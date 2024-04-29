Отвоевалось: какое западное вооружение захвачено в спецоперации

Посетители выставки, которая продлится месяц, смогут ознакомиться с основным боевым танком Leopard и боевой машиной пехоты (БМП) Marder немецкого производства, БМП Bradley производства США, шведской БМП CV90, французским "колесным танком" АМХ-10RC и другими образцами — всего свыше 30 машин из 12 стран. Также будет представлено стрелковое оружие, снаряжение военнослужащих ВСУ, документы и идеологическая литература.

Что получил Киев от Запада?

Некоторые страны Евросоюза приступили к военной поддержке Украины еще в 2014 году, после смены власти в стране в результате госпереворота.

С началом специальной военной операции поддержка Киева Западом кратно возросла. ВСУ получили от западных партнеров сотни единиц различной бронетехники (основные боевые танки, боевые бронированные машины, бронированные ремонтно-эвакуационные машины). Украине были переданы патрульные катера, миллионы боеприпасов всех типов, зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы. Иностранные производители оснастили ВСУ радиолокационными станциями как для средств противовоздушной обороны (ПВО), так и для контрбатарейной борьбы, средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Киев получил широкий ассортимент беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — от крупных ударных турецких машин до сверхмалых дронов массой в считаные граммы, а также гранатометы и противотанковые комплексы, стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, солдатские рационы. Ожидается получение Киевом американских истребителей. Западные специалисты адаптировали самолеты, доставшиеся Украине в наследство от СССР, к противорадиолокационным и крылатым ракетам различного типа иностранного производства. Некоторые из образцов — например, зенитные ракетные комплексы — находятся в глубоком тылу ВСУ или были полностью уничтожены в результате ударов ВС РФ. Однако многие другие стали трофеями российских военных в результате наступательных действий.

В феврале представитель Генштаба РФ сообщил, что с начала СВО специалистами проанализировано более 100 образцов трофейного оружия. В 2023 году на выставке иностранного вооружения, захваченного Россией в ходе спецоперации, было представлено 870 образцов.

Проверка Украиной

После провала разрекламированного контрнаступления ВСУ летом 2023 года на полях сражений остались десятки единиц танков западного образца, боевых бронированных машин, бронированных ремонтно-эвакуационных машин на танковом шасси. Некоторые из них были эвакуированы российскими силами.

БМП М2 Bradley Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

"Контрнаступ" начался 4 июня, а уже 13 июня Минобороны РФ обнародовало кадры, на которых российские бойцы осматривают поврежденные бронемашины ВСУ — немецкий танк Leopard 2 и американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Работающие двигатели обеих машин могли говорить о поспешном бегстве экипажей после скоротечного боестолкновения с российскими войсками.

В конце апреля текущего года Leopard 2 в модификации А5 (одной из наиболее совершенных, поставленных Киеву), захваченный на авдеевском направлении спецоперации, был отбуксирован в ремонтное подразделение группировки войск "Центр". Командир ремонтного взвода отметил, что масса данного варианта бронемашины превышает 65 т. Он добавил, что военнослужащие ВСУ часто минируют бросаемую технику, поэтому до эвакуации танк был исследован саперами.

Специалисты отмечают, что западные танки, прежде окутанные медийным ореолом неуязвимости, слишком тяжелы, не имеют динамической защиты, чтобы противостоять современным противотанковым боеприпасам. К тому же, по мнению экспертов, машины бездарно применялись (при плохой разведке и без проделывания проходов в обширных минных полях), управлялись плохо обученными экипажами.

БМП CV90 Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Гостям форума "Армия-2023" на выставке трофеев демонстрировалась шведская БМП CV90-40. Производитель (ныне — в составе британского оборонного концерна BAE Systems) нахваливает "доказанную боеспособность" этого семейства бронемашин, маневренность, огневую мощь, передовые способы снижения заметности, а также называет лидером среди БМП массой 20–38 т. Захваченная российскими войсками модификация вооружена автоматической пушкой калибра 40 мм (основное вооружение российских БМП — 30-мм пушки). Все вышеперечисленное не спасло "шведа" от поражения и российского плена.

Чересчур умные ракеты

Украина начала получать высокотехнологичные управляемые ракеты задолго до начала спецоперации. Весной 2018 года Конгресс США и Госдепартамент одобрили продажу Украине первых 37 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, а также 210 самонаводящихся ракет к ним. С начала 2022 года поставки противотанковых ракет резко увеличились. Так, к февралю 2022 года Киев получил около 2 тыс. переносных противотанковых комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon, "Легкое противотанковое оружие нового поколения") — ракет с автоматизированным прицелом, которые могут поражать даже движущиеся цели на дальности до 800 м. В марте 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что Великобритания поставила Киеву более 4 тыс. этих ракет. "У нас уже заканчивается наш собственный арсенал", — пожаловался глава британского военного ведомства российским пранкерам.

Уже в марте 2022 года Минобороны РФ отчиталось о захвате 10 ПТРК Javelin и NLAW, которые были переданы подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии поступление таких трофеев стало регулярным.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР с переносным противотанковым комплексом NLAW Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

Как и танки западного образца, управляемые малогабаритные ракеты не стали "чудо-оружием" в современных широкомасштабных боевых действиях. Военные эксперты отмечали, что NLAW не подтвердили заявленную бронепробиваемость — к примеру, были случаи, когда российский танк Т-72 получал около десятка попаданий такой ракетой, но сохранял боеспособность.

Украинский военнопленный рассказал, что Javelin и NLAW показали себя на практике не лучшим образом: давали осечки, а у поставленных партий истекли сроки годности. "Стреляет обычно один из четырех, и то бывали неразрывы или вообще [снаряды] в 50 м взрывались, не долетая до цели", — сообщил он. К тому же специалисты сомневались в достаточном уровне владения сложной техникой украинскими военнослужащими.

ПТРК Javelin с ракетой обходится покупателю примерно в $250 тыс. NLAW, несмотря на управляемую ракету, гораздо дешевле: порядка $30 тыс.

Беспилотники сложной судьбы

Трофеями Российской армии стали также иностранные беспилотники различного типа и назначения. Наиболее крупный из них — Bayraktar TB2 турецкого производства, подбитый российскими зенитчиками в небе Луганской Народной Республики и выставленный на экспозиции в парке "Патриот" в практически неповрежденном виде.

Bayraktar TB2 имеет радиус действия 150 км, способен нести полезную нагрузку 50 кг, в том числе высокоточное управляемое оружие, оснащен системой автоматического взлета и посадки. Беспилотник экспортируется в несколько стран, успешно применялся в 2020 году на стороне Азербайджана в боевых действиях в Карабахе, воевал в Сирии и Ливии. В 2018 году Украина приобрела шесть таких аппаратов, однако, по неофициальным данным, речь могла идти о поставках десятков БПЛА.

БПЛА Bayraktar TB2 Источник изображения: © Mehmet Emin Menguarslan/ Anadolu Agency via Reuters Connect

Однако с начала специальной военной операции крупный турецкий беспилотник стал легкой добычей российских зенитчиков. В мае 2023 года портал Business Insider со ссылкой на эксперта американского Центра военно-морского анализа (CNA, Center for Naval Analyses) Сэмюэла Бендетта сообщил, что Украина лишилась практически всех своих Bayraktar TB2. Ранее командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что с начала СВО российскими средствами противовоздушной обороны было сбито свыше 100 ударных беспилотников этого типа.

Противоположность Bayraktar TB2 — сверхминиатюрный разведывательный БПЛА Black Hornet американского оборонного конгломерата Teledyne Flir. В зависимости от модификации нанодрон имеет массу от 18 до 33 г. У беспилотника имеются две камеры, он может находиться в воздухе несколько десятков минут. Летом 2022 года Минобороны Норвегии сообщило, что вместе с Великобританией поставит Украине Black Hornet. По данным СМИ и социальных сетей, летом 2023 года комплект из операторского пульта и нескольких дронов был захвачен разведчиками Вооруженных сил РФ.

"Глаза" и "уши" артиллеристов

Иностранные спонсоры приступили к поставкам Украине современных контрбатарейных радаров, определяющих координаты позиций артиллерийских батарей по траектории полета снарядов, задолго до СВО. Отчеты Министерства обороны РФ об уничтоженной технике ВСУ гласят, что Киев применяет американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы семейства AN/TPQ. Это переносные AN/TPQ-48 и AN/TPQ-50, которые часто устанавливают на автотехнике, а также AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-64, буксируемые на полуприцепах. Одна станция AN/TPQ-48 была затрофеена ополченцами Донбасса еще в 2015 году, когда украинские силы отступали из Дебальцева. Другой экземпляр демонстрировался на выставке трофеев форума "Армия-2022".

Российские войска применяют широкий набор контрбатарейных радаров — от РЛС серии "Зоопарк" на шасси гусеничного транспортера, способных засекать пуски ракет с расстояния в 40 км, до таких компактных радаров разведки огневых позиций, как 1Л271 "Аистенок". При этом военнослужащие — операторы "Аистенка" отмечают, что реальные характеристики его аппаратуры превышают заявленные. Так, радар, который по паспорту "видит" минометные снаряды калибра 81 мм и более, на практике "видит все, что больше 30 мм, — это танковые снаряды, гранаты АГС, реактивные снаряды".

Крылатые ракеты: ничего экстраординарного

Досталась российским войскам в качестве трофея и малозаметная крылатая ракета большой дальности Storm Shadow производства европейского оборонного концерна MBDA. Об их передаче заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в мае 2023 года. "Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины", — был полон оптимизма глава британского военного ведомства. Ракеты с дальностью полета 250–300 км могут запускаться на Украине с самолетов Су-24 и Су-27, модифицированных западными специалистами. Storm Shadow применялись Киевом в ходе комбинированных атак на объекты на территории Крыма. При этом большая часть боеприпасов перехватывалась российской ПВО. Ведется и планомерная работа по уничтожению украинских носителей крылатых ракет — как в воздухе, так и на аэродромах базирования.

Крылатая ракета Storm Shadow Источник изображения: © ABACA via Reuters Connect

Летом 2023 года одну из наиболее сохранившихся ракет, пораженную Вооруженными силами РФ в небе Запорожской области, доставили для изучения в Москву. Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023" заявил, что он не нашел "чего-то экстраординарного" после изучения образцов ракет западной разработки. "Смотрим, но такого, чтобы можно было прямо взять и сказать, что у них лучше, а у нас хуже, — я такого не скажу", — подытожил глава корпорации.

Виктор Бодров