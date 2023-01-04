Американский ЗРК не спасет Украину, ВСУ оказалась в тупике

Politico: поставка ЗРК Киеву — это рекламная кампания американского оружия

Украина требует от США все новых более мощных вооружений, но Байден опасается развала НАТО, пишет Politico. Ставка Киева на новое западное оружие не оправдывает себя. Российская армия приспособилась к "Джавелинам" и "Хаймарсам". Не спасут и "Патриоты", пишут авторы.

Пол Маклири, Эрик Банко, Лара Селигман (Paul Mcleary, Eric Banco, Lara Seligman)

Этой зимой украинцы хотят продолжить давление на поле боя, чтобы вернуть утраченные территории. Их успех во многом будет зависеть от поставок нового оружия.

Разворачивающийся на Украине военный конфликт станет в 2023 году новым сложным испытанием для установленных западными странами "красных линий" в отношении оружия, которое они поставляют Киеву.

По мере того, как боевые действия разворачиваются все шире, установленную ранее планку становится все труднее преодолевать. Для западных столиц все сложнее становятся решения по поводу списка пожеланий украинцев, в которые теперь включены современные американские истребители F-16, основные боевые танки американского и немецкого производства, а также ударные беспилотники. Западу все труднее определяться с тем, сколько вооружений самого высокого класса, он может — или хочет — отправить Украине в ближайшее время.

Продолжающиеся жестокие ближние бои в Бахмуте и все более статическая линия фронта на юге и востоке страны предвещают длительное продолжение конфликта. США и Европе нужно приготовить еще многие миллиарды долларов, которые нужны для того, чтобы поддерживать Украину, пока впереди не замаячит путь к его прекращению. Вопрос для Запада и Украины сейчас стоит так: к какой цели они вообще должны стремиться и как ее можно достичь?

Этот ответ, вероятно, во многом зависит от того, какое новое оружие США и их европейские союзники согласятся отправить Киеву в ближайшие месяцы, говорят действующие и бывшие высокопоставленные официальные лица.

"Я думаю, что США и другие страны сейчас мучаются мыслью о том, как может выглядеть успешный эндшпиль в этом конфликте? — сказал один западный чиновник, который, как и другие опрошенные, попросил об анонимности. — Когда вы думаете о расширении конфликта, будь то только с точки зрения возможностей, или с точки буквального расширения поля боя, возникают вопросы о том, "а не отдаляет ли это тот день, когда мы сможем получить какие-то более благоприятные условия для того разрешения конфликта, которого хотят украинцы, и в котором мы можем их поддержать?"

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, сказал, что каждое неверное решение может иметь катастрофические последствия.

"Администрация хочет решить, как максимально помочь Украине, но так, чтобы это не переросло в конфликт между США и Россией или НАТО и Россией", — сказал он.

Украинские лидеры с жаром утверждают, что ракеты большей дальности и современные тяжелые боевые танки — то самое оружие, которое многие страны не считают нужным поставлять — являются единственным способом сломать укрепившиеся оборонительные позиции России и положить конец конфликту. А высокопоставленные чиновники в Вашингтоне все еще обсуждают их эффективность и не спровоцирует ли их отправка украинцам Россию на эскалацию конфликта до более опасного уровня, что может сильно затянуть сроки до потенциальных мирных переговоров.

Эти переговоры не кажутся более близкими, несмотря на то, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе намекнул, что Киев будет открыт к февралю для мирных дискуссий при посредничестве ООН. Ведь при этом он оговорился, что это может произойти только после того, как Россия предстанет перед международным трибуналом за военные преступления. Естественно, это требование вряд ли будет принято Кремлем.

Тем временем, главным приоритетом для президента Украины Владимира Зеленского остается одно: больше оружия, боеприпасов и военного снаряжения. Украинский лидер повторил свои призывы к передаче Киеву более совершенного оружия во время своего неожиданного визита в Вашингтон на прошлой неделе. Хотя президент Джо Байден и остался равнодушным к просьбам о танках, истребителях и ракетах, во время визита было сделано несколько громких заявлений о расширении военной поддержки. Вскоре Вашингтон отправит Украине батарею ЗРК Patriot и новые высокоточные бомбы, что еще несколько недель назад считались почти невозможным.

Массовый приток оружия на Украину за последние 10 месяцев знаменует собой значительное отступление от прежних подходов Вашингтона к Киеву. Даже после аннексии Крыма Путиным в 2014 году администрация Обамы отказалась поставить Украине наступательное оружие Украине, вместо этого предоставив учебные программы и "нелетальное" снаряжение, такое как приборы ночного видения. Только при администрации Трампа Пентагон одобрил отправку Киеву ПТРК Javelin — и даже тогда оговорил, что они должны находиться в западной части страны, вдали от линии фронта.

Однако с февраля прошлого года в том, что касается оружия "красные линии" Вашингтона снова и снова смещались. В течение одной мартовской недели США и НАТО перебросили на Украину более 17 тысяч ПТРК Javelin —огромный поток оружия, который разрушил политический ограничитель, соблюдавшийся администрациями Обамы и Трампа. Весной администрация Байдена начала поставки 155-миллиметровых гаубиц. Затем, в июне, Пентагон объявил, что отправит Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142 HIMARS, которые Киев сразу начал применять для поражения российских войск и их тылов. А ведь потребовались месяцы споров, чтобы убедить администрацию Байдена отправить ее.

Объявление о том, что США вскоре передадут батарею Patriot и "интеллектуальные" авиабомбы, последний из многих пакетов вооружений, которые когда-то считались опасными с точки зрения эскалации конфликта в его начале, намекает на возможные дальнейшие изменения политики США в следующем году, когда все стороны начнут искать способ положить конец боевым действиям.

Зеленский ясно дал понять, какого урегулирования он хочет. Украинский президент и его главные советники изложили максималистскую концепцию: полный возврат всей территории с 2014 года.

Во время совместной пресс-конференции с Байденом на прошлой неделе в Белом доме Зеленский назвал справедливым мир "без компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны". Байден быстро присоединился к этой идее, сказав: "Я думаю, что здесь у нас одинаковое видение".

Это полностью противоречит точке зрения Путина, который заявил, что никаких мирных переговоров с Украиной не будет, если это будет значить, что России придется уступить территории, которые она заняла с 2014 года.

"Мы должны быть готовы к тому, что президент Путин и высшее руководство Кремля не будут проявлять никаких признаков того, что на данный момент они отказываются от своих первоначальных военных целей с учетом реалий на местах", — сказал Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничество в Европе.

"Победа, я думаю, должна быть стабильной и устойчивой, — сказал Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. — Любые мирные переговоры и замораживание конфликта — это не конец. Население этого не примет... Я думаю, что следует стремиться к восстановлению всех наших территорий".

Если Украина продолжит настаивать на том, что только возвращение Крыма положит конец конфликту, боевые действия могут продолжаться годами, до тех пор, пока обе стороны смогут находить вооружения, ресурсы и желание вести эту битву.

В настоящее время противостоящие в конфликте стороны окопались на противоположных берегах Днепра после того, как этой осенью Россия вывела свои войска из южного города Херсона. Чтобы продвинуться вперед, ВСУ должны пересечь огромную реку, захватить и удержать территорию на другой стороне, что равносильно операции по сложному морскому десанту, очень похожую на высадку в Нормандии во время Второй мировой войны, сказал генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, бывший командующий вооруженными силами США в Европе.

Но ожидается, что пока ни одна из сторон не сможет начать крупное наземное контрнаступление, поскольку относительно мягкие погодные условия и топкий грунт ограничивают свободу передвижения техники, во всяком случае, до тех пор, пока земля полностью не замерзнет в феврале.

До этого времени и Украина, и Россия продолжат вести небольшие бои вдоль линии фронта на юге и востоке, когда линии траншей подвергаются артиллерийским обстрелам и ударам малых беспилотников, а небольшие участки земли ежедневно переходят из рук в руки.

И хотя HIMARS доказал свою точность в нанесении ударов по российским позициям, российские вооруженные силы вполне приспособились к этой угрозе. Русские переместили свои центры управления и склады вооружений из зоны действия батарей HIMARS на расстоянии 120 километров, в том числе и в Крыму, сказал человек, знакомый с украинскими оценками поля боя. Эти перемещения снизили эффективность HIMARS и увеличили потребность в ракетах большей дальности ATACMS, которые летят на расстояние до 250 километров.

"Да, HIMARS на какое-то время изменил правила игры, — сказал Данилюк. — Ровно до тех пор, пока Россия не научилась к этой РСЗО приспосабливаться. Теперь мы достигли предела того, что мы можем достичь с этим передовым американским оружием. На следующем этапе нам нужно оружие большей дальности для достижения целей, которых мы достигли четыре месяца назад, когда впервые получили HIMARS. Мы можем сделать то же самое, но радиус действия должен быть больше".

Генерал Бен Ходжес утверждает, что ракеты ATACMS — это "именно то, что украинцам нужно" прямо сейчас. Оружие большей дальности позволит Украине нанести удар по ключевым позициям России, таким как Керченский мост, российские авиабазы в Крыму и линии связи.

По словам источника, Зеленский поднял тему этого оружия во время переговоров с Байденом, но США "не сдвинулись с места в своем отказе отправить его".

Хотя эти ракеты большей дальности остаются в списке желаний Украины, другое оружие может помочь Киеву продолжить наступление вокруг Бахмута и на юге. Украинские военные лидеры в течение нескольких месяцев заявляли, что американские танки Abrams и немецкие Leopard склонят чашу весов в пользу ВСУ в наземных боях на ближней дистанции, которые они ожидают увидеть зимой.

По словам одного источника, хорошо знакомого с вопросом, украинские чиновники просят администрацию Байдена прислать всего несколько танков Abrams — три или четыре — чтобы сломить сопротивление Германии по отправке немецких танков Leopard. Немцы же публично заявили, что они не будут первой страной, которая отправит в бой свои танки, поэтому Киев заявляет, что даже небольшое количество танков Abrams устранит это препятствие.

Польша пожертвовала 250 старых танков Т-72 российского производства, а США платят Чехии за модернизацию еще 45 Т-72 для Украины, но танки западного производства взамен этих им еще не поставлены. В то время как одни американские военные чиновники говорят, что поставка танков Киеву не исключена, другие утверждают, что проблемы с обучением персонала, логистикой и обслуживанием машин являются огромным препятствием для этого.

Киев также требует поставки кассетных боеприпасов, которые Россия применяет на поле боя. Но это оружие запрещено более чем в 100 странах, и у администрации Байдена нет никакого желания отправлять его Украине. Вместо этого США и другие страны продолжают отправлять десятки тысяч боеприпасов каждые несколько недель в рамках каждого нового пакета помощи.

Следует отметить, что многие западные эксперты утверждают, что наличие в войсках более совершенного вооружения, такого, как системы Patriot и ATACMS, не имеет решающего значения для предстоящих боев. Гораздо важнее эффективная подготовка войск, логистика и тактика. Patriot, например, представляет собой высотный ракетный комплекс большой дальности, используемый против межконтинентальных баллистических ракет и высоколетящих самолетов. Это не то, что нужно против обычных ракет и БПЛА. К тому же, по словам Марка Хертлинга, одной батареи Patriot будет недостаточно для защиты всего 500-километрового фронта Украины. Генерал подчеркнул, что его необходимо использовать в сочетании с эффективными средствами ПВО средней и малой дальности, которые у Украины на исходе.

"ПЗРК Patriot не сделают того, что люди ожидают от них прямо сейчас, — сказал он. — Это ПЗРК далеко не панацея с точки зрения обеспечения противовоздушной обороны, в которой нуждается Украина".

По словам Хертлинга, новая учебная программа, недавно объявленная Пентагоном, которая научит украинских солдат новой тактике маневрирования пехоты с поддержкой артиллерии, станет ключом к успешному форсированию Днепра.

"Я не скажу, что она не встретит сопротивления русских, но им будет сложнее противостоять таким операциям", — сказал он.

Но Белый дом Байдена категорически отказался от поставки Украине ATACMS, потому что считает это оружие слишком опасным.

"Мысль о том, что мы дадим Украине оружие, которое принципиально отличается от того, что уже поставляется ей, опасна с точки зрения перспективы развала НАТО и Евросоюза, — сказал Байден в ходе пресс-конференции с Зеленским. — Они не собираются воевать с Россией. Они не хотят Третьей мировой войны".

"Украина будет защищаться любой ценой, — заявил в интервью глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. — Она будет использовать то оружие, которое у нас есть, и даже если у нас не будет оружия, которое нам нужно, мы будем драться зубами, чтобы выгнать Россию с наших земель".