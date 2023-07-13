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ЦАМТО

Правительство Норвегии решило передать Украине тысячу новых БЛА Black Hornet

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Мини-дрон Black Hornet
Мини-дрон Black Hornet.
Источник изображения: Bob Edme/AP

ЦАМТО, 12 июля. Правительство Норвегии приняло решение передать Украине тысячу новых комплектов БЛА Black Hornet. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны королевства.

"Украина очень довольна предыдущими норвежскими поставками БЛА Black Hornet. Беспилотник производится в Норвегии, и сейчас мы поставляем Украине тысячу новых комплектов Black Hornet", – сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что украинские власти обратились с просьбой о передаче такого рода оборудования для использования в вооруженном конфликте.

"БЛА Black Hornet, разработанный норвежской компанией Teledyne FLIR, является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, в том числе в США и Великобритании. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей", – пояснили в Минобороны.

Согласно заявлению норвежского военного ведомства, БЛА прост в управлении, устойчив к внешним воздействиям, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских условиях, отмечает агентство.

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