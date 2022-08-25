Норвегия и Британия поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на сумму свыше $9 млн

Поставка будет производиться на безвозмездной основе

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Норвегия договорилась с Великобританией о поставке Украине микробеспилотников Black Hornet на безвозмездной основе, сумма поставки составит более $9 млн. Об этом в среду сообщило норвежское Минобороны.

"Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине. Стоимость [поставки] составит до 90 млн норвежских крон (около $9,2 млн - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

Кроме микродронов, стороны поставят Киеву запасные части для них, а также обеспечат транспортировку этих устройств и обучат специалистов. Финансирование будет проходить по линии британского фонда, в который Норвегия вложила более $41,1 млн (400 млн норвежских крон). Как сообщило ведомство, беспилотники такого типа запросили власти Украины "для борьбы с российским вторжением".

Микробеспилотники будут закуплены у компании Teledyne Flir. Минобороны Норвегии отмечает, что микродроны Black Hornet используют как в США, так и в Великобритании. Такие беспилотники помогают проводить разведку и обнаруживать цели. По словам министра обороны Норвегии Бьёрна Арильда Грама, такие устройства легко эксплуатировать, но трудно обнаружить. Особенно хорошо они подходят для проведения операций в городской среде.

Вес микробеспилотника Black Hornet, согласно информации, опубликованной на сайте компании, составляет менее 33 граммов. Такой беспилотник оснащен двумя камерами, которые позволяют производить видеосъемку. Устройство способно развивать скорость до 6 м/с и может находиться в воздухе до 25 минут.

Норвежское Минобороны также указывает, что Украина получит и систему защиты от беспилотников противника под названием Nightfighter. Для закупки этой системы из фонда выделено около 100 млн норвежских крон из фонда (примерно $10 млн).