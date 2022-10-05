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ЦАМТО

Норвегия оценивает возможности по увеличению военной помощи Украине

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Танки Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО
Танки Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Department of Defense

ЦАМТО, 4 октября. Власти Норвегии рассматривают различные варианты по оказанию дополнительной военной помощи Украине, включая поставку боеприпасов основных типов, несмотря на то, что их запасы могут сократиться ниже установленного уровня.

При этом поднять требуемый уровень запасов боеприпасов в ВС Норвегии предполагается в долгосрочной перспективе. Другими словами, стремясь сдержать Россию, Норвегия готова принять на себя риски на краткосрочную перспективу и увеличить запасы снарядов в будущем, когда их производство станет более доступным. Как сообщает breakingdefense.com, идея находится на стадии разработки концепции и требует одобрения норвежского парламента.

Беспокойство по поводу запасов боеприпасов и того, как быстро промышленность сможет восстановить уровень безвозмездно переданных Украине снарядов, растет по обе стороны Атлантики. В июле министр обороны Нидерландов охарактеризовал ситуацию как "все стоят в очереди на заводы для производства боеприпасов" и призвал к большей координации действий. Пентагон планирует провести встречу европейских лидеров вооружений, чтобы выяснить, как лучше координировать подобные усилия, несмотря на то, что американские фирмы изо всех сил пытаются удовлетворить спрос на некоторые из самых известных вооружений, используемых Киевом.

Как заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, первоначально Норвегия большей частью отправляла на Украину системы, снимаемые с вооружения. Однако если власти Норвегии и далее намерены продолжать поддержку, то правительству страны, вероятно, потребуется заключать контракты на поставку ВиВТ с компаниями-производителями. Так, 2 октября МО Норвегии сообщило, что совместно с Данией и Германией будет финансировать поставку ВС Украины 16 ед. 155-мм СГ "Зузана-2" словацкой компании Konstrukta Defence, стоимость которых оценивается в 92 млн. евро.

До настоящего времени ВС Норвегии уже передали ВС Украины:

- 4000 ручных противотанковых гранатометов M72;

- 1500 бронежилетов, 5000 шлемов, 15000 полевых пайков, 1000 противогазов, 2000 спальных мешков, 10000 спальных матов, небольшое количество приборов ночного видения и обмундирования;

- несколько пусковых установок ПЗРК "Мистраль" и около 100 ракет для них;

- 22 гаубицы M109 с запасными частями и боеприпасам;

- три РСЗО MLRS (совместно с Великобританией);

- 14 бронированных машин LAV-3 компании Iveco;

- нано-БЛА "Блэк Хорнет" на 90 млн. крон (совместно с Великобританией);

- около 160 противотанковых ракет AGM-114 "Хеллфайр".

Совместно с Великобританией Норвегия участвует в подготовке украинских военнослужащих в Соединенном Королевстве. Кроме того, Норвегия вложила 400 млн. норвежских крон (38,4 млн. долл.) в возглавляемый Великобританией фонд для закупки и транспортировки оружия на Украину.

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