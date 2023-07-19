Войти
ЦАМТО

Teledyne FLIR Defense поставит 1000 комплектов БЛА "Блэк Хорнет 3" ВС Украины

470
0
0
БПЛА Black Hornet III
БПЛА Black Hornet III во время полевых испытаний в Форт-Апп-Хилл, штат Вирджиния (Фото: Кайл Дж. О. Олсон, солдат PEO армии США).
Источник изображения: https://globaldefensenews.com/

ЦАМТО, 18 июля. Компания Teledyne FLIR Defense объявила, что в рамках заказа Минобороны Норвегии изготовит индивидуальные разведывательные системы на базе нано-БЛА "Блэк Хорнет 3" для применения на Украине.

Министерство обороны Норвегии дополнительно закупит 1000 беспилотных авиационных комплексов (БАК) "Блэк Хорнет 3" и запасные части для них. Соглашение также включает техническое обслуживание оборудования и обучение украинских операторов и инструкторов. В августе прошлого года Норвегия уже передала ВС Украины 300 комплектов "Блэк Хорнет 3" через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины.

О намерении передать ВС Украины в качестве помощи 1000 комплектов "Блэк Хорнет" Министерство обороны Норвегии объявило 12 июля. Как заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам, Украина удовлетворена предыдущими поставками разведывательных БЛА из Норвегии.

Как сообщал ЦАМТО, базовая версия нано-БЛА "Блэк Хорнет" была разработана норвежской компанией Prox Dynamics, которая в 2016 году была приобретена FLIR Systems. В январе 2021 года компанию FLIR Systems приобрела Teledyne Technologies Incorporated.

Масса последней версии в линейке, "Блэк Хорнет 3", составляет 33 гр., длина – 168 мм, диаметр несущего винта – 123 мм. БЛА оснащен электронно-оптическими / инфракрасными датчиками высокого разрешения, может находиться в воздухе до 25 мин. при порывах ветра до 20 узлов и в реальном времени передавать видео HD качества оператору. Радиус действия БЛА – до 2 км, скорость – 21 км/ч.

В общей сложности компания FLIR Defense поставила более 14 тыс. комплектов "Блэк Хорнет" вооруженным силам и службам безопасности более чем в 40 странах мира. СВ США за последние пять лет разместили заказы на сумму более 140 млн. долл., в том числе в рамках программы Soldier Borne Sensor.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
США
Украина
Продукция
PD-100
Проекты
БПЛА
Наноиндустрия
Похожие новости
21.02.2023
Великобритания разрабатывает беспилотные летательные аппараты для Украины
17.10.2022
Норвегия поставит артиллерийские боеприпасы ВС Украины
05.10.2022
Норвегия оценивает возможности по увеличению военной помощи Украине
29.08.2022
«Британские «Черные шершни» навредят ДНР и ЛНР, но не помогут Киеву»
10.06.2015
Крохотные беспилотные вертолёты PD-100 Black Hornet готовы встать на службу
17.10.2012
Миллиарды – на дроны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:06
  • 53251
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 13:31
  • 3
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 11:04
  • 2
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме