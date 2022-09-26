Американские арсеналы пустеют

Пентагон торопится решить проблему дефицита снарядов и техники

Теперь американский снаряд М709 и гаубица М777 стали трофеями Российской армии и экспонатами музея в Кубинке. Фото Владимира Карнозова

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя попросил представителей США и Великобритании привести доказательства того, что Россия закупает вооружения у КНДР и Ирана. Об этом 9 сентября сообщило РИА Новости.

«Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета безопасности», – сказал Небензя.

Никаких ответов от дипломатов США и Великобритании не прозвучало. Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов также заявил, что история о якобы приобретении Россией боеприпасов и реактивных снарядов КНДР была выдумана западными СМИ.

6 сентября газета New York Times со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что Россия закупает у КНДР «миллионы артиллерийских снарядов и ракет». По мнению издания, это свидетельствует о том, что западные санкции «серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям».

ЧЕШСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Чешский новостной портал iDNES также пишет, что Москва начала импортировать дроны из Ирана, хотя те не отличаются качеством. Говорится также о потере российской стороной большого количества танков. Причем за год россияне якобы способны произвести всего 200 танков. Но поскольку вооруженный конфликт принял затяжной характер, принципиальную роль играет все же артиллерия. Россия истощена настолько, отмечает портал со ссылкой на российский журнал «Инсайдер», что теоретически к концу года может остаться вообще без боеприпасов.

В статье чешского портала говорится также, что во время тяжелых боев россияне тратят каждый день от 40 до 60 тыс. снарядов, а когда «на восточном фронте спокойно», расходуется около 24 тыс. снарядов. Предположительно к настоящему времени Россия уже израсходовала минимум 7 млн снарядов. Это если не считать потерь от украинских ударов по складам боеприпасов за линией фронта. В подтверждение дефицита боеприпасов приводится аргумент, что россияне используют для обстрела наземных целей специфические ракеты систем противовоздушной обороны.

На самом деле все обстоит как раз наоборот. Это Пентагон и НАТО в значительной мере сократили объемы своих боеприпасов и тактических вооружений, огромное количество которых они отправили в войска Украины.

ИСТОЩЕНИЕ АРСЕНАЛОВ

У Запада, который вооружает Украину, также заканчиваются боеприпасы, пишет тот же чешский портал iDNES. Страны НАТО заявляют, что их оружейные запасы «почти исчерпаны», а Пентагон обеспокоен, что у него самого мало что осталось в войсках и на складах.

Недавно американская разведка доложила, что Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у КНДР, поскольку российский ОПК не успевает удовлетворять потребности фронта. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские оружейные запасы «практически исчерпаны». А представители Пентагона заявили на страницах газеты Wall Street Journal объявили, что запасов артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм осталось «крайне мало». Такое положение, по их мнению, не является критичным, потому что в настоящее время США не ведут никакой войны. Тем не менее в Минобороны США это вызывает определенное беспокойство.

С начала боевых действий с Украины постоянно доносятся заявления, что ей не хватает того или иного вида вооружений. В конце апреля – начале мая стало известно, что США не способны производить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джавелин» так быстро, как это требуется украинцам. Аналитики утверждали, что странам НАТО вот-вот не хватит систем и средств для собственной обороны.

Как пишет издание Financial Times, весь американский годовой выпуск снарядов 155-миллиметрового калибра Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают из орудийных стволов за две недели. К 24 августа американцы поставили Украине 806 тыс. единиц таких боеприпасов. Об этом Пентагон сообщил официально, но не привел данных о том, сколько снарядов на складах находится у него самого.

Если их достаточно, то только благодаря запасам времен холодной войны. В последние десятилетия такие снаряды производились в небольших количествах. После окончания холодной войны Пентагон и американских политиков этот факт мало волновал, поскольку царила убежденность, что воевать придется только с террористами, и этим будут заниматься спецподразделения с применением вооружений с искусственным интеллектом. Однако события на Украине показывают, что в конечном итоге решающую роль снова играют традиционные орудия и танки. Производство боеприпасов необходимо налаживать, а на это требуется время.

В США от поступления заказа на боеприпасы до того момента, когда первые единицы серии укладываются в ящики, проходит от 13 месяцев до полутора лет. Если речь идет о ракетах и дронах, времени уходит еще больше. Процесс тормозит и нехватка специалистов, рабочей силы, большие сроки поставок комплектующих, например чипов.

ВОССТАНОВИТЬ ЗАПАСЫ

После начала спецоперации ВС РФ на Украине США взяли на себя долгосрочное обязательство предоставить вооружения и оборудование, необходимые Киеву для защиты своего суверенитета. С тех пор Украине было выделено более 14,5 млрд долл. помощи.

Некоторые из предоставленных систем и средств были закуплены Киевом напрямую у производителей американского ВПК в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности» ((USAI, Ukraine Security Assistance Initiative). Но большая часть вооружений, боеприпасов и материально-технического обеспечения стоимостью около 12,5 млрд долл. была предоставлена в рамках специальных полномочий президента США. Они позволяют главе Белого дома передавать военные материалы с баз и складов ВС США без консультаций с Конгрессом, но в рамках установленных законодателями максимальных норм для таких поставок.

Поскольку из арсеналов США на Украину было отправлено значительное количество вооружений, их объем должен быть восстановлен, чтобы обеспечить поддержание боеготовности на необходимом уровне. Пентагон заключил контракты с рядом производителей, чтобы вернуть американским войскам то, что было у них изъято для поддержки Украины.

«Поскольку мы работаем с промышленностью над ускорением производства как систем пополнения, так и прямых закупок в рамках USAI, мы используем ряд инструментов, чтобы обеспечить быстрое заключение контрактов», – сказал Билл Лапланте, замминистра обороны по закупкам и обеспечению, во время пресс-конференции 9 сентября в Пентагоне.

По его словам, уже заключены контракты на сумму около 1,2 млрд долл. для пополнения запасов оружия, отправленного в Украину. Около 352 млн долл. будет израсходовано на замену ПТРК Javelin, 624 млн на замену переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и 33 млн на замену реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Идет заключение контрактов на поставку оборудования, обещанного Украине в рамках USAI, в том числе 155-мм снарядов, беспилотников Switchblade, радиолокационных станций и тактических транспортных средств.

Лапланте отметил, что Пентагон ускоряет производство этих вооружений, используя практику заключения «неопределенных контрактов» (UCA), работы по которым промышленность начинает выполнять до их окончательного оформления.

«Контракт UCA может быть заключен в течение недели, и мы это делаем, – пояснил Лапланте. – Мы также используем контракты типа «бессрочная поставка/неопределенное количество» (IDIQ). Если у вас есть IDIQ, а у нас их много, вы можете просто очень быстро добавить к ним задания, чтобы получить оборудование по контракту».

ПОДБРОСИТЬ ПОРОХУ В ОГОНЬ

В апреле министр обороны США Ллойд Остин принял участие в первом заседании контактной группы по Украине, где встретились лидеры примерно 40 стран, чтобы обсудить усилия по поддержке Украине. Сегодня в контактную группу входят около 50 стран, и 8 сентября она завершила свою пятую встречу в Германии.

Замминистра Лапланте намерен 28 сентября встретиться с национальными директорами по вооружениям стран контактной группы, чтобы обсудить, как глобальная оборонно-промышленная база может продолжать поддерживать Украину. «Сейчас у нас есть три темы, которые будут развиваться, – сказал он. – Первое – это предоставление отчетов о ситуации по наращиванию производства ключевых вооружений».

Также на повестке дня – разработка глобальной картины цепочки поставок оборонной продукции, такой как микроэлектроника, шарикоподшипники, твердотопливные ракетные двигатели и различные датчики, отметил замминистра.

Третьей темой обсуждения, сообщил Лапланте, будет обеспечение совместимости между системами и повышение их взаимозаменяемости. «Это позволяет нам взять боеприпас из одной страны и использовать его в другой, и наоборот», – пояснил он.

Саша Бейкер, помощник замминистра обороны США по политике, выступив на брифинге, рассказала, что 8 сентября Пентагон объявил о новом пакете президентской помощи Украине на сумму до 675 млн долл. Среди прочего этот пакет включает дополнительную поставку боеприпасов для РСЗО HIMARS, четыре 105-мм гаубицы с 36 тыс. боеприпасов, высокоскоростные противоракеты и 1,5 млн патронов к стрелковому оружию. «Это 20-й пакет помощи, который мы предоставили Украине, – сказала Бейкер. – Он включает в себя оборудование, которое, как показала практика, украинцы могут использовать с большой эффективностью».

В общем, принимай, Украина, порох в пороховницы. Рука дающего пока не скудеет, хотя другая убытки давно уже подсчитывает.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»