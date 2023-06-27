Китай окажется на вершине политического Олимпа. Вот причем тут Россия

У Си Цзиньпина есть мотивация и средства для того, чтобы выступить посредником между Россией и Украиной, пишет Salon. Если это произойдет, Китай выйдет из этого конфликта победителем. Он окажется на вершине дипломатического Олимпа и получит огромную экономическую выгоду.

Еще один шаг на пути Пекина к мировой власти.

Все войны когда-либо заканчиваются, обычно благодаря заключенному в ходе переговоров мирному соглашению. Учтите, что это фундаментальный исторический факт, даже если кажется, что в Брюсселе, Москве и, прежде всего, Вашингтоне о нем забыли.

В последние месяцы среди сторонников президента России Владимира Путина много говорится о "вечном" конфликте на Украине, который затянется на годы, если не десятилетия. "Для нас, — заявил недавно Путин группе рабочих, с которыми он встречался, — это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей".

Посетив Киев в феврале прошлого года, Джозеф Байден заверил Владимира Зеленского: "Вы напоминаете нам о том, что свобода бесценна, за нее нужно бороться, сколько потребуется. И именно столько мы будем с вами, господин президент: столько, сколько потребуется". Несколько недель спустя Европейский совет подтвердил "решительное осуждение действий России и непоколебимую поддержку Украины и ее народа".

Когда все основные игроки привержены идее вечного конфликта, как может в такой ситуации вообще наступить мир? Поскольку членство России в Совете Безопасности связывает ООН руки, а державы "Большой семерки" объединились в осуждении российской спецоперации на Украине, наиболее вероятным посредником, если дело дойдет до прекращения боевых действий, может оказаться председатель КНР Си Цзиньпин.

На Западе широко высмеивают идею того, что Си может выступить в качестве самопровозглашенного миротворца на Украине. В феврале, в первую годовщину начала российской военной спецоперации, призыв Китая к переговорам как "единственному жизнеспособному решению украинского кризиса" вызвал резкий ответ со стороны советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, который заявил, что конфликт "может закончиться завтра, если Россия прекратит военные действия на Украине".

Критику со стороны Запада вызвало официальное заявление Пекина, которое было выпущено после визита Си Цзиньпина в Москву в марте и в котором говорилось, что он надеется "сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров". "Я не думаю, что Китай может служить точкой опоры, на которой мог бы основываться какой-либо мирный процесс на Украине", — настаивал Райан Хасс (Ryan Hass), бывший американский дипломат, долго работавший в Поднебесной. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, отметила, что "Китай принял сторону" в конфликте, поддержав Россию, и поэтому вряд ли может стать миротворцем. Даже когда Си лично позвонил Зеленскому, пообещав направить своего спецпосланника для содействия переговорам "со всеми сторонами", критики отвергли эту инициативу. Они заявили, что так Пекин пытается минимизировать ущерб, который наносит Китаю ухудшение торговых отношений с Европой.

Символизм мирных конференций

Тем не менее, задумайтесь обо все этом хотя бы на мгновение. Кто еще мог бы усадить главные стороны украинского конфликта за стол переговоров и потенциально заставить их соблюдать подписанные ими условия? Путин, конечно, нарушил Устав и соглашения ООН, введя войска в суверенное государство, разорвав при этом свой экономический союз с Европой и разрушив прошлые соглашения с Вашингтоном об уважении суверенитета Украины. И все же российский президент полагается на поддержку Китая, как в экономической сфере, так и в иных областях. Это делает Си единственным лидером, который может усадить Путина за стол переговоров и обеспечить выполнение им соглашения, которое он подпишет. Эта отрезвляющая реальность должна вызвать серьезные вопросы о том, как может реализоваться какая-либо будущая мирная конференция, вдохновленная Пекином, и что это будет означать для нынешнего мирового порядка.

Более двух веков мирные конференции не только разрешали конфликты, но и регулярно сигнализировали о появлении в центре внимания новой мировой державы. В 1815 году, среди бурных балов и вальсов в венских дворцах, сопровождавших переговоры, положившие конец наполеоновским войнам, Великобритания стала величайшей мировой державой. Ее правление продолжалось без малого век. Точно так же Берлинская конференция 1885 года, разделившая Африканский континент для установления над ним колониального господства европейских государств, ознаменовала возвышение Германии как первого серьезного соперника Великобритании. Безрадостные обсуждения в Зеркальной галерее Версальского дворца, которые официально завершили Первую мировую войну в 1919 году, ознаменовали дебют Америки на мировой арене. Точно так же мирная конференция 1945 года в Сан-Франциско, на которой была создана ООН (как раз перед окончанием Второй мировой войны), подтвердила восхождение США к глобальной гегемонии.

Представьте себе, какие последствия нас ждут, если рано или поздно послы из Киева и Москвы соберутся в Пекине под пристальным взглядом председателя Си и найдут ту неуловимую точку соприкосновения между устремлениями России и выживанием Украины. Одно было бы гарантировано однозначно: после многих лет сбоев на глобальных рынках энергии, удобрений и зерна, галопирующей инфляции и голода, взгляды пяти континентов будут обращены на Пекин.

В конце концов, из-за того, что украинский конфликт нарушил транспортировку зерна и удобрений через Черное море, к 2023 году число голодающих в мире удвоилось и достигло примерно 345 миллионов человек, а отсутствие элементарной продовольственной безопасности в настоящее время затрагивает 828 миллионов жителей Азии, Африки и Латинской Америки. Если мирные переговоры по Украине все же окажутся плодотворными, телевизионная трансляция церемонии подписания мира, которую организует председатель Си Цзиньпин и за которой будут наблюдать бесчисленные миллионы людей во всем мире, увенчает быстрое 20-летнее восхождение Пекина на мировой Олимп.

Забудьте на мгновение об Украине и сосредоточьтесь на экономическом подъеме Китая при коммунистическом правлении, который был чуть ли не выдающимся. На момент основания Народной Республики в 1949 году Китай был экономическим карликом. Его огромное население, составлявшее 20% от мирового, производило всего 4% глобального ВВП. Страна была настолько слаба, что ее лидеру Мао Цзэдуну пришлось две недели среди московской зимы ждать аудиенции у советского лидера Иосифа Сталина только для того, чтобы умолять того о промышленных технологиях, которые помогли бы восстановить экономику, разрушенную 12 годами войны и революции. Однако за десять лет после своего вступления во Всемирную торговую организацию в 2002 году Китай быстро превратился в "мировую фабрику", накопив беспрецедентные четыре триллиона долларов валютных резервов.

Вместо того, чтобы просто купаться в море наличных, как Скрудж Макдак в своем хранилище, в 2013 году председатель Си объявил о мегапроекте развития на триллион долларов под названием "Один пояс, один путь". Его цель состояла в том, чтобы построить гигантскую инфраструктуру на территории Евразии и Африки, тем самым улучшив жизнь забытых человечеством миллионов людей, и в то же время сделав Пекин центром экономического развития на континенте. Сегодня Китай является не только промышленным центром, производящим 18% глобального ВВП (на долю США приходится 12%), но и главным мировым кредитором. Он предоставляет капитал для инфраструктурных и промышленных проектов 148 странам – так он дарит некоторую надежду почти четверти человечества, которая до сих пор живет менее чем на четыре доллара в день.

Признавая эту экономическую мощь, мировые лидеры в течение последних шести месяцев игнорировали призывы Вашингтона сформировать единый антикитайский фронт. Вместо этого значительное число из них, в том числе Олаф Шольц из Германии, Педро Санчес из Испании и Лула да Силва из Бразилии, приезжали в Китай, чтобы воздать дань уважения председателю Си. В апреле даже президент Франции и союзник Соединенных Штатов Эммануэль Макрон посетил Пекин, где провозгласил "глобальное стратегическое партнерство с Китаем" и призвал другие страны меньше полагаться на "экстерриториальность доллара США".

Затем, в результате дипломатического переворота, ошеломившего Вашингтон, Китай сыграл ключевую роль в урегулировании опасной межконфессиональной вражды между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией, организовав встречу министров иностранных дел этих стран. Будучи главным покупателем саудовской нефти и крупнейшим кредитором Ирана, Пекин имел на Эр-Рияд и Тегеран огромное влияние, позволившее усадить их за стол переговоров. Позже главный дипломат Китая Ван И провозгласил восстановление дипломатических отношений между двумя этими странами частью "конструктивной роли его страны в содействии надлежащему урегулированию горячих конфликтов во всем мире".

Геополитика как источник перемен

В основе внезапного проявления стремительно возросшего китайского дипломатического влияния лежит недавний сдвиг в важной сфере, называемой "геополитикой", который ведет к фундаментальной перестройке мирового баланса сил. Примерно в 1900 году, во время пика могущества Британской империи, английский географ сэр Хэлфорд Маккиндер (Halford Mackinder) начал современные исследования геополитики. Он опубликовал известную статью, в которой утверждалось, что строительство Транссибирской магистрали протяженностью 8000 километров от Москвы до Владивостока стало началом слияния Европы и Азии. Этот объединенный массив суши скоро должен стать станет эпицентром мировой власти, утверждал Маккиндер.

В 1997 году в книге "Великая шахматная доска" бывший советник по национальной безопасности США Збигнев Бжезинский обновил мысли Маккиндера. Он утверждал, что "геополитика перешла от регионального к глобальному измерению, преобладание по всему Евразийскому континенту служит главной основой для глобального превосходства". "Глобальное доминирование Америки напрямую зависит от того, как долго и насколько эффективно будет поддерживаться ее превосходство на евразийском континенте", - писал он. Эти его слова как нельзя лучше описывают сегодняшнюю действительность.

Более четверти века спустя геополитику нужно представлять как глубоко залегающую породу, которая формирует поверхностные политические события, даже если это заметно лишь в определенные моменты. Подобным же образом непрекращающееся движение тектонических плит планеты становится видимым только тогда, когда на поверхность Земли сквозь ее толщу вырываются вулканические извержения. На протяжении столетий, если не тысячелетий, Европа была отделена от Азии бескрайними пустынями и степями. Пустынный центр этого обширного массива суши пересекали лишь редкие вереницы верблюдов, путешествующих по древнему Шелковому пути.

Теперь, благодаря триллионным инвестициям в инфраструктуру — железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы и порты — Китай коренным образом меняет этот геополитический субстрат посредством более чем метафорического слияния континентов. Если грандиозный замысел председателя Си увенчается успехом, Пекин создаст единый рынок, который будет простираться на 10 тысяч километров от Северного до Южно-Китайского моря, охватит 70% всего человечества в конечном итоге и объединит Европу и Азию в единый экономический континент – Евразию.

Несмотря на яростные попытки администрации Байдена создать антикитайскую коалицию, недавние дипломатические "извержения" формируют новый мировой порядок, который совсем не соответствует тому, что имеет в виду Вашингтон. Экономическое создание настоящей евразийской сферы, похоже, идет полным ходом – об этом свидетельствует как ирано-саудовское соглашение, так и визит Макрона в Пекин. В этих условиях мы можем наблюдать, как начинает меняться лицо мировой политики. И вопрос вот в чем: станет ли содействие Китая в установление мира на Украине следующим шагом?

Давление на Китай ради мира

Растущая геополитическая мощь дает Китаю как мотивацию, так, возможно, и средства для организации переговоров о прекращении боевых действий на Украине. Сначала рассмотрим средства. До конфликта Китай был главным покупателем российских сырьевых товаров и крупнейшим торговым партнером Украины. Так что он может использовать экономическое давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров — так же, как это было в случае с Ираном и Саудовской Аравией.

Теперь рассмотрим мотивацию. Москва и Киев могут излучать уверенность в том, что в этом вечном конфликте они смогут достичь окончательной победы. Однако у Пекина есть причины проявлять нетерпение по поводу экономических потрясений, идущих из района Черного моря, и расстраивающих и так слабо сбалансированную мировую экономику. По данным Всемирного банка, почти половина человечества (47%) в настоящее время выживает на семь долларов в день. В большинстве случаев речь идет о населении Африки, Азии и Латинской Америки – Китай предоставил огромные долгосрочные кредиты на развитие 148 странам из этих регионов в рамках своего мега-проекта "Один пояс, один путь".

Сельхозугодия составляют 70% территории Украины – в том числе это касается богатых черноземов. Как следствие страна на протяжении десятилетий производила большие урожаи пшеницы, ячменя, соевых бобов и подсолнечника. Это сделало Украину "житницей мира", которая обеспечивала миллионы голодающих по всему земному шару надежными поставками доступного продовольствия. Однако сразу после начала российской спецоперации мировые цены на зерно и растительные масла подскочили на 60%. Несмотря на усилия по стабилизации положения, включая Черноморскую зерновую инициативу ООН, разрешающую экспорт через зону боевых действий, цены на эти товары первой необходимости остаются слишком высокими – и могут подняться еще выше. Причиной роста может стать дальнейшие сбои в глобальных цепочках поставок или еще большие военные разрушения – к примеру, недавний прорыв ключевой украинской плотины, который превратил более полумиллиона гектаров лучших сельскохозяйственных угодий в "пустыню".

После начала военной фазы украинского конфликта стоимость импорта удобрений, зерна и других продуктов питания резко возросла. В связи с этим американский Совет по международным отношениям сообщил, что "все большее число стран с низким уровнем доходов, участвующих в мегапроекте „Один пояс, один путь”, не могут погасить кредиты, связанные с этой инициативой, а это провоцирует волну долговых кризисов". На Африканском Роге, например, разрушительная засуха длится уже шестой год. Из-за нее 23 миллиона человек оказались в ситуации "голодного кризиса". Это вынудило правительства Эфиопии и Кении одновременно оплачивать дорогостоящий импорт продовольствия и гасить китайские кредиты на создание критической инфраструктуры, такой как заводы, железные дороги и возобновляемые источники энергии. В странах вроде Ганы, Малайзии, Пакистана и Замбии такие кредиты превышают 20% валового внутреннего продукта. Пекин сам имеет кредитов на 25% ВВП, и он гораздо больше заинтересован в глобальном мире и экономической стабильности, чем любая другая крупная держава.

За пределами западных фантазий о победе

В настоящее время Китай чуть ли не единственный из крупных держав обеспокоен тем бременем, которое конфликт на Украине возлагает на мировую экономику, балансирующую между голодом и выживанием. Но в ближайшие шесть месяцев мнение Запада, вероятно, начнет меняться: завышенные ожидания украинской победы в ходе долгожданного "весеннего контрнаступления" столкнутся с реальностью возвращения России к позиционному противостоянию.

После успеха украинских наступательных операций в конце прошлого года под Харьковом и Херсоном Запад отказался от сдержанности и попыток не провоцировать Путина и начал поставлять на Украину сложную военную технику на миллиарды долларов — сначала ракеты HIMARS и Hawk, затем боевые танки "Леопард" и "Абрамс", а к концу этого года дело дошло и до вопроса об отправке Киеву современных реактивных истребителей-бомбардировщиков F-16. К первой годовщине начала спецоперации в феврале нынешнего года Запад уже предоставил Украине помощь в размере 115 миллиардов долларов. Ожидания успеха росли с каждой новой партией оружия. Вдобавок к этому, по словам авторов журнала Foreign Affairs, во время "зимнего наступления" Москвы, во время которого происходили атаки на город Артемовск, "российские военные продемонстрировали, … что они больше не способны к крупномасштабным наступательным боевым действиям".

А вот оборона – другое дело. Российские специализированные военно-инженерные машины создали огромную сеть траншей и танковых ловушек на 600-километровом фронте, чтобы остановить любое украинское контрнаступление.

Украинские войска, вероятно, добьются в этом контрнаступлении некоторых частичных успехов, но вряд ли отбросят Москву со всех занятых ею территорий. Помните, что 1,3-миллионная армия России в три раза больше украинской, при этом ВСУ понесли большие потери. В марте командир 46-й десантно-штурмовой бригады Украины сообщил The Washington Post, что за год боев в его подразделении из 500 человек сто было убито и 400 ранено. Как он признался, их заменяют новобранцами, некоторые из которых бегут с поля боя при первых звуках автоматной стрельбы. Чтобы противостоять нескольким десяткам "символических" танков Leopard, которые Украине посылает Запад, Москва имеет в резерве тысячи вполне боеспособных танков более старых модификаций. Несмотря на санкции США и Европы, экономика России фактически продолжала в последний год расти, в то время как экономика Украины, которая составляла всего лишь одну десятую от российской, сократилась на 30%. Подобные факты означают, что наиболее вероятно только одно: патовая ситуация.

Пекин как миротворец

Если контрнаступление Украины действительно застопорилось, то к следующему декабрю ее народу предстоит еще одна холодная и темная зима с атаками беспилотников. <…> Обе стороны могут почувствовать себя вынужденными сесть за стол мирных переговоров в Пекине. Учитывая угрозу будущих потрясений, способных нанести ущерб его пока не слишком прочному глобальному авторитету, Китай, скорее всего, задействует всю свою экономическую мощь, чтобы добиться от сторон какого-то урегулирования. Уступив какие-то территории, договорившись с Китаем о помощи в восстановлении и о некоторых дополнительных ограничениях в отношении будущего членства Украины в НАТО, обе стороны могут посчитать, что такого компромисса хватит для подписания соглашения.

При таком развитии событий Китай не просто приобретет высокий международный престиж из-за посредничества в таких мирных переговорах. Он получит привилегии в программах по восстановлению Украины, за чем последует предложение помочь в реконструкции как разоренному Киеву, так и ослабленной Москве. Согласно недавнему отчету Всемирного банка, на восстановление разрушенной Украины в течение десяти лет может потребоваться 411 миллиардов долларов на инфраструктурные проекты, которые готовы взять на себя китайские строительные компании. Чтобы подсластить эти сделки, Киев могла бы также позволить Китаю построить крупные заводы для удовлетворения растущего спроса Европы на возобновляемые источники энергии и электромобили. Такие совместные китайско-украинские предприятия будут не просто приносить прибыль. Пока они будут наращивать производство, Киев, вероятно, получит беспошлинный доступ на европейский рынок.

Позднее Украина будет укрепляться как приграничный экономический союзник Европы. В то же время Россия продолжит поставлять сырьевые товары по сниженным ценам в Китай, а европейский рынок будет открыт для китайских государственных корпораций. В итоге Пекин, вероятно, выйдет из этого гибельного конфликта — если использовать слова Бжезинского — с усиленным "преобладанием над всем евразийским континентом" и значительно укрепившейся "базой для глобального первенства".

Автор статьи: Альфред Маккой (Alfred McCoy) — профессор истории университета Висконсин-Мэдисон.