«Леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат». Россия отрицает прорыв ВСУ

Небензя опроверг прорыв украинских войск в ходе контрнаступления

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ни о каком прорыве украинских войск речи не идет, солдат ВСУ послали на верную смерть в районе Николаева, Запорожья и Харькова. Он также обвинил страны НАТО в руководстве действиями Киева и предостерег Североатлантический альянс от прямого столкновения с Россией.

«Это безумие»

Василий Небензя выступил на заседании СБ ООН. Он заявил, что ни о каком прорыве украинских войск во время их контрнаступления речи не идет. Он считает, что власти Киева лишь «пытаются создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать», чтобы «выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне».

"Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды", - сказал Небензя.

По его словам, украинские военные все же взяли несколько периферийных деревень, но "ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи".

"Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне", - уверен постпред.

НАТО руководит в ручном режиме

Небензя также обвинил НАТО в руководстве действиями Киева. Согласно его данным, Украину наводнили западные военные инструкторы.

"НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS", - подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что Украина "наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками". А в некоторых странах Североатлантического альянса проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований.

"Есть информация, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Слышали об аналогичных планах Евросоюза", - добавил постпред.

Он также назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега". Небензя напомнил, что представители западных стран пообещали Зеленскому, что сделают все для победы Украины, «кроме прямого военного вмешательства».

"Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя", - заявил российский постпред.

Поставки западного оружия

По мнению Небензи, поставленное западными государствами оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине.

"Изменит ли это (новые поставки вооружений Киеву - «Газета.Ru») ситуацию на поле боя? Кардинальным образом - нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима Решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное", - полагает Небензя.

Он добавил, что российская армия справляется не только с устаревшими вооружениями советского образца, но и с современными образцами оружия НАТО. Дипломат считает, что Украина выступает не только площадкой для утилизации устаревшего вооружения Североатлантического альянса, но и полигоном для испытания нового.

"Поэтому наивно было бы полагать, что Вашингтон и Лондон в ближайшее время сменят свою подстрекательскую риторику", - уверен постпред.

Согласно его данным, коррупционеры на Украине наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. Это, по его мнению, повышает риск применения оружия террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

"Особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов", - добавил Небензя.

Он также предостерег страны НАТО от прямого столкновения с Россией.

"Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", - подчеркнул дипломат.

Укрепление позиций

Накануне администрация Харьковской области сообщила в своем Telegram-канале, что в подконтрольную России часть региона «входят резервные соединения вооруженных сил».

«Администрация Харьковской области рекомендует семьям с детьми на время покинуть опасные районы, где активизировались боевые действия», - говорится в сообщении.

Глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские военные отбили попытку вооруженных сил Украины взять в окружение город Балаклея, находящийся в Харьковской области.

«В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», - сказал он.

Согласно данным Ганчева, город остался под контролем, однако украинские военные продолжают его обстреливать.

Мария Шустрова