лет после окончания холодной войны НАТО и ЕС расширялись на восток. Одновременно сфера влияния России отдалилась от линии Восточного Берлина и фактически сократилась до Украины и Белоруссии.

Более того, после начала путинской спецоперации Швеция и Финляндия, до этого сохранявшие нейтралитет, подали заявку на членство в НАТО. Таким образом, Североатлантический альянс набирает еще большую силу. <...>

Конфликт на Украине — это, по сути, битва Вашингтона и Лондона с Москвой, и скорого ее завершения ожидать трудно.

Однако, если из-за американских и британских спекуляций патовая ситуация сохранится надолго, украинский народ, к жизням которого на Западе относятся слишком легкомысленно, понесет огромные потери.

Учитывая нынешнюю ситуацию, Япония как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок и знающая об ужасах военных столкновений не понаслышке, может попробовать найти решение, отличное от тех, которых придерживаются США и Британия.

Конечно, в силу принадлежности Японии к западному лагерю, планы Токио будут существенно отличаться от мирных документов Пекина. Поэтому в этой статье я называю их "третьим путем". Ключевым моментом в этом "третьем пути" является прекращение огня на Украине и предотвращение ситуаций, влекущих массовые человеческие жертвы.

Каков уникальный "третий путь" Японии, отличающийся от линий Европы, США и Китая?

Первостепенное значение для успеха японского решения имела бы способность убедить Россию закончить спецоперацию на Украине.

Однако совершенно понятно следующее: даже если Москва выведет войска, вероятность того, что Киев не начнет атаки на российскую армию для "возврата" территорий, совсем не равна нулю. Поэтому совершенно необходимо повлиять и на Зеленского.

Как только обе стороны прекратят боевые действия, следующим предметом урегулирования станет то, как поступать с присоединенными к России территориями.

В этом случае, конечно, в принципе нельзя допускать "одностороннего силового изменения статуса-кво".

Но для того, чтобы действительно разрешить конфликт, мы должны внимательно прислушиваться к обеим сторонам и учитывать их интересы. Здесь не пройдет "черно-белый" подход типа "Москва — это зло, а Киев — добро".

Такие страны, как Россия, Украина, государства G7, Китай, Индия и Турция, должны быть объединены для создания форума для многосторонних консультаций, выходящего за ярлыки "либеральной демократии", "авторитаризма" или "нейтралитета".

В ходе консультаций мир должен внимательно выслушать заявления как Москвы, так и Киева и тщательнейшим образом их обсудить, не жалея на это времени. С другой стороны, как только такие консультации начнутся, США и Европа должны снять экономические санкции. Необходимо восстановить работу газопровода "Северный поток", по которому Россия возобновит поставки голубого топлива в Европу.

В то время как на Украине гибнут люди, весь мир страдает от экономического кризиса. Неотложной задачей является также прекращение глобальной галопирующей инфляции.

Если военный конфликт продолжится, население Японии будет мучиться от высоких цен. Кроме того, ситуация с безопасностью вокруг нашей страны серьезно ухудшается. Сейчас уже активно ведется речь о введении весьма ощутимого "оборонного налога". Так что финансовая нагрузка на наших соотечественников будет только увеличиваться.

Одним словом, сейчас не время для премьер-министра Кисиды вручать президенту Зеленскому ритуальную рисовую лопатку "За победу!" и поддерживать бесконечные боевые действия на Украине.

Конечно, такой "третий путь" пока что — просто идеализированная теория. Но я думаю, что в нынешней обстановке нашему премьер-министру совершенно необходимо связаться с президентом Путиным и попытаться добровольно выступить в качестве "моста" для достижения мира на Украине.

Станет ли Сибирь русским "чайнатауном" по мере усиления зависимости Москвы от Пекина?

После начала украинского конфликта Россия подвергла Японию жесткой критике за ее позицию. Но, честно говоря, она должна хотеть сохранить с нами отношения.

После начала СВО Москва позволила Токио сохранить свои интересы в разработке природного газа на проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". И это решение было принято ею на фоне жестких экономических санкций Запада и ответных мер со стороны России.

Думается, что одна из причин заключается в том, что в глубине души Кремль все-таки хотел бы избежать чрезмерной зависимости от Пекина.

Мой бывший учитель, профессор Кристофер Хьюз из Уорикского университета в Великобритании, специалист по Японии и Северной Корее, всегда выражал обеспокоенность тем, что Дальний Восток и Сибирь могут однажды полностью попасть под влияние Китая.

Да, действительно, Москва углубила свои отношения с Пекином, заключив контракт на экспорт природного газа по сибирскому газопроводу.

Но это "палка о двух концах" для России. Сибирь обладает богатыми энергетическими ресурсами, но ее промышленность развита слабо, а население весьма немногочисленно.

Что произойдет, если не только высокопоставленные китайские чиновники, бизнесмены, менеджеры и инженеры, но и неквалифицированные рабочие нахлынут в Сибирь, и все это будет частью тактики Поднебесной? Если такая ситуация выйдет из-под контроля, Сибирь превратится в русский "чайнатаун" и будет фактически управляться Китаем.

Несмотря на все сложности в отношениях, в России все же возлагают определенные надежды на сотрудничество с Японией на Дальнем Востоке — хотя бы как на противовес потенциально опасному китайскому присутствию.

Следует вспомнить о том, что при администрации Синдзо Абэ был запущен План совместной российско-японской хозяйственной деятельности, затрагивающий энергетику, медицину и здравоохранение и в целом развитие Дальнего Востока.

Считается, что Москва позволила Токио сохранить свои интересы на Сахалине, потому что существует риск того, что весь Дальневосточный регион внезапно станет "китайским кварталом", если он попадет в руки Пекина.

Не следует забывать и о том, что интересы самой Японии на российском Дальнем Востоке относительно защищены тем обстоятельством, что Кремль хочет поддержать баланс с Китаем в этом регионе.

В настоящее время Москва и Пекин, безусловно, сближаются. Тем не менее по вышеизложенным причинам трудно представить, чтобы Россия попала в полную зависимость от Китая, чтобы избежать политических и экономических трудностей.

Если бы Фумио Кисида посетил Россию и предложил некий "третий путь" для разрешения украинского конфликта, то, возможно, Путин и прислушался бы к нему. Но никак нельзя допустить, чтобы вместо поиска решений японский премьер вручил бы президенту России ритуальную лопатку с пожеланием военной победы.

Пусть я повторюсь, но хочу подчеркнуть, что "блиц-визит" Кисиды в Киев никак не повлияет на тупиковую ситуацию на Украине. Совершенно нельзя исключить вероятность, что его поездкой наш лидер больше хотел поддержать Либерально-демократическую партию перед всеобщими выборами, продемонстрировать активность Японии в исполнении обязанностей председателя G7, а также попытаться приподнять пошатнувшийся рейтинг своего кабинета министров.

Конечно, Токио крайне сложно дистанцироваться от Вашингтона и Лондона и действовать самостоятельно. Тем не менее миссия политиков как раз и состоит в защите жизни и обеспечении безопасности народа.

Автор: Масато Камикубо (Masato Kamikubo) — профессор Высшей школы политологии университета Рицумэйкан.

Комментарии читателей:

uqj

"Если бы премьер-министр Кисида посетил Россию и предложил „третий путь“ для разрешения украинского конфликта, то, возможно, Путин и прислушался бы к нему".

Не только Китай, но и Япония должна поговорить с Россией. Если Токио считает, что прекращение огня возможно, то пусть и делает все возможное. Чтобы потом не раскаиваться.

Suzuki

Я действительно разделяю мнение автора, но не думаю, что Япония может это сейчас сделать. Я не считаю, что премьер-министр Кисида или Либерально-демократическая партия пойдут на такой смелый шаг как предложение "третьего пути". Я вообще не понимаю, как в нашей стране с мирной Конституцией премьер-министр может поехать в страну, где разворачивается военный конфликт, без разрешения парламента и без согласования с народом. И точно так же без позволения законодателей вручить Зеленскому ритуальную рисовую лопатку "За победу!"

Я думаю, что политическая карьера Кисиды должна закончиться после столь странного и неправильного поступка, о котором наш народ и парламент ничего заранее не знал.

А если бы эту ритуальную лопатку для риса взяли и отдали вдруг России? Можете себе представить, что сказали бы некоторые другие страны? Да они бы возмутились таким поступком.

jgo

Ну и что сказал бы в России лидер Японии, полностью находящейся под каблуком у США?

Я не думаю, что Москва воспринимает нас как независимую державу. Особенно если учесть, что после гипотетического возврата "северных территорий" мы сразу позволим разместить там военные базы США.

Lut

Украине уже хватило боевых действий против России. И каков результат? Даже по прошествии года им так и не удалось взять под контроль Донбасс и Крым. А сегодня в осаде находится важнейший стратегический пункт Авдеевка, и некоторые утверждают, что над городской администрацией стратегического пункта Артемовск был поднят российский флаг. Мы не хотим новых жертв ни для одной из сторон.

lin

И вы думаете, Россия прислушается к какому-то японскому "третьему пути"?

Пекин для Москвы сейчас очень важен, к тому же его план в целом выгоден России. Вот его и будут слушать. А Япония — это же верный член западного сообщества. Подобными предложениями она только скомпрометирует и себя, и союзников. Нет, раз уж демократия, то демократия.

noh

Это какой-такой Масато Камикубо, профессор политических наук университета Рицумейкан? Это что вообще такое? Он спокойно говорит только вещи, выгодные России и Китаю. Ни слова об афганской войне, чеченском конфликте и других "злодеяниях" Москвы. Ни одного упоминания о Крымском полуострове и совершенно неправильное понимание готовности украинского народа защищать свою Родину.

NamoAmidaButsu

Да о чем вы говорите? Победы Украины быть уже не может! 40% населения стали беженцами. Половина страны лежит в руинах, а ее инфраструктура полностью разрушена. Разве бывают в этом мире такие победы?!

А российские граждане, наоборот, живут так же, как и до конфликта.

Так кто потерпел поражение? Это понимают даже ученики начальной школы.

И все это — вина комедианта Зеленского, который затеял драку с Москвой, сказав самонадеянно: "Я здесь! Бьемся за свободу!"

В стране все меньше солдат, которые умеют воевать. Планка призывного возраста опущена до 16 лет, женщин также берут на военную службу. В Артемовске ВСУ продолжают бессмысленное кровопролитное сражение, словно ожидая, что Кремль применит тактическое ядерное оружие. "Если у вас кончатся патроны, идите в штыковую атаку". Украинские солдаты отказываются ехать на восток, понимая, что там им не удастся ослушаться приказа Зеленского "Сражаться до последнего солдата и защищать Артемовск до смерти!"

И это украинская реальность!

bc2

Ага, Кисиде определенно нужно поехать в Россию. Только не в Москву, а на северные острова.

Путь наденет на лоб "победную" повязку с "решительным требованием возвращения „северных территорий“". И спрыгнет на острова с парашютом с американского военного конвертоплана Osprey.

Вот это будет настоящий "блиц-визит"!

ptt

А не слишком ли много возомнил о себе Кисида? Япония всего лишь на побегушках у США. В России ее и за серьезного самостоятельного партнера не держат.

cqq

Думаю, было бы правильно, если бы Кисида совершил одновременно визиты и в Киев, и в Москву. Но для этого нужно иметь мужество.

aku

Здесь, пожалуй, подходит поговорка "Легче сказать, чем сделать". Какую роль посредника может сыграть Япония, находясь в полном подчинении у Запада и по голову забравшись во все эти антироссийские санкции?

as0

Надо бы проверить банковские счета этого профессора Камикубо. Интересно, какой гонорар ему перевело российское посольство?

tip

Америка не отведет Японии никакой самостоятельной роли. Абсолютно!