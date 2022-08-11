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ЦАМТО

ВС Кот-д'Ивуара в ходе военного парада продемонстрировали несколько типов бронетехники

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Правительственные силы Кот-д'Ивуара
Правительственные силы Кот-д'Ивуара.
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 10 августа. Вооруженные силы Кот-д'Ивуара 7 августа в ходе военного парада продемонстрировали несколько типов бронемашин, о закупке которых ранее не сообщалось.

В частности, как сообщает Janes.com, на параде в Ямусукро, посвященном 62-й годовщине независимости страны, были представлены 20 новых легких бронемашин "Кобра-2" (Cobra II) турецкой компании Otokar, в том числе в версии машины скорой помощи и эвакуационной машины (прим. ЦАМТО: в Регистр ООН за 2021 год Турция подала данные о поставке Кот-д'Ивуару 26 бронированных машин неназванного типа).

Как была объявлено в телерепортаже, данные бронемашины закреплены за общевойсковыми тактическими группами (GTIA) "Bolt" и "Flash", которые представляют собой резерв сил быстрого реагирования. Некоторые из них были оснащены электронными средствами подавления сигнала дистанционно управляемых самодельных взрывных устройств (СВУ).

"Кобра-2" имеет полную массу до 13,5 т и вмещает до 10 человек, включая водителя и стрелка. Бронирование обеспечивает защиту от прямого попадания боеприпасов калибра 7,62х51 мм. Представленные на параде ивуарийские бронеавтомобили были вооружены крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм.

Кавалерийский контингент Сухопутных войск Кот-д'Ивуара представил новые бронетранспортеры WZ-551 китайской корпорации NORINCO. Ранее информации о поставках бронемашин данного типа Кот-д'Ивуару не имелось.

По оценке экспертов, WZ-551 становится одним из наиболее популярных БТР в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

По имеющейся информации, WZ-551состоит на вооружении ВС Эфиопии, Кении, Руанды, Судана, Танзании и Замбии, а вариант огневой поддержки "Ассолтер" поставлен ВС Камеруна, Чада, Джибути и Сенегала.

Всего на параде в Ямусукро было продемонстрировано 225 ед. бронированной и другой военной техники, в том числе мотоциклы сопровождения VIP-персон, автомобили для правоохранительных органов, специальные автомобили для пресечения беспорядков, бронеавтомобили и оперативные машины для сил территориальной обороны.

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Страны
Джибути
Замбия
Камерун
Кения
Руанда
Сенегал
Судан
Танзания
Турция
Чад
Эфиопия
Компании
ООН
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