Teledyne FLIR Defense поставит 1000 комплектов БЛА "Блэк Хорнет 3" ВС Украины

БПЛА Black Hornet III во время полевых испытаний в Форт-Апп-Хилл, штат Вирджиния (Фото: Кайл Дж. О. Олсон, солдат PEO армии США).

ЦАМТО, 18 июля. Компания Teledyne FLIR Defense объявила, что в рамках заказа Минобороны Норвегии изготовит индивидуальные разведывательные системы на базе нано-БЛА "Блэк Хорнет 3" для применения на Украине.

Министерство обороны Норвегии дополнительно закупит 1000 беспилотных авиационных комплексов (БАК) "Блэк Хорнет 3" и запасные части для них. Соглашение также включает техническое обслуживание оборудования и обучение украинских операторов и инструкторов. В августе прошлого года Норвегия уже передала ВС Украины 300 комплектов "Блэк Хорнет 3" через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины.

О намерении передать ВС Украины в качестве помощи 1000 комплектов "Блэк Хорнет" Министерство обороны Норвегии объявило 12 июля. Как заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, Украина удовлетворена предыдущими поставками разведывательных БЛА из Норвегии.

Как сообщал ЦАМТО, базовая версия нано-БЛА "Блэк Хорнет" была разработана норвежской компанией Prox Dynamics, которая в 2016 году была приобретена FLIR Systems. В январе 2021 года компанию FLIR Systems приобрела Teledyne Technologies Incorporated.

Масса последней версии в линейке, "Блэк Хорнет 3", составляет 33 гр., длина – 168 мм, диаметр несущего винта – 123 мм. БЛА оснащен электронно-оптическими / инфракрасными датчиками высокого разрешения, может находиться в воздухе до 25 мин. при порывах ветра до 20 узлов и в реальном времени передавать видео HD качества оператору. Радиус действия БЛА – до 2 км, скорость – 21 км/ч.

В общей сложности компания FLIR Defense поставила более 14 тыс. комплектов "Блэк Хорнет" вооруженным силам и службам безопасности более чем в 40 странах мира. СВ США за последние пять лет разместили заказы на сумму более 140 млн. долл., в том числе в рамках программы Soldier Borne Sensor.