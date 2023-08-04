Все планы Запада провалились. Никакое оружие не поможет ему победить Россию руками Украины, пишет автор статьи в Al Hadath. Единственный способ с достоинством разрешить кризис для США и ЕС — добиваться мирных переговоров на саммите в Джидде. Иначе Украина будет уничтожена, уверен автор.

Рами ан-Шаер

Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры между западными государствами, Украиной и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию, в начале следующего месяца. Так называемый "мирный саммит" может стать шагом на пути к политическому урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, сообщает газета The Wall Street Journal.

Эта инициатива была выдвинута после встречи в Копенгагене, в которой приняли участие представители Бразилии, Индии, Турции и ЮАР, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Саммит "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге посетили представители ЮАР и других африканских стран. Ранее они предложили свой мирный план, который получил положительную оценку от Москвы и Киева.

Саудовская Аравия позвала на грядущий саммит представителей 30 стран. Пока неясно, сколько из них примут приглашение. Россия не входит в их число.

"Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер объявил на брифинге, что Вашингтон поддерживает проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине. Американские представители также намерены принять в них участие. США, по его словам, уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Киев был представлен на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение украинского конфликта.

Многие интересуются, почему Россию не пригласили на "мирный саммит". Мне кажется, что это очевидно. Позиция Москвы абсолютно понятна. Она была озвучена ещё в первый день вооруженного конфликта. Россия не собиралась завоевывать Украину. Она лишь хотела положить конец войне в Донбассе, которая идет с 2014 года.

Я считаю, что целью специальной военной операции, начатой в феврале 2022 года, было "всколыхнуть стоячую воду". Минские соглашения, которыми занимались Зеленский и его команда, а до него Порошенко, зашли в тупик. Россия всем напомнила, что серьезно относится к защите своей национальной безопасности, своих граждан и жителей Донбасса. Кроме того, она стремится к сохранению мира и стабильности на всем европейском континенте, а также выступает против расширения НАТО на восток и присоединения к Североатлантическому альянсу Украины.

Россия даже не думала присоединять Донбасс, Запорожье или Херсон. Она (до апреля 2022 года) стремилась сохранить территориальную целостность Украины и её суверенитет на юге и востоке, при этом настаивая на введении "особого статуса" Донбасса. Речь шла о правах населения на самоопределение, сохранении культуры, образования и языка.

Ситуация ухудшилась, когда вмешалась НАТО. Переворот 2014 года и Минские соглашения были не чем иным, как попытками выиграть время для подготовки к серьезной конфронтации с Россией, которая в настоящее время осуществляется руками украинцев.

Запад запретил Киеву вести любые переговоры с Москвой и вынудил его вступить в военное противостояние с ней, что стало причиной проведения референдумов на территориях, которые перешли под контроль России. Они были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Жители Донбасса выразили желание присоединиться к России после восьми лет преследований, притеснений, пыток, убийств и издевательств.

Поэтому я и говорю, что позиция Москвы абсолютно ясна, как и её цели — "нейтральный статус" Украины. Переговоры должны учитывать существующие "геополитические реалии". И требования Киева о возвращении к границам 1991 года или 2022 года не имеют смысла.

Конфликт сказал своё слово. Западное оружие не помогло переломить ход военной кампании. Украинское контрнаступление провалилось. НАТО предоставила Киеву пусковые установки HIMARS, ракеты Storm Shadow, танки Leopard и системы противоракетной обороны Patriot, но это не изменило ситуацию на поле боя. В результате контрнаступления ВСУ погибли не менее 25 тысяч украинских военнослужащих, а потери военной техники составили около ста батарей и 2 тысяч боевых машин.

Саудовская Аравия может снова преуспеть, как и со сделкой по обмену пленными. Она дает Байдену и лидерам НАТО прекрасную возможность "сохранить лицо" и выйти из кризиса, в котором Украина играет роль "козла отпущения". Европа — да и весь мир — сегодня стоят на пороге третьей мировой войны.

Эр-Рияд прекрасно понимает, какова официальная позиция Москвы по данному вопросу и что она не подлежит обсуждению. Главная его задача состоит в том, чтобы остановить безумие американской администрации и натовских лидеров, решивших реализовать свои планы по ослаблению России и воспрепятствовать переходу к новой многополярной системе международных отношений, основанной на строгом соблюдении Устава ООН, принципов и норм международного права.

Все планы "пятой колонны" провалились. Она утверждала, будто Россия находится "на грани краха", а ее общество "кипит от переворотов, революций и напряженности". Никаких демонстраций не было, и население не восставало против своего руководства. Наоборот, русский народ сплотился вокруг собственного лидера. Проигравшим оказался только Киев. Он не сумел сохранить Донбасс, отказавшись дать ему "особый статус". Украина могла оставаться "нейтральной страной" и не представлять угрозы для национальной безопасности России. Но американцы хотели разжечь конфликт.

"Волшебного решения" для прекращения кризиса не существует. Никакое западное оружие не поможет киевскому режиму повлиять на ход специальной военной операции России, учитывая огромное количество коррупционных сделок, скандалов и противоречий. Очевидно, что накачивание Украины вооружениями только затянет конфликт и приведет к новым жертвам.

Если так пойдет и дальше, я убежден, что все ВСУ будут уничтожены в течение года. Людей больше не будет. Соединенные Штаты выкачают из Украины "последнюю каплю крови". Саммит в Джидде может показать НАТО, что Россия не побеждена — и не будет побеждена. Она готова противостоять Западу. Но ее прямая военная конфронтация с НАТО уничтожит Европу даже без использования ядерного оружия.

Ключ к разрешению кризиса на Украине находится в руках США. Я советую им воспользоваться саудовской инициативой, чтобы выйти из тупика и сохранить лицо, так как других вариантов нет.

НАТО должна убедить киевский режим прекратить огонь и немедленно вывести силы с территорий, перешедших под контроль России. Москва согласится свернуть специальную военную операцию только после достижения всех поставленных целей. Она стремится установить абсолютный контроль над каждой пятью своей земли, включая области, вошедшие в состав России по итогам легитимного референдума.

Я уверен, что многие из 30 приглашенных государств, в том числе некоторые страны Североатлантического альянса, пришли к пониманию, что никаких других выходов больше нет. Это не Россия объявила начало конфликта с Украиной. Главный виновник — Запад во главе с НАТО, который десятилетиями вел ожесточенную гибридную войну против Москвы.

США и Европа совершили непростительные преступления против братских народов России и Украины. И дело не только в предоставлении Киеву оружия и боеприпасов. Ещё до этого Верховная Рада запретила в стране использование русского языка. Стоит отметить, что русскоязычные украинцы составляют 40% населения государства, а почти половина семей — смешанные. При этом все свободно владеют русским языком, помимо украинского. Далее, президент этой страны подписал указ о невозможности проведения переговоров с Кремлем. Я считаю, что собравшиеся должны вспомнить некоторые из этих преступлений и осудить их, прежде чем добиваться прекращения огня и вывода сил с территорий, перешедших под контроль России.